شكرا لقرائتكم خبر عن مشاكل الأسنان قد تكون علامة على إصابتك بنوبة قلبية.. أعراض أخرى مفاجئة والان مع تفاصيل الخبر

قد لا يأخذ الكثير من الأشخاص ألم الأسنان على محمل الجد ويتناولون المسكنات لتخفيف الألم فقط دون الالتفات على سبب المشكلة الأساسية.

أوضح تقرير لصحيفة "ذا بوست" تعد مشاكل الأسنان من بين العديد من الأعراض المفاجئة للنوبة القلبية، في حين أن معظم الناس يمكنهم التعرف على آلام الصدر أو آلام الذراع اليسرى كعلامات محتملة لنوبة قلبية، إلا أن هناك بعض المشكلات الأقل شهرة والتي قد تعني أنك بحاجة إلى التوجه إلى غرفة الطوارئ على الفور.

وأكد التقرير أن "أمراض القلب - وبشكل أكثر تحديدًا، مرض الشريان التاجي - هي السبب الرئيسي للوفاة في العالم، لذا فأن التعرف على هذه الأعراض غير الشائعة يمكن أن يكون محوريًا في منع العواقب المدمرة لأمراض القلب.

تزداد حالات الإصابة بالنوبات القلبية في فصل الشتاء لأن القلب يعمل بجهد أكبر للحفاظ على دفء الجسم، كما يمكن أن يؤدي الطقس البارد إلى زيادة كثافة الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم .

تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا ألمًا أو انقباضًا في الصدر وضغطًا في الجانب الأيسر من الصدر والذي يمكن أن ينتقل إلى الذراع اليسرى، يمكن أن يظهر أيضًا على شكل ضغط يشبه الثقل في منتصف الصدر.

علامات غير عادية لأمراض القلب ألم الأسنان

في حين أن ألم الصدر هو علامة نموذجية على ضائقة القلب، إلا أن هذه العلامة التحذيرية يمكن أن تظهر أيضًا في شكل ألم في الأسنان، حيث تشترك الأعصاب التي تغذي الأسنان والقلب في بعض المسارات، ففي بعض الأحيان، قد لا يعاني المرضى من ألم في الصدر ولكنهم يصفون عدم الراحة في ظهرهم أو يشكون من ألم في الأسنان.

عندما يضيق إمداد القلب بالدم، يمكن أن تنتقل إشارات الألم إلى الأسنان، كما يمكن أن يظهر الألم في الذراعين والظهر والفك والبطن، وعادة ما يتفاقم الألم عند ممارسة الرياضة ويخف مع الراحة.

آلام المعدة والغثيان

بعض "الأعراض غير الشائعة أو غير النمطية" تشمل آلامًا حارقة في البطن وغثيانًا، في كثير من الأحيان، يتم تجاهل هذه الأعراض باعتبارها حرقة معدة أو اضطراب عادي في المعدة، ولكنها في الواقع علامات على شيء أكثر خطورة.

التعرق والتعب

التعرق الغزير بدون سبب، مثل الحرارة أو ممارسة الرياضة، والتعرق البارد يمكن أن يكون أيضًا علامة تحذير من قلبك، الشعور بالإرهاق غير المعتاد بعد بذل مجهود بسيط أو حتى أثناء الراحة قد يكون بمثابة إشارة مبكرة لمرض القلب، وخاصة عند النساء.

لا توجد أعراض على الإطلاق

في كثير من الحالات، لن يعاني المرضى من أية أعراض على الإطلاق، لكنهم سيعانون من نوبة قلبية صامتة، يتم تعريف نقص تروية عضلة القلب الصامتة أو النوبات القلبية الصامتة على أنها وجود دليل موضوعي على إصابة القلب دون أي أعراض، وفي حين كان ألم الصدر يعتبر منذ فترة طويلة العرض الأساسي لأمراض القلب، إلا أنه في الواقع لا يوجد أي عرض ("صامت") وهو المظهر الأكثر شيوعًا لأمراض القلب التاجية."

لا يمكن اكتشاف نقص تروية عضلة القلب الصامت إلا من خلال اختبارات مثل تخطيط كهربية القلب أو اختبار الإجهاد أو مخطط صدى القلب، مما يجعل الفحوصات المنتظمة أمرًا بالغ الأهمية.

ما يمكنك فعله لمنع الإصابة بالنوبة القلبية

ويؤكد التقرير على أهمية تحديد المرضى المعرضين لخطر الإصابة بنقص تروية عضلة القلب الصامت واتخاذ خيارات مدروسة فيما يتعلق بنمط حياتهم.

اتباع أسلوب حياة صحي للقلب يمكن أن يقطع شوطا طويلا في المساعدة على منع تطور أمراض القلب، كما يمكن أن تساعد تقييمات مخاطر القلب والأوعية الدموية الدورية مع المتخصصين ".

"وعلاوة على ذلك، فإن فهم بعض العلامات والأعراض التحذيرية لمرض الشريان التاجي يمكن أن يساعد المرضى على طلب المساعدة التي يحتاجون إليها لمكافحة هذا المرض القاتل."

تعتبر التمارين الرياضية عنصرا أساسيا في هذه المعركة لأنها تقوي عضلة القلب ، مما يجعلها أكثر كفاءة في ضخ الدم، وتخفض الكولسترول وتساهم في إنقاص الوزن.

يجب على البالغين أن يهدفوا إلى 150 دقيقة من النشاط البدني متوسط الشدة ويومين من تقوية العضلات في الأسبوع، وفي الوقت نفسه، يزيد التدخين والسكر من المخاطر.

توصلت دراسة أجرتها كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد تي إتش تشان إلى أن المشروبات المحلاة بالسكر تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بغض النظر عن مقدار التمارين الرياضية التي تمارسها.

وهذا يشكل موتًا فادحًا للمدخنين، حيث أنهم أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية بنحو مرتين من غير المدخنين، لأن التدخين يتلف الأوعية الدموية، ويزيد من ضغط الدم ويقلل الأكسجين في الدم.

وقد ثبت أيضًا أن الغضب يزيد من احتمال الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.