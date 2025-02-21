شكرا لقرائتكم خبر عن عشان مايحسش بالبرد.. نصائح مهمة لكل الأمهات خلال انخفاض درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

مع الانخفاض فى درجات الحرارة التى نشهدها هذا الأسبوع يعتبر الأطفال من أكثر الفئات التى تشعر بالبرد خاصة مع موجات البرد الشديدة، لذلك يجب تعلم كيفية الحفاظ على دفء الأطفال خلال هذه الأوقات، وخلال التقرير التالى نستعرض أهم النصائح التى يجب اتباعها وفقا لموقع thehealthsite.

نصائح للأمهات للحفاظ على دفئ طفل الحرص على ارتداء طبقات من الملابس

يجب أن يرتدى الطفل طبقات من الملابس القابلة للتنفس، مثل القطن، لحبس الهواء الدافئ والحفاظ على حرارة جسمه فى الطقس البارد.

استخدم كيس نوم دافئ

يمكن أن يساعد كيس النوم في إبقاء الطفل دافئًا ومريحًا أثناء نومه.

حافظ على الغرفة دافئة

حافظ على درجة حرارة الغرفة مريحة لإبقاء طفلك دافئًا ومريحًا.

لف طفلك

يساعد لف طفلك أن يبقيه دافئًا ومريحًا، لكن تأكدى من استخدام بطانية خفيفة الوزن ومراقبة درجة حرارة طفلك لتجنب ارتفاع درجة حرارته.

استخدم قبعة وجوارب دافئة، يمكن أن تساعد القبعة والجوارب الدافئة فى منع فقدان الحرارة من رأس وقدمى طفلك.

ابقى طفلك قريبًا منك

حمل طفلك بالقرب من جسمك يمكن أن يساعد فى تدفئته، حيث يمكن أن تنتقل حرارة جسمك إلى جسده.

استخدم غطاء دافئ لمقعد السيارة

إذا كنت تأخذ طفلك إلى مكان ما، فإن غطاء مقعد السيارة الدافئ يمكن أن يساعد فى الحفاظ على دفئه.

علامات هتقولك طفلك بردان ولا لأ

وفقا لموقع OnlyMyHealth نتعرف على علامات بسيطة يمكن أن تساعدك على معرفة ما إذا كان طفلك يرتدى ملابس زائدة عن الحد أو ملابس غير كافية، من خلال مراقبة هذه العلامات، يمكنك التأكد من بقاء طفلك دافئًا وآمنًا طوال فصل الشتاء..

1. تحققى من الرقبة

رقبة طفلك هي واحدة من المؤشرات الأكثر موثوقية لحالته الصحية، إذا كانت الرقبة متعرقة، فهذا يعني أن طفلك دافئ للغاية، وعلى العكس من ذلك، إذا كان ملمسها باردًا، فهذه علامة على أن طفلك قد يحتاج إلى طبقة إضافية، توفر الرقبة قراءة أكثر دقة لدرجة الحرارة من اليدين أو القدمين، والتي تميل بشكل طبيعي إلى الشعور بالبرودة.

2. راقبى لون بشرة طفلك ودرجة حرارته

هناك طريقة أخرى لمعرفة ما إذا كان طفلك يرتدي ملابس أكثر أو أقل من اللازم، وهي النظر إلى لون بشرته ودرجة حرارتها، ويشير التقرير إلى أن احمرار الخدين قد يشير إلى أن طفلك يعاني من ارتفاع درجة الحرارة، ومن ناحية أخرى، إذا كان جلد طفلك يبدو شاحبًا أو متبقعًا، فقد يشير ذلك إلى أنه يشعر بالبرد الشديد، ومن الناحية المثالية، يجب أن يكون جلد طفلك دافئًا ووردى اللون، ولكن ليس ساخنًا أو باردًا للغاية.

3. راقبى التغيرات في سلوك طفلك

قد يعطيك سلوك طفلك مؤشرات مهمة حول مستوى راحته، فالطفل الذي يعاني من ارتفاع درجة الحرارة قد يصبح سريع الانفعال أو مضطربًا، إذا كان طفلك هادئًا أو خاملًا بشكل غير معتاد، فقد يكون دافئًا للغاية، بالإضافة إلى ذلك، قد يشير التنفس السريع أو صعوبة النوم إلى ارتفاع درجة الحرارة، وبالمثل، إذا كان طفلك خاملًا أو يعاني من صعوبة في الاستيقاظ، فقد يعني ذلك أنه يشعر بالبرد الشديد.

4. راقب أطراف طفلك

على الرغم من أن اليدين والقدمين ليستا أفضل مؤشرات لدرجة الحرارة، إلا أنهما لا تزالان قادرتين على تقديم أدلة حول دفء طفلك، على الرغم من أن أيديهم وأقدامهم لا ينبغي أن تكون باردة للغاية، إلا أنها لا ينبغي أن تكون دافئة بشكل مفرط أيضًا، يمكنك فحص آذانهم وأنفهم وأطراف أصابعهم كدليل، يجب أن تكون هذه المناطق باردة قليلاً ولكن ليست باردة عند اللمس.

5. التحقق من التعرق أو الرطوبة

التعرق المفرط أو الرطوبة هي علامة أخرى على أن طفلك قد يعاني من ارتفاع درجة الحرارة، الشعر الرطب حول خط الشعر أو الرطوبة على الصدر أو الظهر المتعرق يشير إلى أن طفلك دافئ للغاية، إذا لاحظت هذه العلامات، فقد ترغب في إزالة طبقة من الملابس لمساعدته على التبريد.

ما كمية الملابس الكافية؟

عندما يتعلق الأمر بإلباس طفلك لفصل الشتاء، هناك قاعدة بسيطة "ألبس طفلك طبقة إضافية واحدة من الملابس التي تشعرين بالراحة في ارتدائها"، وهذا يضمن بقاءه دافئًا، لكن ليس حارًا للغاية ومن الإرشادات الجيدة إضافة طبقة من الملابس، مثل سترة خفيفة أو بطانية، فوق ملابسه المعتادة.

من المهم أيضًا أن تتذكرى أن ارتداء طفلك لعدة طبقات رقيقة أفضل من ارتداء طبقة واحدة سميكة، يوضح التقرير أنه يتيح لك هذا النهج تعديل ملابسه بسهولة أكبر حسب الحاجة، إذا كنت متجهة إلى مكان داخلي مُدفأ، فقد يكون من الضروري إزالة طبقة أو طبقتين لمنع طفلك من ارتفاع درجة حرارته.