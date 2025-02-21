شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح بعد سن الأربعين للتخلص من الوزن الزائد والان مع تفاصيل الخبر

بعد سن الأربعين يصبح فقدان الوزن أكثر تحديًا بسبب التغيرات الهرمونية، وانخفاض معدل الأيض، وزيادة فقدان العضلات، وحول ذلك قدم التقرير المنشور عبر موقع everdayhealth، بعض النصائح، ومنها..

1. تحسين النظام الغذائي عن طريق

- التحكم في السعرات الحرارية وتقليل الأطعمة ذات السعرات العالية مثل السكريات والمقليات.

- زيادة البروتين يساعد على بناء العضلات وزيادة الشعور بالشبع، مثل اللحوم الخالية من الدهون، البيض، والبقوليات.

- تناول الألياف يحسن الهضم وتقلل الشهية، مثل الخضراوات، الفواكه، والحبوب الكاملة.

- تقليل الكربوهيدرات المكررة استبدل الخبز الأبيض والمعكرونة بالأطعمة الكاملة مثل الشوفان والكينوا.

- شرب الماء بكثرة يساعد على تحسين التمثيل الغذائي وتقليل الجوع الكاذب.

2. ممارسة الرياضة بانتظام

- تمارين القوة تساعد في الحفاظ على الكتلة العضلية وزيادة حرق السعرات الحرارية.

- تمارين الكارديو مثل المشي السريع، السباحة، أو ركوب الدراجة، لتحسين صحة القلب وحرق الدهون.

- تمارين التوازن والمرونة مثل اليوجا والبيلاتس، لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الإصابات.

3. تحسين نمط الحياة

- النوم الجيد.. قلة النوم تؤدى لاضطراب الهرمونات وزيادة الشهية، احرص على 7-9 ساعات نوم يوميًا.

- إدارة التوتر.. التوتر يزيد من إفراز الكورتيزول، الذي يسبب تراكم الدهون، خاصة حول البطن، مارس التأمل أو التنفس العميق.

- الابتعاد عن العادات غير الصحية.. مثل التدخين، وشرب الكحول، وتناول الوجبات السريعة.

4. الفحوصات الطبية والمتابعة

راجع طبيبك لفحص مستويات الهرمونات، خاصة الغدة الدرقية، لأنها قد تؤثر على عملية التمثيل الغذائي.

استشر أخصائي تغذية لوضع خطة غذائية تناسب احتياجاتك.