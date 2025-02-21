شكرا لقرائتكم خبر عن أنواع من السمك تساعدك على خسارة الوزن والان مع تفاصيل الخبر

الأسماك خيار رائع لأى شخص يرغب فى إنقاص وزنه، فهي منخفضة السعرات الحرارية، ومليئة بالبروتين، وتحتوي على دهون صحية يمكن أن تساعد فى إنقاص الوزن، لذا إذا كنت تهدف إلى التخلص من بعض الوزن الزائد، ففكر فى إضافة هذه الأنواع من الأسماك إلى نظامك الغذائى، وذلك وفقا لموقع news 18.

1. الرنجة

هذه السمكة الطرية المسطحة لها طعم فريد وهي غنية بالدهون الصحية، ووفقاً لإحدى الدراسات فإن الأشخاص الذين تناولوا 1000 مليجرام من دهون أوميجا 3 يومياً فقدوا دهون البطن أكثر من غيرهم.

2. الماكريل

الماكريل من الأسماك الزيتية اللذيذة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، حيث يحتوي على 16 جرامًا فقط من البروتين وأكثر من 2000 مليجرام من أحماض أوميجا 3 الدهنية، ومع ذلك، نظرًا لأن محتوى الزئبق في الماكريل مرتفع، فمن الأفضل للأطفال والنساء الحوامل والأمهات المرضعات اختيار أنواع أصغر من الأسماك.

3. سمك السلمون

يوفر سمك السلمون 18 جرامًا من البروتين والفيتامينات والمعادن وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهذا السمك غني بشكل خاص بأحماض أوميجا 3 الدهنية، ويعتبر سمك السلمون مصدرًا جيدًا لفيتامين د، الذي يساعد في عملية التمثيل الغذائي الصحي. يمكن تناوله مشويًا أو مقليًا.

4. السردين

على الرغم من صغر حجمه إلا أن السردين غنى بأحماض أوميجا 3 المعززة لصحة الوزن، تحتوى علبة من السردين وزنها 140 جراما على 23 جرامًا من البروتين والكثير من أحماض أوميجا 3 الدهنية، كما أنه مصدر ممتاز للكالسيوم.

5. التونة

التونة المعلبة هي غذاء صحي ومريح، فهي غنية بالبروتين والأحماض الدهنية الأساسية، تحتوي علبة التونة التي تزن 140 جراما على 22 جرامًا من البروتين وأقل من 100 سعر حرارى، مما يجعلها خيارًا رائعًا لفقدان الوزن.

6. سمك القد

يعتبر سمك القد مصدرًا جيدًا لليود، وهو ضروري لإنتاج هرمون الغدة الدرقية ويلعب دورًا مهمًا في عملية التمثيل الغذائي، توفر شريحة سمك القد التي يبلغ وزنها 3 أونصات 15 جرامًا من البروتين والسيلينيوم، مما يساعد في منع مشاكل الغدة الدرقية والتمثيل الغذائى.