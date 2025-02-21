شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تحميك من الفشل الكلوى والان مع تفاصيل الخبر

للحفاظ على صحة الكلى والوقاية من الفشل الكلوى، من المهم تناول أطعمة غنية بالعناصر الغذائية المفيدة وتقليل الأطعمة التى ترهق الكلى، لذا قدم التقرير المنشور عبر موقع verwellhealth بعض الأطعمة التى تساعد فى حماية الكلى.

أطعمة مفيدة لصحة الكلى

1. القرنبيط لأنه غنى بمضادات الأكسدة ويساعد في تقليل الالتهابات.

2. التفاح لأنه يحتوى على ألياف تساعد في تنظيم السكر في الدم وتقليل ضغط الدم.

3. الثوم، مضاد للالتهابات ويساعد فى تقليل نسبة الصوديوم في الطعام.

4. السمك الدهني (مثل السلمون والتونة).. يحتوى على أوميجا-3 المفيدة لصحة الكلى والقلب.

5. البصل.. منخفض البوتاسيوم ويحتوي على مركبات مضادة للأكسدة.

6. التوت (الفراولة، التوت الأزرق، العليق).. غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف.

7. البطيخ.. يحتوي على نسبة عالية من الماء ويساعد في ترطيب الجسم وطرد السموم.

8. البقوليات (بكميات معتدلة).. مصدر جيد للبروتين النباتي بديل عن اللحوم الحمراء.

9. الخيار.. مدر للبول طبيعي ويساعد في تنظيف الكلى.

10. البقدونس.. يساعد في طرد السموم من الكلى ويحسن وظيفتها.

أطعمة يجب تجنبها أو تقليلها للحفاظ علي صحة الكلي، ومنها..

- الأطعمة الغنية بالملح مثل الأطعمة المصنعة والمعلبة.

- الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز والبطاطس والطماطم، خاصة لمرضى الكلى.

-البروتين الحيواني الزائد مثل اللحوم الحمراء والدواجن بكثرة، لأنه يزيد من الضغط على الكلى.

- المشروبات الغازية والكحولية التي تحتوي على الفوسفور والسكريات الضارة.

وقدم التقرير أبرز النصائح للحفاظ علي صحة الكلي، ومنها..

- شرب الماء بكميات كافية للحفاظ على ترطيب الجسم وطرد السموم.

- تقليل تناول الأدوية بدون استشارة طبية، خاصة المسكنات التي قد تضر الكلى.

- اتباع نظام غذائي متوازن مع ممارسة الرياضة بانتظام.

إذا كنت بحاجة إلى نصائح غذائية خاصة، يمكن استشارة طبيب مختص بالتغذية أو أمراض الكلى.