شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب حساسية الكاحل وطرق علاجها والان مع تفاصيل الخبر

حكة أو حساسية الكاحل لابد أن تكون ناتجة عن الإصابة بأمراض جلدية أو مشكلات مرضية، وهو ما يوضحه تقرير نشر فى موقع verywellhealth، مؤكدا أن الحساسية المفاجأة التى تصيب منطقة معينة فى الجسم خاصة فى الأطراف، لابد أن يكون لها سبب كامن لابد من الكشف عنه وعلاجه.

أسباب حساسية الكاحل

البشرة الجافة.. الجلد المتشقق والمتقشر في الكاحلين، هو عرض لمرض، وهي حالة شائعة للغاية خاصة عند المسنيين نتيجة ضعف الترطيب فى أجسامهم.

الإصابة بالصدفية الجلدية.. الإصابة بالصدفية في القدم أحد أهم مسببات الهرش والحساسية والجلد المتقشر في مناطق متعددة في القدم، ولذلك قد تعد هذه العلامة علامة مبكرة على الإصابة بالصدفية.

الاكزيما.. الإصابة بالاكزيما الجلدية والكسف عن الإصابة بها أيضًا أحد أهم المشكلات الجلدية، نتيجة التعرض للحساسية وللمهيجات والإجهاد.

أمراض الكبد.. أحد أهم مسببات مشكلات القدم، وحساسية الكاحل وذلك نتيجة الصفراء وزيادة نسبتها، فالصفراء قد تسبب هذا التحسس نتيجة عمل الكبد بشكل غير صحيح، والذي يمكن أن يسبب الهرش الشديد.

العدوى الفطرية.. العدوى الناتجة عن الفطر، تهيج من جلد الكاحل وتسبب الحساسية وتسبب الاحمرار والتورم والطفح الجلدي أيضًا.

الأورام.. الأورام قد تسبب بعض أنواعها الحساسية والهرش والتورم، ما يؤدي إلى جفاف الجلد بعض مناطق الجسم خاصة في الكاحل.

السكر.. مرض السكر أشهر الأمراض التى يعانى أصحابها من مشكلات جلدية التي قد تسبب هذا الهرش والحساسية، نتيجة جفاف الجلد.

علاج حساسية الكاحل

لا بد من العرض على الطبيب المختص الذى يعالج السبب الرئيسى، ويمكن أيضًا استخدام بعض الكريمات ومضادات الهستامين والكمادات الباردة وتجنب التعرض للحرارة العالية، وأن تكون القدم والكاحل جافين على الدوام، ويمكن استخدام بعض أدوية المضادات الحيوية لعلاج العدوى في بعض الحالات.