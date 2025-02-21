شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الصدفية.. طرق فعالة لتخفيف التوتر والقلق لمنع زيادة الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

الأمراض المناعية الذاتية تلك الأمراض التى يهاجم فيها الجسم نفسه، بل إن المناعة تهاجم ذاتها، ومن أبرزها الصدفية، يكون فيها القلق والعامل النفسى العامل الرئيسى الذى يمكن أن يزيد من تفاقم الأعراض الجلدية التى تظهر على المريض.

التوتر والقلق النفسى أحد أهم الأسباب التى تعمل على تفاقم الأمراض المناعية الذاتية الجلدية، خاصة الصدفية، وقد حدد الخبراء بشكل خاص التوتر والقلق العام من مسببات الصدفية وتفاقم أعراضها الحادة، وذلك وفقا لتقرير نشر فى موقع هيلث الطبى المعنى بالصحة العامة.

أسباب تفاقم الصدفية

التوتر يضعف الجهاز المناعى ويؤثر على الصدفية ويزيد أعراضها وذلك للأسباب التالية..

- الضغط النفسي يزيد من آثار الالتهاب في الجسم مما يؤدي إلى تفاقم الصدفية.

- التوتر المزمن والضغط النفسي يزيد الخلل في نظام الغدد الصماء ونظام الهرمونات مما يسبب الخلل العام في الجسم والبشرة، وبالتالي تفاقم أعراض الصدفية.

- التوتر والقلق يزيد من اضطراب الجهاز المناعى، وبالتالى تفاقم الصدفية بشدة.

سبل التعامل مع القلق النفسى خاصة لمرضى الصدفية

من خلال بعض النصائح..

- ابتعد عن كل مسببات الضغوط فى حياتك كمريض للصدفية أو مريض مناعة ذاتية، وعزز صحتك العقلية من خلال المختصين.

- تجنب المحفزات في الطقس البارد ولا تتعرض لمثيرات الصدفية والحساسية كالغبار وغيرها.

- تناول نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا، وابتعد عن كل مثيرات الحساسية.

- حافظ على ترطيب بشرتك بشكل كافٍ وفقًا لرؤية المختص.

- مارس اليقظة الذهنية التي تعزز من هدوئك النفسي واسترخائك ووقايتك من الضغط النفسي.

- مارس تمارين التأمل التي تحسن من حالتك النفسية ووقايتك من المشكلات النفسية.

- اخضع للعلاج السلوكي المعرفي الذي يدير أفكارك ومشاعرك للعيش بسلام مع الصدفية أو الأمراض المناعية.

- ثبت أن العلاج السلوكي يقلل من أعراض الصدفية بشكل خاص وفقًا للدراسات.

- حاول التعامل مع أفكارك وعواطفك بشكل ذكي، واهتم بتمارين التنفس اليومية.

- ممارسة الرياضة سبب رئيسي في التخلص من المشكلات النفسية.

- استخدم أدويتك التي يصفها الطبيب والتي تساعد على علاج الصدفية والأمراض المناعية الأخرى.

- اهتم بالدعم النفسي من المحيطين خاصة عند تفاقم الأعراض.