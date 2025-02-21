شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك بعد الإقلاع عن السجائر الإلكترونية.. فوائد لا تتوقعها والان مع تفاصيل الخبر

شهدت السنوات الأخيرة زيادة الإقبال من المدخنين على السجائر الإلكترونية، باعتبارها البديل الأفضل صحيا عن تدخين السجائر التقليدية، نظرا لاعتمادها على التسخين بدلا من الاحتراق، لكن هل السجائر الإلكترونية أقل ضررا بالفعل من السجائر العادية.

وبحسب وزارة الصحة فإن السجائر الإلكترونية تسبب الإدمان، وتحتوى على نسب كبيرة من النيكوتين والمواد الضارة بالصحة، والتى يمكن أن تسبب الإصابة بالأمراض على المدى الطويل، واتجهت عدة دول العالم، على رأسها بريطانيا، اعتبارا من يونيو المقبل، وبلجيكا والمكسيك، إلى حظر السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد.

5 فوائد يحصدها جسمك عند الإقلاع عن السجائر الإلكترونية

وبحسب موقع "Men’s health" فهناك 5 فوائد يحصدها جسمك بعد الإقلاع عن تدخين السجائر الإلكترونية، وهى..

تجنب المزيج الكيميائى داخل تلك السجائر

يحتوى السائل الإلكترونى في السجائر الإلكترونية على مزيج من النيكوتين، ومادة صناعية تعرف باسم البروبيلين جليكول والجلسرين النباتي والنكهات، وقد تتسبب الجودة المنخفضة للعديد من السجائر الإلكترونية التى تستعمل لمرة واحدة إلى تسخين غير صحيح للمكونات، مما ينتج عنه مزيجا من المواد الكيميائية الضارة بالصحة.

الحفاظ على صحة القلب

يساهم النيكوتين الموجود فى السجائر الإلكترونية فى رفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، وعادة ما تحتوى السجائر الإلكترونية واحدة الاستخدام، على تركيزات أعلى من النيكوتين.

الحفاظ على بياض الأسنان

يمكن للمواد الكيميائية الموجودة في السجائر الإلكترونية أن تتسبب في تغير لون الأسنان، لأن البقايا اللزجة المتبقية على الأسنان من رذاذ السجائر الإلكترونية يمكن أن تحبس البقع في مينا الأسنان، مما يزيد من احتمالية تغير اللون، كما أن الحرارة يمكن أن تسبب جفاف الفم، مما يساعد على تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

حالة نفسية أفضل

بحسب المقالة فإن 90% من الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين الإلكترونى شعروا بتوتر أو قلق أو اكتئاب أقل، بما يؤدى إلى تحسن الحالة النفسية بشكل عام.

الحفاظ على البيئة

الإقلاع عن السجائر الإلكترونية ليس له فوائد صحية كبيرة فقط، وإنما يساهم أيضا فى الحفاظ على البيئة، حيث يوجد حوالى 1.3 مليون سيجارة إلكترونية يتم التخلص منها كل أسبوع على مستوى العالم، وتؤدي هذه السجائر الإلكترونية التي يتم التخلص منها إلى إهدار 10 أطنان من الليثيوم كل عام، وهو ما يكفي لتشغيل 1200 بطارية سيارة كهربائية.