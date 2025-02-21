شكرا لقرائتكم خبر عن هل الصراخ على الطفل يسبب ضعفا فى الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

يتعمد بعض الآباء اتباع أسلوب الصراخ خلال تربية أبنائهم اعتقادا أن هذا الأسلوب هو الصحيح فى التربية، لكن رأى الطب النفسى مختلف حيث أكد الدكتور أمجد على استشارى الطب النفسى فى كلية طب أسيوط عكس ذلك.

وأوضح أن الصراخ على الطفل بشكل متكرر يمكن أن يسبب ضعفًا فى الشخصية، ويؤثر سلبًا على نموه النفسى والعاطفى.

فقد يتعرض الطفل لانخفاض الثقة بالنفس، فعندما يتعرض الطفل للصراخ الدائم، يبدأ فى الشعور بأنه غير جيد بما يكفى، مما يقلل من ثقته بنفسه ويجعله مترددًا فى اتخاذ القرارات، وأيضا يشعر بالخوف الزائد والتوتر، فالصراخ المستمر يجعل الطفل يعيش فى حالة قلق دائمة، مما قد يؤثر على تركيزه وتحصيله الدراسى، وقد يصبح الطفل خجولًا أو انعزاليًا بسبب الخوف من الخطأ والتعرض للصراخ مرة أخرى.

وأشار استشارى الطب النفسى إلى أن الصراخ يتسبب فى تعرض الطفل لضعف القدرة على التعبير عن النفس، حيث نجد أن الأطفال الذين يتعرضون للصراخ كثيرًا قد يتجنبون الحديث عن مشاعرهم خوفًا من رد الفعل السلبى، وهذا يمكن أن يجعلهم أكثر عرضة للاستغلال أو مواجهة صعوبة فى الدفاع عن أنفسهم.

وأضاف أن الصراخ فى التربية قد يتسبب فى تعرض الطفل لاتباع السلوك العدواني أو الانطوائي، حيث إن بعض الأطفال قد يعبرون عن غضبهم المكبوت من خلال العناد أو السلوك العدوانى مع الآخرين، وفى المقابل، قد يصبح بعضهم منعزلين ويفضلون عدم التفاعل مع الآخرين خوفًا من الانتقاد.

وأخيرا أكد أن التربية بالصراخ قد تتسبب فى التأثير على العلاقة بين الطفل والوالدين، فالصراخ يضعف العلاقة بين الطفل ووالديه، مما يجعله يشعر بأنه غير محبوب أو مرفوض، وقد يؤدى ذلك إلى تمرده أو فقدان الثقة فى الأهل.

وقدم استشارى الطب النفسى، بعض البدائل النفسية الصحية لتجنب الصراخ، ومنها..

- التواصل الهادئ مع الطفل عن طريق استخدم لغة هادئة وواضحة عند التحدث مع الطفل.

- التوجيه الإيجابي بدلاً من قول "لا تصرخ"، جرب "تحدث بصوت منخفض من فضلك".

ـ التفاهم والتعاطف حاول فهم سبب تصرف الطفل بطريقة خاطئة بدلًا من اللجوء للصراخ فورًا.

- استخدام العواقب المنطقية بدلاً من الصراخ، اجعل هناك عواقب واضحة لسلوك الطفل، مثل تقليل وقت اللعب إذا لم يلتزم بالقواعد.

ونصح استشارى الطب النفسى الأمهات على ضرورة التربية بالحب والانضباط المتزن لخلق طفل واثق بنفسه، قادر على مواجهة الحياة بطريقة صحية.