شكرا لقرائتكم خبر عن علامات زيادة الخطر خلال التهاب الحلق.. اذهب إلى الطبيب والان مع تفاصيل الخبر

التهاب الحلق أمر شائع الإصابة به خاصة فى الأجواء الشتوية ومع برودة الطقس، لكن فى بعض الحالات قد يسبب التهاب الحلق مشكلات صحية يجب فيها الذهاب للطبيب المختص خوفًا من المضاعفات.

نصائح للوقاية من التهاب الحلق

وفقًا لتقرير نشره في موقع كليفلاند كلينك الطبي، فإن التهاب الحلق يسبب الكثير من الأعراض مثل الاحتقان والألم عند البلع والحرقة، وهناك بعض العلاجات المنزلية والنصائح التى يمكن أن تخفف من النوع البسيط منه، مثل..

- أرح صوتك، فحلقك يؤلمك بسبب الصراخ أو التحدث بنبرة عالية.

- استخدم جهاز البخار أو الترطيب لتقليل حدة التهاب الحلق.

- تجنب كل ما يثير التهاب الحلق، مثل التدخين السلبي أو الأطعمة الحارة أو السوائل بالساخنة جداً أو الباردة.

- الغرغرة بالماء أو الماء المالح الدافئ يعزز من علاج التهاب الحلق البسيط.

- أقراص الاستحلاب الصحية التى لا تحتاج لوصفة طبية تضيف رطوبة مهدئة إلى حلقك.

- السوائل المهدئة، مثل الشاي والليمون والعسل، تهدئ من الحلق.

- الشربات بأنواعها والمشروبات الدافئة، مثل اليانسون.

- بعض المسكنات الخفيفة والأمنة.

علامات خطيرة تظهر على مريض التهاب الحلق

وحذر التقرير من هذه العلامات التي تظهر على المريض بالتهاب الحلق والتي يجب فيها الذهاب إلى الطبيب مباشرة لمضاعفاتها غير الجيدة..

- إذا كان المريض يشعر بألم حاد في الحلق لا يحتمل.

- إذا كان يعاني من صعوبات في التنفس.

- إذا كان يعاني من مشكلة مصاحبة في الصدر.

- إذا كان يعاني من مشكلة في البلع حادة.

- إذا كانت درجة الحرارة أعلى من 38 درجة.

- إذا استمرت الحرارة لوقت دون انخفاض.

- إذا حدث انتفاخ واضح في الجزء الخلفي من الحلق.

- إذا كان هناك دم في اللعاب.

- إذا كان هناك دم في البلغم.

- إذا ظهر مع التهاب الحلق طفح جلدي في أي مكان على الجسم.

وحذر التقرير من إهمال علاج التهاب الحلق، فقد يؤدي إلى التهابات الحمى الروماتيزمية أو التهابات المفاصل، ويقوم الطبيب بعلاج هذه الحالات بالمضادات الحيوية ومضادات الهيستامين بدرجات معينة وفقًا لكل حالة.