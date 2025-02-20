شكرا لقرائتكم خبر عن سرطان المرارة والقناة الصفراوية.. اكتشف هذه الأعراض مبكرًا والان مع تفاصيل الخبر

السرطان مرض يمكن أن يحدث اكتشافه المبكر فرقًا كبيرًا فى معدلات الشفاء ومع ذلك، فإن بعض أنواع السرطان لها أعراض خفية للغاية ويسهل التغاضي عنها، مما يؤدي إلى التشخيص المتأخر وخيارات العلاج المحدودة، ما هي أنواع السرطان التي تندرج ضمن هذه الفئة؟ إنه سرطان المرارة والقناة الصفراوية، وعلى الرغم من ندرة هذه الأنواع، إلا أن هذه السرطانات يمكن أن تكون عدوانية، وبحلول الوقت الذي يتم فيه اكتشافها، يصبح العلاج أكثر صعوبة، بحسب موقع تايمز ناو.

لماذا يشكل سرطان المرارة والقناة الصفراوية مصدر قلق؟

سرطان المرارة أكثر انتشارًا، والنساء أكثر عرضة للإصابة به بثلاث إلى خمس مرات من الرجال.

تعتبر حصوات المرارة من أهم عوامل الخطر للإصابة بسرطان المرارة يعاني حوالي 60 إلى 80% من الأشخاص المصابين بسرطان المرارة من حصوات المرارة أيضًا.

إزالة حصوات المرارة في الوقت المناسب من خلال جراحة بسيطة بالمنظار أو الجراحة الروبوتية، والمعروفة باسم استئصال المرارة، يمكن أن تساعد في منع سرطان المرارة لدى الأشخاص المعرضين لخطر كبير.

وفي الوقت نفسه، يعد سرطان القناة الصفراوية، أكثر شيوعًا بين كبار السن، وتساهم عدة عوامل في زيادة المخاطر، بما في ذلك التدخين والسمنة والعدوى الطفيلية ومرض التهاب الأمعاء (IBD) والتهابات الكبد B و C.

يعد سرطان القناة الصفراوية نادرًا نسبيًا لكنه شديد العدوانية، ومن المؤسف أنه غالبًا ما يتم تشخيصه متأخرًا لأن أعراضه تتداخل مع مشاكل الجهاز الهضمي الشائعة، وهذا يجعل الفحص المبكر أكثر أهمية.

الأعراض الرئيسية التى يجب الانتباه لها

إن التعرف على أعراض سرطان المرارة والقناة الصفراوية في مرحلة مبكرة يمكن أن يحسن معدلات البقاء على قيد الحياة.

اليرقان (اصفرار الجلد والعينين)

يعد اليرقان أحد العلامات المبكرة الأكثر وضوحًا لسرطان القناة الصفراوية، يحدث اليرقان عندما يسد الورم القنوات الصفراوية، ما يتسبب في تراكم البيليروبين في الدم، إذا عانى شخص ما من اصفرار مستمر في الجلد والعينين، فيجب عليه استشارة الطبيب على الفور.

ألم في الجانب الأيمن العلوي من البطن

الألم في الجانب الأيمن العلوي من البطن شائع في كل من حصوات المرارة وسرطان المرارة، قد يتراوح الألم من خفيف إلى حاد وقد يكون متقطعًا أو مستمرًا. غالبًا ما يتم الخلط بينه وبين الحموضة أو الغازات، مما يدفع الكثيرين إلى تجاهله حتى يزداد سوءًا.

فقدان الوزن غير المبرر وفقدان الشهية

يجب التعامل مع الانخفاض المفاجئ في الشهية أو فقدان الوزن غير المقصود دون أي تغييرات في النظام الغذائي أو ممارسة الرياضة على محمل الجد.

عندما تنمو الخلايا السرطانية، فإنها تغير عملية التمثيل الغذائي في الجسم، مما يؤدي إلى فقدان الوزن وانخفاض الشهية، وإذا استمرت هذه الأعراض لأكثر من بضعة أسابيع، فإن الأمر يتطلب عناية طبية.

البول الداكن والبراز الشاحب

يمكن أن يتسبب الورم في القناة الصفراوية في ظهور بول داكن اللون وبراز شاحب بسبب انخفاض تدفق الصفراء، غالبًا ما يتم تجاهل هذه التغييرات لكن يجب فحصها من خلال الموجات فوق الصوتية في البطن.

حكة الجلد

تتراكم أملاح الصفراء في الجلد عند انسداد تدفق الصفراء، مما يسبب حكة مستمرة، هذه الأعراض شائعة بشكل خاص في سرطان القناة الصفراوية ولا تتحسن مع علاجات الحكة المنتظمة.

الغثيان والقيء

الغثيان والقيء من الأعراض الهضمية الشائعة، ولكن عندما يحدثان بشكل متكرر، وخاصة بعد تناول الوجبات، فقد يشيران إلى انسداد القناة الصفراوية، ومع نمو الورم فإنه قد يعطل عملية الهضم بشكل أكبر، ما يؤدي إلى عدم الراحة المستمر.

الحمى والقشعريرة

في بعض الحالات يصاب المرضى الذين يعانون من انسداد القناة الصفراوية بعدوى تُعرف باسم التهاب القناة الصفراوية، ما يؤدي إلى الحمى والقشعريرة، يمكن أن تصبح هذه الحالة شديدة وتتطلب عناية طبية فورية.

التعب والضعف

يعتبر التعب المزمن أحد الأعراض المبكرة الشائعة لأنواع مختلفة من السرطان، وفي سرطان المرارة والقناة الصفراوية، قد يكون التعب مرتبطًا بعدم قدرة الجسم على هضم الطعام بشكل صحيح وامتصاص العناصر الغذائية الأساسية.

مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ وعسر الهضم

عندما يتم انسداد تدفق الصفراء، يتأثر الهضم، مما يؤدي إلى الانتفاخ وعسر الهضم وعدم الراحة بعد تناول الوجبات، وإذا استمرت هذه الأعراض، فلا ينبغي تجاهلها.

كيف يتم تشخيص وعلاج هذه السرطانات؟

نظرًا لأن الأعراض المبكرة قد تختلط مع مشاكل الجهاز الهضمي الشائعة، يتم تشخيص العديد من حالات سرطان المرارة والقناة الصفراوية في مراحل متقدمة، ويمكن أن تساعد الفحوصات الصحية الروتينية، وخاصة بالنسبة لأولئك المعرضين لخطر كبير، في اكتشاف هذه السرطانات في وقت أقرب.

يمكن أن يكشف فحص بسيط بالموجات فوق الصوتية للبطن عن أي تشوهات في المرارة والقناة الصفراوية في مرحلة مبكرة.

وإذا تم العثور على أي تشوهات، فقد تكون هناك حاجة إلى اختبارات أخرى مثل التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب أو الخزعات.

يعتمد العلاج على مدى تقدم المرض. في المراحل المبكرة تكون الجراحة هي العلاج الأكثر فاعلية، إذا تمت إزالة الورم بالكامل، متبوعًا بالعلاج الكيميائي إذا لزم الأمر، فإن معدلات البقاء على قيد الحياة على المدى الطويل تتحسن بشكل كبير ومع ذلك، في المراحل المتقدمة، تصبح خيارات العلاج محدودة، ويتحول التركيز إلى إدارة الأعراض وتحسين نوعية حياة المريض.

التدابير الوقائية

يمكن الوقاية من سرطان المرارة من خلال إزالة حصوات المرارة في الوقت المناسب، كما يمكن أن يساعد التحكم في عوامل نمط الحياة مثل التدخين والسمنة في تقليل خطر الإصابة بسرطان القناة الصفراوية.

إذا عانى شخص ما من أعراض مستمرة مثل اليرقان أو فقدان الوزن غير المبرر أو آلام في الجزء العلوي الأيمن من البطن، فيجب عليه استشارة أخصائي في أقرب وقت ممكن، إن الكشف المبكر من خلال الموجات فوق الصوتية البسيطة يمكن أن ينقذ الأرواح.

غالبًا ما يتم تجاهل أعراض السرطان لأنها تشبه مشكلات صحية بسيطة، ومع ذلك عندما يتعلق الأمر بسرطان المرارة والقناة الصفراوية، فإن الاهتمام بعلامات التحذير المبكرة يمكن أن ينقذ حياة المريض.