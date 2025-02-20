شكرا لقرائتكم خبر عن الاكتئاب يُسرع الشيخوخة ويصيبك بالأمراض المزمنة بنسبة 30% والان مع تفاصيل الخبر

الاكتئاب يضر بالصحة بشكل كبير، ورغم أنها حالة صحية تؤثر على الصحة العقلية، لكنها يمكن أن تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض مزمنة، وقد وجدت دراسة نشرت في مجلة PLOS Medicine أن الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الاكتئاب يصابون بأمراض مزمنة بنسبة 30% أسرع من أولئك الذين لا يعانون من الاكتئاب، مما يدعو إلى الاعتراف بأن الاكتئاب ليس فقط اضطرابًا يُصيب الصحة العقلية لكنه أيضًا يؤثر على الجسم كله ويتطلب نهجا صحيا أكثر تكاملاً، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

شملت الدراسة أكثر من 170 ألف شخص من البالغين، ووجدت أن أولئك الذين يعانون من الاكتئاب أو لديهم تاريخ من الاكتئاب أصيبوا بحالات جسدية مزمنة مثل هشاشة العظام وارتفاع ضغط الدم وارتجاع الحمض بمعدل أسرع بكثير من أولئك الذين لم يصابوا به، والاكتئاب هو اضطراب عقلي ينطوي على فقدان المتعة أو الاهتمام بالأنشطة لفترات طويلة من الزمن، وهو يختلف عن التغيرات المزاجية المنتظمة والمشاعر حول الحياة اليومية.

كيف يترك الاكتئاب تأثيرًا طويل الأمد على الصحة البدنية؟

قد يؤدي الاكتئاب إلى ظهور أعراض مثل الآرق أو قلة النوم العميق، مما قد يؤثر على جهاز المناعة لديك ويجعل الأمراض الموجودة أسوأ، ويؤكد الباحثون أنه يجب الاعتراف بالاكتئاب باعتباره حالة تصيب الجسم بالكامل، ويحتاج إلى نهج متكامل للعلاج، وقد ارتبط الاكتئاب بزيادة خطر الإصابة بالأمراض الجسدية التي تشمل أمراض القلب والسكري، ويقدم فريق الباحثين في هذه الدراسة نظرة ثاقبة حول مدى سرعة تراكم الحالات الجسدية لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الاكتئاب أكثر من نظائرهم ممن ليس لديهم تاريخ.

النتائج الرئيسية للدراسة

أجريت الدراسة على مدى حوالي 7 سنوات، وشارك فيها 172.556 مشاركًا في البنك الحيوي في المملكة المتحدة، تتراوح أعمارهم بين بين 40 و71 عامًا، وكانت سنوات الدراسة بين عامي 2006 و2010، وتم أخذ حوالي 69 حالة جسدية في الاعتبار، وقد وجد في بداية الدراسة أن الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الاكتئاب لديهم بالفعل متوسط ثلاث حالات جسدية، مقارنة باثنتين لدى أولئك الذين لا يعانون من الاكتئاب، ومع مرور الوقت، طور الأشخاص المصابون بالاكتئاب متوسط 0.2 حالة إضافية سنويًا، بينما تراكم لدى أولئك الذين لا يعانون منه 0.16، وكانت الحالات الجديدة الأكثر تشخيصًا هي هشاشة العظام - 15.7% من المصابين بالاكتئاب مقابل 12.5% للذين لا يعانون منه، وكان الآخرون لديهم ارتفاع ضغط الدم ومرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD).

الأعراض الشائعة للاكتئاب الأعراض العاطفية

مثل الحزن المستمر، وانخفاض الحالة المزاجية، وفقدان الاهتمام أو المتعة في الأنشطة التي كنا نستمتع بها في السابق، والشعور باليأس أو الفراغ أو انعدام القيمة، وزيادة الانفعال أو الإحباط، وصعوبة التركيز أو اتخاذ القرارات.

الأعراض الجسدية

الشعور بالتعب أو انخفاض الطاقة، حدوث تغيرات في الشهية (الإفراط في تناول الطعام أو فقدان الشهية)، زيادة أو فقدان الوزن بدون مبرر، اضطرابات النوم (الآرق أو النوم المفرط)، الشعور بآلام وأوجاع غير مبررة.

الأعراض السلوكية

الانسحاب من محيط الأصدقاء والعائلة، وانخفاض الإنتاجية في العمل أو المدرسة، والانخراط في سلوكيات متهورة أو مدمرة للذات، وزيادة تعاطي المواد المخدرة، لذلك إذا استمرت هذه الأعراض لأكثر من أسبوعين، فيجب على طلب المساعدة الطبية.