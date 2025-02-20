كيف يمكن تقوية المناعة فى فصل الشتاء؟ الصحة تجيب

- النوم الجيد: لابد من النوم من 6-8 ساعات يوميًا لأن قلة النوم تضعف المناعة.

قالت وزارة الصحة والسكان، وفقا لصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إنه يجب تقوية المناعة فى فصل الشتاء من خلال الاهتمام بالأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة المقوية للمناعة مثل:

محمد يوسف

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