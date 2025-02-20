شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن تقوية المناعة فى فصل الشتاء؟ الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 20 فبراير 2025 04:00 م
قالت وزارة الصحة والسكان، وفقا لصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إنه يجب تقوية المناعة فى فصل الشتاء من خلال الاهتمام بالأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة المقوية للمناعة مثل:
- سلطة الخضروات
- عصير البرتقال بالجزر
- العسل الأبيض
- الترطيب الكافي: من خلال شرب الماء بانتظام لأن الجفاف بيضعف المناعة.
- النوم الجيد: لابد من النوم من 6-8 ساعات يوميًا لأن قلة النوم تضعف المناعة.
- ممارسة الرياضة
- لقاح الأنفلونزا الموسمي.
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