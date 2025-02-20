صحة ورشاقة

كيف يمكن تقوية المناعة فى فصل الشتاء؟ الصحة تجيب

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كيف يمكن تقوية المناعة فى فصل الشتاء؟ الصحة تجيب

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الخميس، 20 فبراير 2025 04:00 م

قالت وزارة الصحة والسكان، وفقا لصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إنه يجب تقوية المناعة فى فصل الشتاء من خلال الاهتمام بالأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة المقوية للمناعة مثل:

- سلطة الخضروات

- عصير البرتقال بالجزر

- العسل الأبيض

- الترطيب الكافي: من خلال شرب الماء بانتظام لأن الجفاف بيضعف المناعة.

- النوم الجيد: لابد من النوم من 6-8 ساعات يوميًا لأن قلة النوم تضعف المناعة.

- ممارسة

- لقاح الأنفلونزا الموسمي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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