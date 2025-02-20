شكرا لقرائتكم خبر عن عدوى نادرة تصيب أمريكية بالعمى بعد نزولها حمام السباحة بالعدسات اللاصقة والان مع تفاصيل الخبر

أصيبت امرأة أمريكية بالعمى فى إحدى عينيها بعد إصابتها بعدوى طفيلية نادرة، بعدما ارتكابت خطأً شائعًا، بارتداء العدسات اللاصقة أثناء نزولها حمام السباحة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

تعمل مورين كرونين، التي تعيش في ولاية نيويورك الأمريكية، وتبلغ من العمر 53 عامًا، فى السباحة، حيث تعطى دروس سباحة للأطفال الصغار فى حمامات سباحة خاصة، وفى يونيو الماضى وخلال إحدى الجلسات، شعرت بتهيج في عينها اليمنى، وفي البداية اعتقدت أن رمشًا عالقًا في عينها، ومع ذلك تفاقم التهيج بمرور الوقت، وشعرت في النهاية وكأن شيئًا ما "يخدش" عينها من الداخل.

وطلبت كرونين المساعدة الطبية عندما أصبح الألم مبرحًا، ومع ذلك، تم تشخيص حالتها خطأً عدة مرات، في البداية بجرح في القرنية ثم بعد ذلك بعدوى الهربس، ونظرًا لأن الأعراض لم تهدأ، حتى بعد أشهر، زارت طبيب عيون آخر، الذي شخص حالتها في أغسطس بالتهاب القرنية بالأكانثاميبا (AK).

ما هو التهاب القرنية بالأكانثاميبا؟

هى عدوى نادرة لكنها خطيرة في العين يمكن أن تنتقل من الأميبا، ويتعرض الأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة أو الذين يعانون من ضعف المناعة لخطر الإصابة بهذه الحالة بشكل أكبر، ورغم إمكانية علاج هذه الحالة، فمن الأفضل منع حدوثها.

وأدت الحالة إلى مضاعفات خطيرة لدى كرونين دخلت بسببها إلى المستشفى لمدة 48 يومًا وخضعت لعملية زرع قرنية في سبتمبر 2024، ومع ذلك رفض جسدها عملية الزرع، وتسببت قطرات الستيرويد الموصوفة لعلاج آلامها في إصابتها بالجلوكوما، وهي الآن عمياء تمامًا في العين المصابة وتنتظر الخضوع لعملية زرع قرنية ثانية لاستعادة الرؤية.

وعلى الرغم من أن كرونين ترتدي العدسات اللاصقة منذ ما يقرب من 20 عامًا، إلا أنها لم تُبلغ أبدًا بمخاطر ارتدائها أثناء السباحة، لكن بعد ما حدث لها يجب الانتباه جيدًا وما قد يترتب على نزول حمام السباحة بالعدسات اللاصقة.

وتعد عدوى التهاب القرنية الأكانثاميبا نادرة لكنها قد تكون مدمرة، فهي تؤثر على القرنية، وهي الغطاء الأمامي الشفاف على شكل قبة للعين، وإذا لم يتم علاجها، فقد تتسبب هذه العدوى في إتلاف العين وفقدان البصر، قد تبدو أعراض التهاب القرنية الأكانثاميبا مشابهة لمعظم التهابات العين الشائعة.

وتشمل الأعراض ما يلى

ألم العين.

احمرار العين.

عدم وضوح الرؤية.

الحساسية للضوء.

الشعور بوجود شيء في عينك.

تمزيق مفرط.

وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ببعض العادات الصحية التي يجب على مستخدمي العدسات اللاصقة اتباعها..

غسل اليدين بالماء والصابون وتجفيفهما قبل التعامل مع الأسطح الملامسة.

إزالة العدسات اللاصقة قبل الاستحمام أو استخدام حوض الاستحمام الساخن أو السباحة.

تنظيف العدسات وفركها وشطفها في كل مرة تخرجها.

حفظ العدسات في محلول معقم.