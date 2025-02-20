شكرا لقرائتكم خبر عن من وحى مسلسل وتقابل حبيب.. 8 خطوات لتخطى مشاعر الفقد بعد الانفصال والان مع تفاصيل الخبر

تعد الأيام التالية للانفصال عن علاقة، سواء كانت علاقة حب أو زواج، شديدة الصعوبة على الطرفين، لأنه حتى لو كان الانفصال أمر مرغوب من أحد طرفى العلاقة أو كلاهما، لا يمنع ذلك من المرور بمشاعر الفقد والحزن والغضب.

ويعد المرور بتلك المشاعر أمرا طبيعيا، خاصة بعد الانفصال عن علاقات استمرت لفترة طويلة، لكن المهم هو القدرة على تخطى تلك المشاعر وعدم الاستغراق فيها، بهدف البدء من جديد.

ومن وحى مسلسل وتقابل حبيب الذى تخوض به النجمة ياسمين عبد العزيز، السباق الرمضانى، وتجسد فيه دور سيدة تنفصل عن زوجها بعد زواجه عليها سرا، يوجد 8 خطوات يمكن إتباعها لتخطى ألام الفقد والشعور بالتحسن بعد الانفصال.

8 خطوات تساعد على تخطى مشاعر ما بعد الانفصال

وفقا لمقالة نشرها موقع "very well mind" فإن الانفصال يعتبر أمرا صعبا للغاية، ويحتاج للتعامل بشكل صحيح مع المشاعر الداخلية، حتى يمكن تخطى تلك المرحلة بسلام، وفيما يلى 8 خطوات تساعد على التخطى بعد الانفصال.

اعترف بمشاعرك

الاعتراف بالمشاعر السيئة اللاحقة على الانفصال، مثل الحزن والضيق والخسارة، يعد جزءا هاما من عملية الشفاء والتخطى، خاصة إذا كان الشخص على وشك الخروج من علاقة طويلة، لأنه يشعر وكأن جزءا منه مفقود، حتى لو كانت العلاقة مليئة بالأزمات.

امنح نفسك الوقت والمساحة للبكاء

البكاء يوفر تنفيسًا ويحسن الحالة المزاجية، ويساعد على الشعور بتحسن على المدى الطويل، فهى أمر صحى حتى لو لم يراه الآخرون بهذه الطريقة، وفى تلك الحالة يعد البكاء والاستسلام والاعتراف بالألم أمرا إيجابيا.

عدم الاستغراق فى الحزن

يستغرق التعافى بعد الانفصال بعض الوقت، ورغم ضرورة البكاء وإظهار مشاعر الحزن كنوع من التنفيس بهدف تخطى تلك المشاعر، إلا أن الانغماس فى الحزن والبكاء لأيام طويلة قد يكون له تأثير عكسى على عملية الشفاء، لذلك إذا وجدت أنك لا تستطيع التوقف عن البكاء أو تبكى دون سبب واضح، فيجب التحدث إلى طبيبك نفسى.

إزالة الذكريات المتعلقة بالحبيب السابق

بعد تجاوز مرحلة الانفصال، فإن أول شىء يجب فعله هو إزالة كل الذكريات التى تخص الطرف الآخر، مثل الصور والملابس، ولا يعنى ذلك التخلص منها بشكل عنيف أو إفسادها، وإنما يكفى وضعها فى صناديق، أو إرسالها إليه.

بلوك

لا يقتصر الأمر على التخلص من الذكريات المادية فقط، وإنما حذف الطرف الآخر من حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعى، حتى لا تجعل فضولك يقودك إلى متابعته، لأن تلقي تذكيرات مستمرة من خلال الصور والمنشورات سيجعلك عالقًا في الماضي، بجانب الألم المتوقع فى حالة رؤيته مع حبيب جديد.

العثور على الإغلاق

فى بعض الأحيان لا يكفى قطع كل الاتصالات لمساعدتك على المضى قدمًا، وتحتاج إلى ما يطلق عليه الناس عادةً "الإغلاق"، بمعنى أن تجد إغلاقًا للعلاقة بطريقة صحية.

مثلا عدم الذهاب لتناول القهوة مع حبيبك السابق للتحدث كأصدقاء، حتى تحت ستار إيجاد حل للمشكلة، لأنه أمر غير صحى ويعيد تجديد المشاعر السيئة.

اصنع قائمة بعيوب الطرف الأخر

فى كثير من الأحيان بعد الانفصال يفكر الناس فى كل الأشياء التى سيفتقدونها فى الطرف الآخر، وعندها يرون فقط الصفات الجيدة، والتي سيفتقدونها حقًا، بما يأتى بنتيجة عكسية، لذلك يجد أن تذكر نفسك بالأسباب التى جعلتكما تنهيان تلك العلاقة، مثل الخيانة الزوجية، أو أى عيوب أخرى.

اعتنِ بنفسك

مفتاح الشعور بالتحسن بعد الانفصال يكمن في الاهتمام بالنفس، لذلك تأكد من تناولك للطعام المناسب، وممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على قسط كاف من النوم.