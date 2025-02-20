شكرا لقرائتكم خبر عن هل تفرط فى تناول الأسبرين؟.. تعرف على المخاطر وما يجب فعله والان مع تفاصيل الخبر

الأسبرين هو دواء يستخدم على نطاق واسع وينتمى إلى فئة العقاقير المضادة للالتهابات غير الستيرويدية، ويعمل كمسكن للألم وخافض للحرارة وعامل مضاد للالتهابات، كما يُوصف بجرعات منخفضة لمنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية عن طريق تسييل الدم.

في حين أن الأسبرين يمكن أن يكون مفيدًا للغاية عند استخدامه بشكل صحيح، إلا أن الإفراط فى استخدامه يمكن أن يؤدى إلى مخاطر صحية خطيرة، بما فى ذلك النزيف المعوي وتلف الكلى وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بسبب تسييل الدم المفرط.

ووفقا لموقع doctor.ndtv يمكن أن يؤدى الإفراط المزمن فى الاستخدام إلى حالة تسمى سمية الساليسيلات، والتى يمكن أن تهدد الحياة إذا لم يتم معالجتها.

علامات الإفراط فى تناول الأسبرين 1. آلام أو قرحة فى المعدة بشكل متكرر

يمكن أن يسبب الأسبرين تهيجًا لبطانة المعدة، مما يؤدى إلى التهاب المعدة والقرحة وحتى النزيف المعوى، والذى قد يظهر على شكل براز داكن أو قىء دموى.

2. طنين الأذن

أحد العلامات المبكرة لتسمم الأسبرين هو وجود رنين أو طنين مستمر فى الأذنين.

3. الدوخة والارتباك

الإفراط فى الاستخدام يمكن أن يؤثر على الجهاز العصبى، مما يؤدى إلى الدوخة، والصداع، والضباب العقلى، وحتى الهلوسة فى الحالات الشديدة.

4. ضيق فى التنفس أو التنفس السريع

يمكن أن تؤدى الجرعات العالية من الأسبرين إلى حدوث ضائقة تنفسية وفرط التنفس، وخاصة لدى الأشخاص المصابين بالربو.

5. كدمات أو نزيف غير عادى

بما أن الأسبرين يسبب سيولة الدم، فإن الإفراط فى استخدامه قد يسبب نزيفًا متكررًا من الأنف، أو كدمات غير مبررة، أو نزيفًا مطولًا من جروح بسيطة.

6. تورم فى اليدين أو القدمين

يمكن أن يؤدى احتباس السوائل بسبب تلف الكلى الناجم عن استخدام الأسبرين المزمن إلى تورم الأطراف.

7. التعب والضعف

الإفراط المستمر فى تناول الأسبرين يمكن أن يسبب فقر الدم بسبب النزيف الداخلى، مما يؤدى إلى التعب المستمر.

قد يؤدى الاستخدام طويل الأمد إلى تآكل بطانة المعدة، مما يزيد من خطر الإصابة بقرحة المعدة والنزيف الداخلى. الإفراط فى الاستخدام يمكن أن يؤدى إلى انخفاض وظائف الكلى، مما يؤدى إلى مرض الكلى المزمن مع مرور الوقت. يمكن أن تؤدى الجرعات العالية إلى إجهاد الكبد، مما قد يؤدى إلى فشل الكبد في الحالات القصوى. على الرغم من أن الأسبرين يستخدم لمنع السكتات الدماغية، إلا أن تسييل الدم المفرط قد يؤدي إلى السكتات الدماغية النزفية (نزيف في المخ). إعطاء الأسبرين للأطفال المصابين بعدوى فيروسية يمكن أن يسبب هذه الحالة النادرة ولكن الخطيرة التي تؤثر على الدماغ والكبد.

مخاطر الإفراط فى استخدام الأسبريننصائح للتغلب على الإفراط فى تناول الأسبرين

تناول الأسبرين فقط حسب توجيهات الطبيب وتجنب العلاج الذاتي، وخاصة بالنسبة للألم المزمن.

- إذا كنت تعاني من نزيف غير عادي، أو ألم في المعدة، أو دوخة، فاطلب العناية الطبية على الفور.

- لتسكين الآلام البسيطة، فكر في بدائل مثل الأسيتامينوفين (الباراسيتامول) أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية غير الأسبرين، ولكن استشر الطبيب قبل التبديل.

- إذا كان الأسبرين ضروريًا، يمكن تناوله مع الطعام أو على شكل أقراص مغلفة معويًا لتقليل تهيج المعدة.

- يساعد شرب كميات كبيرة من الماء على حماية الكلى والتقليل من الآثار الجانبية للأسبرين.

- إذا كنت تتناول الأسبرين بانتظام، قم بإجراء فحوصات دم دورية للتحقق من علامات النزيف، ووظائف الكلى، وصحة الكبد.

- تجنب تناول الأسبرين مع الكحول أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية الأخرى أو المكملات الغذائية مثل زيت السمك التي يمكن أن تزيد من سيولة الدم.

لحماية صحة قلبك حاول اللجوء إلى البدائل الطبيعية مثل اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية وإدارة التوتر بدلاً من الاعتماد فقط على الأسبرين.

- إذا كنت تشك في الإفراط في تناول الأسبرين أو تعاني من أي أعراض حادة، فاطلب المساعدة الطبية على الفور لمنع حدوث أضرار طويلة الأمد.