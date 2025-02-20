شكرا لقرائتكم خبر عن كانا شقيقيه.. اكتشاف جنينين داخل بطن رضيع فى حالة نادرة والان مع تفاصيل الخبر

نشرت جريدة ديلى ميل البريطانية حالة نادرة لسيدة هندية اكتشفت فى الأسبوع الـ35 من الحمل أن الجنين لديه أجنة أخرى داخل بطنه، وكما وصف أن كان هناك جنينان آخران ينموان داخل رحم جنين.

فى الشهر الماضى زارت امرأة هندية تبلغ من العمر 32 عاما المستشفى المحلي لإجراء فحص روتيني أثناء الحمل في الأسبوع الخامس والثلاثين، وعلى الرغم من أن فحوصاتها السابقة كانت طبيعية، اكتشف الأطباء "بنية إضافية تحتوى على عظام" فى بطن الطفل الذى لم يولد.

أنجبت المرأة طفلها فى الأول من فبراير بعد حوالى 35 أسبوعًا من الحمل، وأزال الأطباء الجنينين اللذين توقفا عن النمو فى مرحلة ما أثناء الحمل من معدة الطفل.

وذكرت تقارير محلية أن الأم وطفلها بصحة جيدة، ومع ذلك، يُعتقد أن الجنينين الآخرين كانا غير مكتملى النمو إلى الحد الذى لم يسمح لهما بالبقاء على قيد الحياة.

وقال الدكتور براساد أجراوال، الذى أجرى الفحص للسيدة، لوسائل الإعلام المحلية: "كنت محظوظًا ويقظًا بما يكفى لألاحظ شيئًا غير عادي للغاية مع هذا الطفل، جنين ينمو بشكل طبيعي للغاية مع عدد قليل من العظام وبنية تشبه الجنين في بطنه، لقد أدركت على الفور أن هذا ليس أمراً طبيعياً. لقد كانت حالة "جنين داخل جنين"، وهي واحدة من أندر الحالات في العالم".

ما حالة جنين داخل جنين؟

هذه حالة نادرة تُعرف باسم "الجنين داخل الجنين" حيث يُمكن أن ينمو جنين غير مكتمل التطور داخل جسم جنين آخر، تحدث هذه الحالة بسبب خلل أثناء الحمل المبكر للتوائم، حيث لا ينفصل أحد الأجنة تمامًا ويُحتجز داخل جسم الآخر.

وغالبًا ما يتم الكشف عن مثل هذه الحالات من خلال التصوير بالموجات فوق الصوتية أو الأشعة المقطعية، قد يحتوى الجنين المحتجز على بعض الأنسجة أو العظام أو حتى الشعر، لكنه لا يكون قادرًا على الحياة بمفرده.

حالات أخرى عن جنين داخل جنين

في عام 2015، نجح الأطباء الصينيون في إزالة الجنين الذي تم العثور عليه في كيس الصفن لطفل يبلغ من العمر 20 يومًا.

وفي إحدى الحالات التي تم الإبلاغ عنها العام الماضي، عانت فتاة تبلغ من العمر عامًا واحدًا في الصين من تأخر في النمو ورأس أكبر من المتوسط عندما وجد الأطباء جنينًا ينمو داخل جمجمتها .

كشفت الفحوصات عن وجود كتلة في جمجمتها يبلغ حجمها خمس بوصات، أكبر قليلاً من كرة البيسبول. وكانت داخل الكتلة قطع طويلة من العظام، ورغم أن الأطباء تمكنوا من إزالة الجنين، إلا أن الفتاة أصيبت بتلف شديد في المخ وتوفت في أقل من أسبوعين.