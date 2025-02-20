شكرا لقرائتكم خبر عن تنفس طفلك من فمه فى أغلب الأوقات قد يكون علامة على هذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

اللحمية الأنفية هي غدد صغيرة تقع في الجزء الخلفي من الأنف، تساعد في مكافحة الالتهابات عند الأطفال الصغار، ومع ذلك، يمكن أن تتضخم بسبب الالتهابات المتكررة أو الحساسية أو العوامل الوراثية، عندما يحدث هذا، يمكن أن تمنع تدفق الهواء الأنفي، مما يؤدي إلى مشاكل في التنفس والنوم، في هذا التقرير نتعرف على أبرز أعراض اللحمية الأنفية وطرق العلاج، بحسب موقع "تايمز ناو".

تضخم اللحمية الأنفية أكثر شيوعًا مما يدركه معظم الآباء، إذا تُرك دون علاج، فقد يؤدي إلى قلة النوم والتعب أثناء النهار وحتى التأثير على نمو وجه الطفل. إذن، ما هي العلامات التي يجب الانتباه إليها؟

علامات تدل أن طفلك قد يعاني من تضخم اللحمية الأنفية

يظهر العديد من الأطفال الذين يعانون من تضخم اللحمية الأنفية علامات خفية يتجاهلها الآباء غالبًا فيما يلي بعض الأعراض الرئيسية:

- التنفس من الفم: إذا كان طفلك يتنفس في الغالب من خلال فمه، حتى عندما يكون مستيقظًا، فقد يشير ذلك إلى انسداد الممر الأنفي بسبب اللحمية الأنفية المتورمة.

- الشخير أو التنفس بصوت عالٍ: يمكن أن يكون الشخير بصوت عالٍ أو التنفس المتقطع في الليل بمثابة علامة تحذيرية.

- سيلان اللعاب المتكرر: إذا كان طفلك يسيل لعابه بشكل مفرط حتى بعد مرحلة التسنين، فقد يكون ذلك مرتبطًا بصعوبة التنفس من خلال الأنف.

- اضطرابات النوم: النوم المضطرب، أو الاستيقاظ المتكرر، أو انقطاع النفس أثناء النوم (توقف التنفس أثناء النوم) من العلامات الشائعة.

- الكلام الأنفي: قد يبدو الطفل الذي يعاني من تضخم اللحمية الأنفية وكأنه يعاني من انسداد في الأنف.

- أعراض تشبه أعراض البرد المستمرة: إذا كان طفلك يعاني باستمرار من احتقان الأنف أو السعال ولكنه ليس مريضًا، فقد تكون اللحمية الأنفية هي السبب.

كيف يساعد الكشف المبكر عن اللحمية الأنفية في العلاج

يمكن أن تؤثر اللحمية الأنفية المتضخمة على صحة الطفل بشكل عام إذا تُركت دون علاج.ويمكن أن يؤدي قلة النوم إلى الانفعال وصعوبة التركيز في المدرسة وتباطؤ النمو.

في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي التنفس المزمن من الفم إلى تغيير بنية الوجه، مما يؤدي إلى حالة تُعرف باسم "وجه اللحمية الأنفية".

يحذر الخبراء من أن تجاهل أعراض اللحمية الأنفية يمكن أن يكون له آثار طويلة المدى على نمو الطفل. يضمن التدخل المبكر التنفس السليم والنوم المريح والصحة العامة الأفضل.

علاج اللحمية الأنفية

العلاج بسيط ويختلف بناءً على شدته. فيما يلي بعض خيارات العلاج:

- تغييرات نمط الحياة: قد تختفي الحالات الخفيفة بمرور الوقت، أو بخاخات المحلول الملحي الأنفي، أو تجنب المواد المسببة للحساسية.

- الأدوية: قد يصف أطباء الأطفال مضادات الهيستامين أو الستيرويدات الأنفية لتقليل الالتهاب.

- الإزالة الجراحية (استئصال اللحميتين): في الحالات الشديدة، قد تكون هناك حاجة إلى إجراء عملية جراحية بسيطة لإزالة اللحميتين، مما يحسن التنفس وجودة النوم على الفور.

إذا أظهر طفلك أيًا من هذه العلامات، فلا تنتظر استشر طبيب أطفال وتأكد من أنه يتنفس وينام وينمو بشكل صحيح.