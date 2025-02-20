شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يحدث جفاف العين.. كل ما تريد معرفته عن الأسباب والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

الدموع عبارة عن مزيج متوازن بعناية من الماء والزيوت والمخاط الذي يحافظ على ترطيب عينيك وراحتها، وعندما يختل هذا التوازن، يبدأ الجفاف. فى هذا التقرير نتعرف على أسباب جفاف العين وطرق العلاج، بحسب موقع تايمز ناو.

ما هي الأسباب المحتملة التي قد تؤدي إلى فقدان الرطوبة؟

الإفراط في استخدام الشاشة - هل تحدق في هاتفك أو الكمبيوتر المحمول أو التلفزيون؟ ينخفض معدل الرمش لديك، مما يعني أن عدد الدموع التي تنتشر عبر عينيك أقل.

تكييف الهواء والتدفئة - سواء كان نسيم الصيف من مكيف الهواء أو الهواء المنعش للتدفئة المركزية، فإن كليهما يمكن أن يمتص الرطوبة من عينيك.

العمر والهرمونات - ينخفض إنتاج الدموع بشكل طبيعي مع تقدمك في السن، كما أن التغيرات الهرمونية (خاصة عند النساء) يمكن أن تجعل الأمور أكثر جفافًا.

العدسات اللاصقة - إنها مريحة، ولكنها قد تؤدي أيضًا إلى امتصاص دموعك وترك عينيك جافة.

الأدوية – بعض الأدوية الشائعة، مثل مضادات الهيستامين، ومزيلات الاحتقان، ومضادات الاكتئاب، يمكن أن تقلل من إنتاج الدموع.

أما بالنسبة للأمر الأكثر أهمية، فإليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها ترطيب عينيك:

1. الرمش أكثر - قد يبدو الأمر بسيطًا، ولكن الرمش بوعي أثناء العمل على الشاشات يمكن أن يساعد في توزيع الدموع بالتساوي.

2. اتبع قاعدة 20-20-20 - كل 20 دقيقة، انظر إلى شيء يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية لإعطاء عينيك استراحة.

3. اشرب الكثير من الماء - يحتاج جسمك إلى الماء لإنتاج الدموع، لذا اشرب الكثير من الماء على مدار اليوم.

4. استخدم جهاز ترطيب الهواء - إن إضافة الرطوبة إلى الهواء يمكن أن يمنع عينيك من الجفاف، وخاصة في فصل الشتاء.

5. قطرات الدموع الاصطناعية – يمكن أن تكون قطرات العين المرطبة منقذة للحياة.

فقط تأكد من اختيار خيارات خالية من المواد الحافظة للاستخدام المنتظم.

6. تناول الطعام من أجل صحة العين - يمكن للأحماض الدهنية أوميجا 3 (الموجودة في الأسماك وبذور الكتان والجوز) أن تعزز إنتاج الدموع.

