شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات صباحية تعزز المناعة.. اعرف طريقة التحضير والان مع تفاصيل الخبر

يمكنك تعزيز مناعتك بمجرد استيقاظك من النوم، وذلك عن طريق تناول بعض المشروبات في الصباح، وذلك وفقا لموقع healthshots.

مشروبات صباحية لتقوية المناعة

1. الكركم والزنجبيل

من أسهل وأفضل المشروبات الصباحية لتعزيز المناعة هو الزنجبيل والكركم، يحتوي الكركم على الكركمين وهو مفيد جدًا لأجسامنا، فذكرت دراسة نُشرت في مجلة Cytokine أن مكملات الكركمين تقلل بشكل كبير من مستويات علامات الالتهاب. يساعد هذا في تقوية الاستجابة المناعية.

يحتوي الزنجبيل على مضادات الأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات تعمل على تحسين الهضم ومحاربة العدوى.

طريقة التحضير : نغلي الماء ونضيف إليه نصف ملعقة صغيرة من الكركم والزنجبيل المبشور وعصير الليمون والعسل (اختياري).

2. ماء الليمون والقرفة

يُعد ماء الليمون والقرفة من أكثر المشروبات الصباحية المنعشة لتعزيز المناعة. يُعرف الليمون بأنه غني بفيتامين سي. يساعد هذا في إزالة السموم من الجسم. من ناحية أخرى، تتمتع القرفة بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، وهي تحمي من العدوى.

تنص دراسة نُشرت في مجلة Molecules على أن القرفة معروفة بمحاربة الميكروبات والفيروسات والفطريات والمواد المؤكسدة والأورام وارتفاع ضغط الدم.

طريقة التحضير : نغلي الماء ونضيف إليه عصير ليمونة واحدة وربع ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

3. عصير أخضر

عندما يتعلق الأمر بالمشروبات الصباحية، لا شيء يضاهي العصير الأخضرإنها طريقة لذيذة ومليئة بالعناصر الغذائية لتعزيز مناعتك. هذا المشروب غني بالكلوروفيل والفيتامينات ومضادات الأكسدة، وهو ممتاز لإزالة السموم ودعم وظيفة المناعة. في الواقع، يعد هذا أحد أفضل المشروبات الصباحية للحصول على طاقة مستدامة طوال اليوم.

طريقة التحضير : قم بخلط السبانخ والخيار والتفاح الأخضر وعصير الليمون والماء.

4. الحليب الذهبي (حليب الكركم)

بالإضافة إلى مذاقه اللذيذ، يعد حليب الكركم أيضًا أفضل مشروب صباحي لتعزيز المناعة. فهو يجمع بين الفوائد المضادة للالتهابات الموجودة في الكركم والكالسيوم والبروتين الموجودين في الحليب. وهو مشروب تقليدي معروف بخصائصه العلاجية. كما أنه يعزز صحة الأمعاء ويساعد في تحسين عملية الهضم.

طريقة التحضير : ضع الحليب الدافئ وأضف إليه نصف ملعقة صغيرة من الكركم وقليل من الفلفل الأسود.

5. عصير الصبار مع النعناع

الصبار يهدئ الهضم، في حين تعمل مضادات الأكسدة الموجودة فيه على تقوية المناعة، وهذا ما يجعل هذا العصير من أكثر المشروبات الصباحية المنعشة. الصبار والنعناع ليسا مهدئين ومنعشين فحسب، بل إنهما غنيان أيضًا بالعناصر الغذائية التي تقوي جهاز المناعة.

يحتوي الصبار على مضادات الأكسدة القوية مثل فيتامينات أ، ج، هـ، التي تحمي الجسم من الجذور الحرة الضارة. يساعد النعناع في مكافحة الالتهابات البكتيرية والفيروسية التي تضعف جهاز المناعة.

طريقة التحضير : خذ لب الصبار الطازج واخلطه مع أوراق النعناع والماء وقليلاً من عصير الليمون.

6. عصير الجزر والبرتقال

يحتوي الجزر على البيتا كاروتين، وهو صبغة برتقالية حمراء توجد في النباتات والفواكه. وهذا يدعم مناعة الغشاء المخاطي. وهذا هو خط الدفاع الأول ضد الجراثيم التي تحاول الدخول من خلال مناطق مثل الأنف والفم والرئتين والمعدة والأمعاء. ومن المعروف أن البرتقال غني بفيتامين سي. وهو ضروري لوظيفة الخلايا المناعية.

طريقة التحضير : اعصر الجزر الطازج والبرتقال وأضف إليه قطعة صغيرة من الزنجبيل.

لماذا يجب علينا تناول المشروبات التي تقوي المناعة في الصباح؟

تناول المشروبات التي تعزز المناعة في الصباح يوفر العديد من الفوائد، حيث يكون جسمك صائمًا وأكثر تقبلاً للعناصر الغذائية، وبعد صيام الليل، يصبح الجهاز الهضمي في جسمك أكثر كفاءة في امتصاص الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة من هذه المشروبات.

تعمل هذه المشروبات على تعويض السوائل المفقودة وتساعد على إعادة ترطيب الجسم، وهو أمر ضروري للحفاظ على وظائف الجسم الصحية، بما في ذلك نظام مناعي قوي.