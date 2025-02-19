شكرا لقرائتكم خبر عن الرغبة فى تناول السكريات أبرزها.. 7 علامات لبطء التمثيل الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

"التمثيل الغذائي"، أو ما يطلق عليها عملية "الأيض" هى العملية التى تحدث داخل جسمك، ويتم خلالها تحويل الطعام الذى تم تناوله وهضمه داخل الجهاز الهضمى، إلى طاقة يستفيد منها باقى أعضاء الجسم، وهى عملية شديدة الضرورة حتى يتمكن الجسم من أداء وظائفه بشكل طبيعى، مثل الهضم والتنفس والدورة الدموية وتنظيم درجة الحرارة.

وأحيانا قد يحدث بطء فى عملية التمثيل الغذائى، ويرجع ذلك الأمر لعدة عوامل منها العوامل الوراثية والحالة الصحية العامة للشخص، ونمط حياته اليومى، وهو ما يعنى أن الجسم لا يحرق السعرات الحرارية بالشكل المطلوب.

أسباب بطء عملية التمثيل الغذائي

ووفقا لموقع "Health"، يوجد مجموعة من العوامل التى تساهم في تحديد مدى بطء أو سرعة عملية التمثيل الغذائي ، أهمها:

1- الوراثة

يتم تحديد عملية التمثيل الغذائي لديك جزئيًا من خلال الجينات، وقد يكون لدى بعض الأشخاص معدل أيض أبطأ بشكل طبيعي، بينما قد يرث آخرون معدل أيض أسرع.

2- العمر

تتباطأ عملية التمثيل الغذائي بشكل طبيعي مع التقدم في السن، ولكن ربما لا يحدث ذلك قبل الستينيات من العمر.

3- الجنس

يمكن أن يؤثر نوع الشخص ذلك على سرعة عملية التمثيل الغذائي لديه، بسبب الاختلافات في حجم الجسم وتكوينه ومستويات الهرمونات الذكورية والأنثوية.

4- النظام الغذائى

عدم الحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية أو تناول نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، أو عالي الدهون، يوثر على سرعة التمثيل الغذائي.

5- نمط الحياة

قد ينتج بطء عملية التمثيل الغذائي عن عوامل مثل العيش بأسلوب حياة خامل، مما يؤدي إلى حرق سعرات حرارية أقل، كذلك عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم ، مما يعطل مستويات الهرمونات التي تساعد في تنظيم عملية التمثيل الغذائي

6- بعض الحالات الصحية

يمكن أن تؤدي الحالات الصحية مثل مرض السكر إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم مما يؤثر على سرعة التمثيل الغذائي، كذلك قصور الغدة الدرقية، لأن هرمون الغدة الدرقية يعد أساسيًا لعملية التمثيل الغذائي.

7 علامات تشير إلى بطء التمثيل الغذائى داخل جسمكيوجد 7 علامات تشير إلى بطء التمثبل الغذائى لديك، وهى:1- الشعور بالتعب الدائم

الشعوربالتعب طوال الوقت دون سبب واضح، قد يكون علامة على بطء عملية التمثيل الغذائى، وذلك لأن بطء عملية تحويل الطعام إلى طاقة تؤدى إلى انخفاض مستويات الطاقة داخل الجسم، وبالتالى الشعور بالخمول .

2- جفاف البشرة

يعد جفاف الجلد شائعًا في الشتاء، لكن فى حالة إستمرار جفاف الجلد لوقت طويل، وبشكل غير طبيعى، قد يكون أحد أعراض بطء عملية التمثيل الغذائي.

3- زيادة الوزن

أحيانا تحاول إنقاص وزنك عن طريق إتباع نظام غذائي لهذا الغرض وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، لكن تجد نفسك تكتسب وزنا إضافيا، فقد يرجع ذلك لبطء عملية التمثيل الغذائي، لأنها تؤدى إلى خفض معدل حرق السعرات الحرارية، وفى المقابل تخزين المزيد من السعرات الحرارية على شكل دهون في الجسم، مما يصعب من فقدان الوزن.

4- الشعور بالبرد

الشعور الزائد بالبرد، حتى إذا لم تنخفض درجات الحرارة، كثيرا ما يعد أحد أعراض خلل التمثيل الغذائى، نظرا لأن تلك العملية تولد حرارة داخل الجسم، ومع خللها يزداد الشعور بالبرد.

5- رغبة شديدة فى تناول السكريات والدهون

الرغبة الشديدة فى تناول أطعمة معينة، خاصة الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون، قد تكون بسبب بطء عملية التمثيل الغذائي، لأنها علامة على أن عملية الأيض لديك لا تنجح في تحويل الطعام إلى الطاقة والتغذية التي يحتاجها الجسم، مما يدفع جسمك إلى البحث عن المزيد من الطاقة من خلال الطعام.

6- تغيرات مزاجية

التقلبات المزاجية العرضية لا تدعو للقلق، ولكن التقلبات المزاجية المتكررة قد تكون نتيجة لتباطؤ عملية التمثيل الغذائي، بسبب أن إنخفاض مستويات الطاقة واختلال التوازن الهرموني المصاحب لعملية التمثيل الغذائي البطيئة، يسبب الشعور بالانزعاج والإحباط.

7- لديك مشاكل في الجهاز الهضمي

ترتبط عملية الهضم وإرتباطا وثيقا بمعدلات التمثيل الغذائي، حيث يتم خلال الهضم تحليل الطعام ، فيما يحول التمثيل الغذائى الطعام المهضوم إلى طاقة، وقد يؤدى بطء التمثيل الغذائى إلى وجود أعراض غير معتادة مثل الإمساك والإسهال والإنتفاخ.

نصائح لتجنب بطء عملية التمثيل الغذائي

على الرغم من عدم وجود حل سريع لتسريع عملية التمثيل الغذائي، إلا أن هناك عدة طرق يمكن أن تساهم فى عملها بشكل طبيعى، مثل:

1- إتباع نظام غذائى متوازن

اتباع نظام غذائي متوازن، ويحتوى على أطعمى غنية بالبروتين ، يعد طريقة فعالة لتحسين معدل التمثيل الغذائي ، نظرا لحاجة الجسم إلى مزيد من الوقت لهضم البروتين، مما يسبب الشعور بالشبع لفترة أطول.

2- تناول سعرات حرارية كافية

تناول سعرات حرارية قليلة للغاية بهدف إنقاص الوزن، يرسل إشارات للجسم للتكيف مع هذه الكمية ، وهو ما قد يظهر بشكل تباطؤ عملية التمثيل الغذائي

ممارسة الرياضة تعزز عملية التمثيل الغذائي، لأنها تقوى الكتلة العضلية والقدرة على التحمل.

4- النوم لفترة كافية

الحصول على قسط كاف من النوم بانتظام يساعد على تنظيم عملية التمثيل الغذائي، لأن الأشخاص المحرومين من النوم يشعرون بشبع أقل بعد تناول الطعام، مما يدفعهم لتناول المزيد.

5- الحد من التوتر:

قد يتوقف التمثيل الغذائي عندما يتعرض الشخص للتوتر الزائد.