شكرا لقرائتكم خبر عن الجز على أسنانك وانت نايم سبب شعورك بألم الأذن.. هذه طرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

هل استيقظت يومًا وأنت تعاني من ألم في الفك أو صداع غير مبرر أو ألم في الأذن لا يزول؟ قد لا تكون وسادتك أو وضعية نومك هي السبب ولكن قد يكون صرير أسنانك السبب، وصرير الأسنان هو العادة الخفية المتمثلة في الجز على الأسنان، بحسب موقع "تايمز ناو".

الجز على سنانك وانت نايم قد يكون سبب شعورك بألم الأذن.. هذه طرق العلاجلا تضغط على فكك

عندما تجز على أسنانك - غالبًا بقوة أكبر من قوة المضغ الطبيعي - فإنك تضع ضغطًا شديدًا على العضلات والمفاصل حول فمك.

بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا إلى مشاكل في المفصل الصدغي الفكي (TMJ)، مما يسبب الألم والتصلب وصوت النقر عند المضغ.

يقع مفصل الفك الصدغي الفكي أمام قناة الأذن مباشرةً، لذا عندما يتهيج بسبب الصرير المستمر، يمكن أن يسبب ألمًا عميقًا مزعجًا يشبه عدوى الأذن - حتى عندما لا يكون هناك عدوى حقيقية.

لماذا تجز على أسنانك ؟

الإجهاد والقلق هما السببان المعتادان، ولكن صرير الأسنان له أسباب محتملة أخرى، بما في ذلك الأسنان غير المستقيمة، وزيادة تناول الكافيين، وحتى اضطرابات النوم مثل انقطاع النفس أثناء النوم.

علاج مشكلة الجز على الأسنان واقيات الفم

يمكن أن يكون واقي الفم المصمم خصيصًا بمثابة تغيير جذري، حيث يمنع تلف الأسنان ويمنح عضلات الفك استراحة ضرورية للغاية.

تقليل التوتر والاجهاد

يمكن أن تساعد اليوجا والتأمل والتنفس العميق في تقليل التوتر أثناء النهار.

فحص الكافيين: قد يؤدي تقليل تناول الكافيين إلى تقليل نوبات الصرير أثناء الليل.

تمارين الفك

يمكن أن تساعد التمددات اللطيفة والتدليك في استرخاء العضلات المرهقة.

صرير الأسنان ليس بالأمر المستحيل، إذا كنت تشك في أن فكك وأذنيك يعانيان من شد مفرط للأسنان، فقد تكون زيارة طبيب الأسنان أو الطبيب هي الخطوة الأولى لتخفيف الألم.