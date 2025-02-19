شكرا لقرائتكم خبر عن قلل ملح وسكر.. أفضل نظام غذائى لنحافة الوجه والتخلص من الدهون والان مع تفاصيل الخبر

تتضمن طرق تقليل دهون الوجه ممارسة الرياضة بانتظام، وتناول نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضراوات الكاملة، والحد من الأطعمة المصنعة والسكرية، والبقاء رطبًا.

يمكن أن تساعد تغييرات أخرى معينة في نمط الحياة والنظام الغذائي الشخص على إنقاص الوزن والحصول على وجه أنحف، يوضح تقرير نشر على موقع "medicalnewstoday"، نصائح فعالة قد تساعد في منع وتقليل الدهون الزائدة في الوجه.

1. ممارسة التمارين الرياضية القلبية

يميل فقدان الوزن بشكل عام إلى إحداث تأثير تنحيف على الوجه، قد تكون التمارين الرياضية القلبية، أو التمارين الهوائية، مفيدة بشكل خاص لفقدان الوزن.

وفقًا لدراسة أجريت على 24 امرأة تعاني من زيادة الوزن، فإن اتباع برنامج تمارين هوائية لمدة 12 أسبوعًا أدى إلى انخفاض كبير في كتلة الدهون ومحيط الخصر، إلى جانب زيادة كتلة الجسم النحيلة لدى النساء البدينات.

يمكن للأشخاص أداء تمارين القلب بكثافة منخفضة أو متوسطة أو عالية، تظهر الدراسات أن التمارين منخفضة وعالية الكثافة لها تأثير مماثل على إجمالي فقدان الدهون، على الرغم من أن الأخيرة يمكن أن تفعل ذلك في إطار زمني أقصر، بشكل عام، من المرجح أن يكون لفقدان الوزن تأثير تنحيف على الوجه.

2. اشرب المزيد من الماء

شرب كوب من الماء قبل الوجبة يمكن أن يساعد الشخص على الشعور بالشبع، يمكن أن يساعد هذا في تقليل العدد الإجمالي للسعرات الحرارية التي يستهلكها الشخص، لهذا السبب، يمكن أن يؤدي شرب الماء قبل الوجبة إلى فقدان الوزن تدريجيًا.

يحدث تحلل الدهون عندما يحلل الجسم مخازن الدهون إلى أحماض دهنية يمكن استخدامها كطاقة، يعد الاستفادة من مخازن الدهون هذه أمرًا أساسيًا لفقدان الوزن.

3. احصل على المزيد من النوم

الحصول على القدر المناسب من النوم له مجموعة من الفوائد الصحية، على العكس من ذلك، قد يؤدي عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم إلى زيادة الوزن.

يؤثر قلة النوم على مستويات هرمونات معينة تعزز الشعور بالجوع والشبع، على وجه التحديد، يبدو أن قلة النوم تزيد من مستويات هرمون الجريلين، الذي يحفز الشهية، ومستويات أقل من هرمون اللبتين، الذي يخبر الجسم أنه ممتلئ.

ونتيجة لذلك، قد يأكل الشخص الذي يعاني من قلة النوم أكثر، وقد يلجأ إلى أطعمة ذات سعرات حرارية أعلى، يمكن أن يساعد الحصول على قسط كافٍ من النوم في منع زيادة الوزن، وهذا بدوره قد يساعد في تقليل كمية الدهون المخزنة في الوجه.

4. تحسين النظام الغذائي بشكل عام

قد تزيد الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة المصنعة، بما في ذلك الكربوهيدرات المكررة، من خطر زيادة الوزن والسمنة.

تميل الأطعمة المصنعة إلى احتواء المزيد من السعرات الحرارية والملح والسكر مقارنة بالأطعمة الكاملة، الكربوهيدرات المكررة هي مجموعة من الأطعمة المصنعة للغاية والتي تعتمد على الحبوب. أثناء المعالجة، تفقد هذه الأطعمة الألياف والعناصر الغذائية. ونتيجة لذلك، فهي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية الفارغة.

يمكن أن تسبب الكربوهيدرات المكررة أيضًا ارتفاعًا سريعًا في نسبة السكر في الدم، مما قد يشجع الشخص على الإفراط في تناول الطعام، تتضمن أمثلة الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المكررة ما يلي:

المكرونة

الأرز الأبيض

الخبز الأبيض

السكروز

الشراب والكريمة

معظم حبوب الإفطار

المنتجات قليلة الدسم

عند دمجه مع التمارين الرياضية، قد يساعد النظام الغذائي الصحي المتوازن الأشخاص على فقدان الدهون الزائدة في الوجه والجسم.

5. تقليل تناول الملح

الأنظمة الغذائية الغنية بالملح تسبب احتباس الماء في الجسم، ويسبب احتباس الماء تورم وانتفاخ في أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك الوجه، وقد يعطي هذا وهمًا بوجود دهون زائدة في الوجه.

يجب على الأشخاص الذين يشكون في أنهم حساسون لاحتباس السوائل أن يحاولوا الحد من الأطعمة ذات المحتوى العالي من الملح، ويشمل ذلك معظم الوجبات الخفيفة والمصنعة، مع توقف الجسم عن الاحتفاظ بالسوائل، يجب أن يبدأ الوجه في الظهور بشكل أنحف.

6. أداء تمارين الوجه

يعتقد بعض الناس أن التمارين المحددة يمكن أن تساعدهم في تغيير شكل وجوههم، ومع ذلك، هناك القليل من الأدلة التي تشير إلى أن تقليل الدهون في الوجه أمر ممكن.

هل يمكن التخلص من الدهون الزائدة في الوجه فقط؟

التخلص من الدهون الزائدة في الجسم والحفاظ على وزن معتدل قد يساعد في جعل الوجه يبدو أنحف ويمنع الدهون الزائدة في الوجه، ومع ذلك، ليس من الممكن التخلص من الدهون من منطقة مستهدفة على وجه التحديد.

منع الدهون الزائدة في الوجه

تتضمن بعض النصائح للوصول إلى وزن معتدل أو الحفاظ عليه ما يلي:

ممارسة الرياضة بانتظام ودمج الكثير من روتينات القلب والأوعية الدموية.

تناول نظام غذائي متوازن غني بالبروتين الخالي من الدهون والفواكه والخضروات الكاملة.

الحد من استهلاك الأطعمة المصنعة.

شرب الكثير من الماء وتجنب المشروبات السكرية، بما في ذلك مشروبات الطاقة والعصائر والمشروبات الغازية.

