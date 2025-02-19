شكرا لقرائتكم خبر عن لو ميعاد ولادتك قرب.. اعرفي إزاى تتجنبى تساقط الشعر بعد الولادة والان مع تفاصيل الخبر

تساقط الشعر بعد الولادة أمر شائع بين الأمهات الجدد، بسبب التغيرات الهرمونية الكبيرة التى تتعرض لها المرأة خلال تلك المرحلة الهامة فى حياتها.

ويحدث خلال تلك المرحلة تساقط للشعر بكثافة ملحوظة، ويرجع ذلك إلى أن التغيرات الهرمونية أثناء الحمل تؤدى إلى نمو الشعر بصورة أكثر من المعتاد، لكن بعد الولادة، يبدأ الشعر بالتساقط مجددا، مما قد يسبب حالة من الإحباط لدى الأم، لكنها فى جميع الأحوال تعد حالة مؤقتة، وتستغرق أحيانا فترة من بين 6 أشهر إلى السنة، حتى يعود نمو الشعر إلى معدلاته الطبيعية.

أسباب تساقط الشعر بعد الولادة

ووفقا لموقع "Johns Hopkins medicine" يحدث تساقط الشعر بعد الولادة بسبب التغيرات الهرمونية، فعلى سبيل المثال يؤدى إرتفاع مستويات هرمون الاستروجين خلال أشهر الحمل إلى إطالة دورة نمو الشعر، مما يجعل الشعر ينمو أطول وأكثر كثافة، لكن بعد الحمل، تعود الهرمونات إلى مستوياتها الطبيعية، متسببة في دخول الكثير من الشعر الذي كان في دورة النمو في مرحلة التساقط دفعة واحدة.

ويوجد عدد من الأسباب الأخرى التى تؤدى لتساقط الشعر بعد الولادة، مثل :

- الضغوط الجسدية والعاطفية أثناء الولادة

- نقص التغذية بعد الولادة، وخاصة إذا كانت المرأة ترضع طفلها رضاعة طبيعية، لأن جسدها يعطى الأولوية لتوصيل العناصر الغذائية للحليب.

- العوامل الوراثية، حيث إن بعض النساء قد يكون أكثر عرضة لتجربة تغيرات كبيرة في الشعر بسبب العوامل الوراثية

- مرض الغدة الدرقية الذي لم يتم علاجه أو لم يتم علاجه بشكل مثالي.

متى يبدأ تساقط الشعر بعد الولادة؟

يبدأ تساقط الشعر بعد الولادة غالبا بعد حوالي ثلاثة أشهر من الولادة، ويتوافق هذا التوقيت مع دورة نمو الشعر الطبيعية لأن مستويات هرمون الاستروجين، التي كانت مرتفعة أثناء الحمل، تعود إلى مستوياتها الطبيعية.

متى يتوقف تساقط الشعر بعد الولادة؟

عادة ما ينتهي تساقط الشعر بعد الولادة بعد حوالي 6 إلى 12 شهرًا من الولادة، وتلاحظ معظم السيدات عودة شعرهن إلى كثافته الطبيعية مع استقرار مستويات الهرمونات وعودتها إلى ما كانت عليه قبل الحمل.

نصائح للحد من تساقط الشعر بعد الولادة

تساقط الشعر بعد الولادة يعد حالة مؤقته تنتهى خلال أشهر، لكن يوجد عدد من النصائح التى التي قد تساعد في الحد من تساقط الشعر، مثل:

- اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية، التي يمكن أن تساعد في دعم صحة الشعر.

- استخدم شامبو وبلسم مصمم لتقليل التقصف.

- تدليك فروة الرأس بالزيوت الطبيعية، مثل زيت جوز الهند أو زيت الأرجان، لتحسين الدورة الدموية في فروة الرأس وتغذية جذور الشعر.