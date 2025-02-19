شكرا لقرائتكم خبر عن سماعات الرأس قد تصيبك بهذا الاضطراب الدماغى والان مع تفاصيل الخبر

يعد ارتداء سماعات الرأس التي تعمل على إلغاء الضوضاء لتجاهل عوامل التشتيت في العمل أو في وسائل النقل العام أو أثناء التمرين أمرًا شائعًا جدًا هذه الأيام، وخاصة بين الشباب، لكن الأطباء يحذرون من أنها قد تكون ضارة بدماغك، وفقًا لدراسات حديثة، كان هناك ارتفاع هائل في مشاكل السمع بين الأولاد والفتيات الصغار ومع ذلك، بعد الاختبارات والتحقيقات التفصيلية، وجد أن المشكلة ليست داخل الأذن ولكنها ناجمة عن مشكلة في الدماغ، بحسب موقع "تايمز ناو".

ما هو اضطراب المعالجة السمعية؟

يقول الخبراء إن معظم الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في السمع في الوقت الحاضر يتم تشخيصهم باضطراب المعالجة السمعية وهي مشكلة عصبية تؤثر على حوالي 3-5 % من الأطفال في سن المدرسة الذين لا يستطيعون فهم ما يسمعونه بنفس الطريقة التي يفهمها بها الأطفال الآخرون، يحدث هذا لأن آذانهم ودماغهم لا ينسقان بشكل كامل.

على الرغم من أن الشخص المصاب باضطراب المعالجة السمعية سيجتاز اختبارات السمع، مما يعني أن آذانه تعمل مثل الأشخاص العاديين، إلا أنه قد يواجه صعوبة في فك رموز الأصوات، مثل مصدر الضوضاء.

يقول الأطباء على الرغم من أن العديد من أعراض اضطراب المعالجة السمعية تشبه أعراض فقدان السمع، إلا أنه لا يوجد علاج لهذه الحالة.

ما الذي يسبب اضطراب المعالجة السمعية؟

اضطراب المعالجة السمعية يعنى أن دماغك يواجه صعوبة في تفسير ما تسمعه أذنيك، وفقًا لكليفلاند كلينيك الأمريكي، لفهم اضطراب السمع السمعي، من المهم فهم سلسلة الأحداث التي تسمح لك بسماع الأصوات، والتي تتضمن كلمات مثل:

-تدخل الموجات الصوتية إلى أذنك الخارجية وتضرب طبلة أذنك، والتي تبدأ في الاهتزاز

-يؤدي هذا إلى إحداث اهتزاز في العظام الصغيرة جدًا في أذنك الوسطى

-يؤدي الاهتزاز إلى حدوث تموجات في سائل أذنك الداخلية، والتي تضرب الخلايا الشعرية الصغيرة في أذنك الداخلية

-ثم يرسل إشارات كهربائية إلى العصب السمعي، الذي يرسل الإشارة إلى دماغك.

-يعالج دماغك الإشارات ويفهم الأصوات، بما في ذلك الكلام.

-في اضطراب السمع السمعي، يمنع شيء ما دماغك من معالجة أو تفسير الإشارات التي يرسلها العصب السمعي. عندما يحدث ذلك، يسيء دماغك تفسير الإشارات وتواجه صعوبة في فهم ما يُقال.

أسباب اضطراب المعالجة السمعية

يقول الأطباء إن اضطراب المعالجة السمعية يمكن أن يحدث للأسباب التالية:

-اضطرابات الجهاز العصبي المركزي مثل السكتة الدماغية والصرع والتصلب المتعدد ومرض الزهايمر

الوراثة

-التهابات الأذن

-إصابات الرأس

علامات وأعراض اضطراب المعالجة السمعية

تتضمن بعض علامات وأعراض هذه الحالة ما يلي:

-طلب التكرار من الأشخاص

-صعوبة فهم ما يقوله الآخرون، وخاصة في الأماكن التي يوجد بها الكثير من الضوضاء

-صعوبة التمييز بين الكلمات المنطوقة

-صعوبة فهم الكلام السريع.

-صعوبة القراءة والتهجئة والكتابة

عدم الاستجابة عندما يتحدث الناس لأنك قد لا تتمكن من فهم ما قاله الشخص الآخر

استغراق وقت أطول للرد في المحادثات

صعوبة في اتباع التوجيهات اللفظية

صعوبة في متابعة المحادثات الطويلة

عدم القدرة على تذكر ما قاله الناس

كيف يمكن علاج اضطراب المعالجة السمعية؟

في حين يقول الأطباء إن هذه الحالة لا يمكن علاجها، يمكنك دائمًا منع اضطراب المعالجة السمعية من خلال عدم ارتداء سماعات الرأس طوال الوقت.

لسنوات، حذر الأطباء من أن الاستماع إلى سماعات الرأس بمستويات صوت عالية يمكن أن يسبب تلفًا للأذنين، لكن هذا التحذير الجديد يشير إلى أن حتى مستويات الصوت المنخفضة يمكن أن تسبب الضرر، ولكن بطريقة مختلفة.

لإدارة الأعراض، يمكنك:

تغيير بيئتك، مثل المكان الذي تجلس فيه في الاجتماعات، أو في الفصل الدراسي، أو في مكان عملك

اطلب من الناس التحدث ببطء وبصوت عالٍ

الحصول على علاج نطق متخصص

استخدم استراتيجيات التأقلم مثل جهاز التسجيل لالتقاط التواصل

استخدم استراتيجيات الإدارة لمساعدة عقلك على التركيز على الإشارة السمعية.