شكرا لقرائتكم خبر عن قبل رمضان.. هيأ جسمك للصيام بـ 8 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

تهيئة الجسم للصيام قبل رمضان يساعد في تقليل التعب والصداع والتأقلم مع التغيرات في مواعيد الأكل والشرب، ويقدم الدكتور محمد حلمي استشاري السمنة والنحافة في كلية طب المنصورة، بعض الخطوات المفيدة والنصائح المهم اتباعها قبل بدء شهر رمضان بعدة ايام، ومنها:

1. تقليل الكافيين والسكر بالتدريج

إذا كنت معتادًا على القهوة أو الشاي بكثرة، قلل الكمية تدريجيًا قبل رمضان لتجنب الصداع والتعب في الأيام الأولى من الصيام.

قلل أيضًا من السكريات المصنعة لتجنب انخفاض الطاقة المفاجئ.

2. تعديل مواعيد الوجبات

حاول تنظيم مواعيد الأكل لتكون أقرب إلى وجبات رمضان (مثل جعل العشاء متأخرًا).

تناول وجبة فطور صحية وعدم الاعتماد على الوجبات السريعة.

3. شرب الماء بكثرة

احرص على ترطيب جسمك بشرب 2-3 لترات من الماء يوميًا لتجنب الجفاف عند الصيام.

4. تقليل كميات الطعام

تعويد المعدة على كميات طعام معتدلة يساعد في منع التخمة بعد الإفطار وتقليل مشاكل الهضم.

5. ضبط النوم

حاول النوم والاستيقاظ مبكرًا، لأن مواعيد النوم ستتغير في رمضان، ومن الأفضل التكيف تدريجيًا.

6. تقليل الوجبات الخفيفة

حاول تقليل تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية لتدريب الجسم على فترات أطول دون طعام.

7. تحسين اللياقة البدنية

ممارسة الرياضة الخفيفة مثل المشي يساعد في تحسين القدرة على التحمل أثناء الصيام.

8. الصيام التجريبي

يمكنك تجربة الصيام يومين أو أكثر في الأسبوع (مثل صيام الاثنين والخميس) للتعود على فترات الامتناع عن الطعام والشراب.



بهذه الخطوات، سيكون جسمك أكثر استعدادًا لصيام رمضان دون الشعور بالإرهاق الشديد في الأيام الأولى.

