شكرا لقرائتكم خبر عن مش أى دور برد تعالجه منزليا.. حالات تتطلب الذهاب إلى الطبيب والان مع تفاصيل الخبر

الأنفلونزا مرض تنفسي يصيب أغلبنا في الأجواء الباردة وأثناء الشتاء، هذا المرض البسيط الذى تتكرر الإصابة به يمكن أن يصبح حالة خطيرة لها مضاعفات خطيرة ويجب حينها الاستعانة بالطبيب لعلاجه.

وفقًا لتقرير نشر في موقع كليفلاند كلينك الطبي، فإن الأنفلونزا هي مرض تنفسي شائع يصيب بكثير من الأعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة والصداع والسعال والكحة الليلية واحتقان الأنف وسيلان الأنف والألم الجسمي وغيرها الكثير من الأعراض المختلفة من حالة إلى أخرى، له الكثير من الدرجات ويمكن أن يتم علاجها من خلال بعض العلاجات المنزلية، ولكن في بعض الحالات لابد من المتابعة لدى الطبيب للوقاية من المضاعفات.

متى يجب الذهاب للطبيب في حالات الأنفلونزا؟

- إذا كانت مناعتك منخفضة.

- إذا كانت لديك أعراض الأنفلونزا وحالة كامنة مرضية تعلم باصابتك بها ويمكن أن تطور من حالة الأنفلونزا.

- إذا كنت من أصحاب الأمراض التنفسية المزمنة.

- إذا لم تتحسن أعراضك بعد مرورمن 7 إلى 10 أيام.

- إذا كنت تعاني من ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من يومين أو ثلاثة.

- إذا كانت المرأة حاملاً.

- الأطفال وكبار السن.

مضاعفات الأنفلونزا

- اهمال علاج الإنفلونزا قد يسبب مضاعفات خطيرة تسمح للبكتيريا باصابة أجزاء مختلفة من الجسم.

- الإصابة بعدوى ثانوية تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

- إضعاف الجهاز المناعي بالكامل.

- التهابات الأذن المختلفة.

- التهابات جيوب الأنفية.

- عدوى الرئة الشديدة، أي الالتهاب الرئوي.

- الإصابة بمتلازمة الضائقة الناتجة عن الالتهاب في الرئة.

- الإصابة بحالات تنفسية حادة لدى السيدات الحوامل قد يصل الأمر حد الإجهاض.

- الإصابة بعيوب في الأنبوب العصبي لدى الجنين.

بعض النصائح للتعامل مع أعراض الأنفلونزا

- احصل على قسط وافر من الراحة.

- اشرب الكثير من السوائل، مثل الماء.

- اشرب المرق أو الشوربة لمنع الجفاف.

- الكمادات الدافئة الساخنة تخفف من الألم.

- تناول النظام الغذائي الصحي البعيد عن المقليات وغيرها من الأطعمة السريعة.

- اسأل طبيبك عن العلاج المناسب والتزم به.