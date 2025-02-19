خطوات هامة تستعدين بها مع طفلك لقضاء أيام رمضان دون مشقة

اشرحي لطفلك أهمية العبادات في رمضان

طفلة تدعو الله

اشرحي لأطفالك قبل حلول شهر رمضان المبارك بأيام عن فضل العبادات في هذا الشهر الكريم، وأن الحسنة تتضاعف؛ ولذلك يجب أن يحرصوا على الإكثار من العبادات والتفرغ لها، ويجب أن يعرف الطفل قبل حلول شهر رمضان عن أيام ومناسبات مهمة في هذا الشهر مثل أن تشرحي معلومات عن ليلة القدر للأطفال، وكذلك فضل العشر الأواخر من الشهر الكريم، وكذلك المعارك الإسلامية في رمضان وكيف أن الصيام لا يمنع أن يكون المسلم قوياً وقادراً على الدفاع عن وطنه وعقيدته.

حُثِّي أطفالك على تخصيص وقت لصلاة النوافل وشجعيهم على صلاة الجماعة مع الأب في حال الأطفال الذكور، وشجعي البنات الصغيرات لأداء صلاة التراويح معك في مصلى النساء، ولا تنسي أن تتأكدي من أن أطفالك يحسنون أداء صلاة الجماعة، ويجب أن تقومي بالصلاة معهم قبل بدء الشهر الكريم لأنهم سوف يذهبون إلى المساجد، ويجب ألا يقعوا بأخطاء في أثناء الصلاة الجماعية.

اطمئني على صحة طفلك قبل رمضان

تجهيز ركن العبادات في البيت

ركن العبادات

اعلمي أن من الأفكار المميزة والمفيدة والمحببة للأطفال تخصيص ركن العبادات في البيت، وهي فكرة تعتمدها الكثير من البيوت المسلمة وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، وحيث إنك يمكنك تنفيذ أنشطة رمضانية ممتعة للأطفال؛ فمن ضمنها تصميم ركن العبادات في البيت، ويمكن أن تكون زاوية من غرفة المعيشة بحيث يختارها الأطفال بأنفسهم وفي الوقت نفسه يكونون حريصين على عدم الوجود فيها إلا وقت الصلاة والدعاء وتدارس بعض أحكام الشريعة مع الأب والأم، وكذلك تلاوة القرآن الكريم؛ ما يمنح الأطفال هالة روحانية بسبب وجود هذا الركن في البيت.

خصصي ركن العبادات في غرفة خاصة في حال كان لديك متسع في البيت، ويمكن دعوة ضيوفك من النساء وأطفالهن لأداء الصلوات مثل صلاة النوافل في هذا الركن؛ لكي يكون أطفالك حريصين على عدم التخلف عن العبادات مهما كانت الظروف، كما أن جلوسك مع أطفالك لنقاش بعض الأمور الدينية في هذا الركن يقربك منهم بشكل كبير ويشيع أجواء من المحبة والمودة في البيت المسلم.

تجهيز قائمة بأصناف يمكن إعدادها على مائدة إفطار رمضان

أم مع طفلتها في المطبخ

احرصي على الاتفاق مع أطفالك على وجبات مقترحة يمكن إعدادها قبل رمضان لكي يشعروا بالحماسة والسعادة استعداداً لاستقبال شهر رمضان وصيامه، واعلمي أن وضع خطة غذائية للشهر الكريم يسهم بدور كبير في ضبط ميزانية البيت إضافة لإشاعة أجواء الفرحة والسعادة في بيتك، وحيث يشعر طفلك بدوره في العائلة، ويعزز من ثقته بنفسه، كما أن إعداد هذه القائمة يرضي جيمع الأذواق بحيث تقدمين لعائلتك كل ما يحبونه.

قومي بتجهيز بعض الأصناف بمساعدة طفلتك واحفظيها في المبرد لتوفير وقت الوقوف في المطبخ، وذلك قبل بداية الشهر الكريم بأيام مثل حفظ الخضروات الورقية كالبقدونس والنعناع، ويمكن إزالة عروقها والاحتفاظ بالأوراق لسهولة فرمها عند إعداد السلطة والتبولة على سبيل المثال، ولذلك من الضروري تجهيز مثل هذه الأشياء مع الحرص على حث أطفالك على مساعدتك في المطبخ خلال نهار رمضان، وخاصة ابنتك؛ حيث إن فوائد دخول ابنتك الصغيرة إلى المطبخ في رمضان كثيرة ومهمة ومن بينها شعورها بدورها وسعادة الأب بوقوف ابنته معك وتعليمها مبادئ الطبخ الأولية، فيما يقف معك الأطفال الذكور بحيث يساعدونك عند إعداد مائدة الإفطار قبل انطلاق أذان المغرب.

تزيين البيت وإعداد توزيعات رمضانية

فوانيس رمضان

احرصي على تزيين البيت وإعداد توزيعات رمضانية قبل حلول شهر رمضان المبارك بأيام، وذلك من أجل نشر السعادة والفرحة في الأجواء الأسرية، ويفضل أن تكون الزينة من إعدادك أنت والأولاد وبخامات بسيطة متوافرة في كل بيت، وحيث إن تكلفة الزينة تحتاج لميزانية، ويجب أن تعلمي أطفالك في هذه المناسبة أهمية الاقتصاد والتوفير، ويمكن البحث من خلال مواقع الإنترنت عن أفكار زينة رمضان يمكن عملها مع الأطفال، وذلك لكي يشعروا بالسعادة والإنجاز أكثر، وكذلك فشراء بعض الرسومات من المكتبة ثم القيام بتلوينها وتعليقها في أرجاء البيت سوف يكون خطوة جميلة واقتصادية بشكل كبير.

صممي مع أطفالك وقبل حلول شهر رمضان بأيام مجموعة من توزيعات رمضان، وذلك من خامات متوافرة في البيت مثل صناديق الهدايا الفارغة، وكذلك علب الحلوى التي تحتفظين بها وعلب حفظ الطعام الصغيرة التي يمكن تغليفها بالورق المفضض من الخارج؛ لكي تبدو جديدة وجذابة واملئي مع أطفالك هذه العلب بالتمر والشوكولاتة، ويمكن وضع بعض القطع النقدية في حال رغبت بتقديمها للفقراء والمحتاجين، واحرصي على أن يصحبك طفلك وأنت تقومين بهذا العمل الطيب؛ لكي تعودي طفلك على الإحسان إلى الغير.

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 فبراير 2025 07:19 صباحاً - من الضروري ألا يمضي شهر رمضان المبارك الذي لا يعادله بخيره وبركته أي من شهور السنة من دون أن تحققي مع أطفالك الكثير من الفوائد، وذلك من خلال الاستعداد لهذا الشهر الكريم بعدة خطوات، ومن أهمها الاستعداد الجسماني والنفسي لطفلك؛ لكي يصوم شهر رمضان كاملاً أو لكي يتدرب ويتعود على الصيام إذا كان ما زال صغيراً.هناك عدة خطوات يجب عليك اتباعها كأم مسؤولة عن أطفالها وبيتها لكي تخرجي من هذا الشهر بنتائج كبيرة على الصعيد النفسي والروحاني والأسري، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها؛ المرشد التربوي أحمد رضوان حيث أشار إلىومنها الحديث مع الطفل عن عبادات رمضان وتجهيز ركن العبادة، وغيرها في الآتي.توجهي بطفلك إلى معمل التحاليل المخبرية لإجراء فحوص هامة له، وذلك ضمن خطوات لإعداد طفلك نفسياً وصحياً لشهر رمضان، ومن أهمها فحص نسبة الحديد، وكذلك فحص عينة من البول والبراز؛ فهذه الفحوص مهمة جداً قبل أيام من رمضان، وحيث إن الاطمئنان على نسبة الحديد في دم طفلك يعني ألا يشعر الطفل بمضاعفات خلال صيام نهار رمضان، وحيث إن نقص معدل الحديد عند الإنسان يسبب له الصداع والدوار والشعور العام بالضعف وفقدان الطاقة، كما أن فحوص البول مهمة للتأكد من عدم وجود أملاح في البول أو التهابات في مجرى البول؛ ما يصيب الطفل بالجفاف والشعور بالعطش بسبب كثرة التبول، أما التأكد من خلو فضلات الطفل من الديدان فهذه خطوة مهمة لأن الإصابة بالديدان تؤدي لضعف شهية الطفل وشعوره بآلام في البطن وأعراض أخرى تؤدي لصعوبة مواصلة الصيام.قد يهمك أيضاً: عادات يجب تعليمها للأطفال في رمضان