علامات إصابة طفلك بنقص فيتامين سي.. وكيف يمكنك الوقاية منه؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 فبراير 2025 07:19 صباحاً - يعتبر فيتامين سي أو حمض الأسكوربيك من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، خاصة للأطفال في مرحلة النمو. ويلعب هذا الفيتامين دوراً في العديد من الوظائف الحيوية المختلفة في جسم الطفل، بما في ذلك تكوين الكولاجين، وامتصاص الحديد، والحفاظ على صحة الجلد والجهاز المناعي خاصة في فصل الشتاء.

على الجانب الآخر فإن نقص فيتامين C له تأثير خطير على صحة الأطفال، وقد يتسبب أيضاً في إعاقة نموهم، وقد تظهر على الأطفال الذين يعانون من نقص فيتامين سي العديد من الأعراض المقلقة المختلفة. لذا يجب عليك أولاً التعرف إلى علامات نقص فيتامين سي لدى الطفل. إليك وفقاً لموقع "بولد سكاي" أهم أسباب وأعراض نقص فيتامين سي عند الأطفال، وكيف يمكن الوقاية من الإصابة بها؟.

أعراض نقص فيتامين سي عند الأطفال

يمرض الطفل بسهولة

يرتبط نقص فيتامين سي بضعف جهاز المناعة -الصورة من موقع AdobeStock

تظهر الأبحاث أن فيتامين سي يتراكم في أنواع مختلفة من الخلايا المناعية، مما يساعد على محاربة الالتهابات ومحاربة مسببات الأمراض في جسم الطفل. ويرتبط نقص فيتامين سي بضعف جهاز المناعة وزيادة خطر الإصابة بالعدوى، مما يجعل الأطفال عرضة للإصابة بالأمراض مثل مرض الإسقربوط، وهو مرض ناجم عن نقص فيتامين سي.

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تقرح وخشونة جلد الطفل

يلعب فيتامين سي دوراً مهماً في إنتاج الكولاجين، وهو البروتين الموجود في الأنسجة الضامة مثل الجلد والشعر والمفاصل والعظام والأوعية الدموية، فعندما تكون مستويات فيتامين سي منخفضة، يمكن أن يصاب جلد الطفل بالتقرن الشعري؛ حيث يصبح الجلد متعرجاً على الجزء الخلفي من الذراعين أو الفخذين أو الأرداف بسبب تراكم بروتين الكيراتين في المسام.

عادة ما يظهر التقرن الشعري الناتج عن نقص فيتامين سي بعد ثلاثة إلى خمسة أشهر من عدم تناول كمية كافية منه، ويمكن علاجه عن طريق تناول الطفل للمكملات الغذائية. وفي المقابل، هناك العديد من الأسباب المحتملة الأخرى للتقرن الشعري؛ لذا فإن وجوده وحده لا يكفي لتشخيص نقص فيتامين سي.

ظهور كدمات الجلد بسهولة

عندما يصاب جلد الطفل بكدمات بسهولة، فيعد هذا علامة شائعة على نقص فيتامين سي؛ لأن ضعف إنتاج الكولاجين يجعل الأوعية الدموية ضعيفة. ومن الممكن أن تغطي الكدمات الناتجة عن هذا النقص مساحات واسعة من الجسم أو تظهر على شكل نقاط أرجوانية صغيرة تحت الجلد، وغالباً ما تكون الكدمات أحد الأعراض الأولى لنقص فيتامين سي، وتتطلب مزيداً من الاختبارات لمستويات فيتامين سي.

بطء التئام الجروح

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين سي إلى إبطاء إنتاج الكولاجين، مما يؤدي إلى شفاء جروح الأطفال بشكل أبطأ، كما يمكن أن تنفتح الجروح القديمة وتزيد من خطر العدوى.

آلام وتورم المفاصل

يمكن أن يؤثر نقص فيتامين سي على مفاصل الأطفال-الصورة من موقع AdobeStock

يمكن أن يؤثر نقص فيتامين سي على مفاصل الأطفال؛ حيث تحتوي المفاصل على الكثير من الأنسجة الضامة التي تتطلب الكثير من الكولاجين. وقد يصاب العديد من الأطفال بحالات آلام المفاصل بسبب نقص فيتامين سي، وغالباً ما تكون شديدة وتسبب العرج أو صعوبة المشي.

يمكن أن يصاب بنزيف المفاصل أيضاً الأطفال الذين يعانون من نقص فيتامين سي، مما يسبب تورماً وألماً إضافياً. وفي المقابل، يمكن علاج هذين العرضين باستخدام مكملات فيتامين سي، وعادةً ما يتم شفاؤهما خلال أسبوع واحد.

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد

انخفاض مستويات فيتامين سي يمكن أن يسبب فقر الدم بسبب نقص الحديد عن طريق تقليل امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية وتعطيل استقلاب الحديد. كما أن نقص فيتامين سي يزيد من خطر النزيف الزائد، مما يسبب فقر الدم. إذا استمر فقر الدم الناجم عن نقص الحديد لفترة طويلة دون سبب واضح، فيجب عليك التحقق من مستويات فيتامين سي لدي طفلك، وتشمل أعراض فقر الدم الناجم عن نقص الحديد الشحوب والتعب وصعوبة التنفس أثناء ممارسة الرياضة وجفاف الجلد والشعر والصداع والأظافر الهشة.

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التعب واضطرابات المزاج

يعد التعب والمزاج المضطرب من العلامات المبكرة لنقص فيتامين سي لدى الطفل، وفي المقابل عادة ما تختفي هذه الأعراض بعد بضعة أيام من تناول كمية كافية من فيتامين سي أو خلال 24 ساعة بعد تناول جرعة عالية من المكملات.

كيفية الوقاية من نقص فيتامين سي عند الأطفال

يعد النظام الغذائي غير المتوازن، أحد الأسباب الرئيسية لنقص فيتامين سي لدى طفلك، بالإضافة إلى بعض الحالات الطبية مثل اضطرابات الامتصاص أو الأمراض المزمنة.

وفي محاولة لتفادي نقص فيتامين C، تحتاج الأمهات أيضاً إلى مراقبة احتياجات أطفالهن من هذا الفيتامين، والحرص على تناول الأطفال للأغذية الغنية بفيتامين C، مثل البرتقال والكيوي والفراولة والبروكلي لتحسين نوعية صحة الأطفال. ومن ناحية أخرى، تحتاج الأمهات إلى تقديم أمثلة على أنماط الأكل الصحي وشرح أهمية التغذية الصحية للأطفال.

يمكن للأمهات أيضاً إعطاء أطفالهن المكملات الغذائية كمساعدة؛ إذا كان النظام الغذائي لطفلهن غير كافٍ، لكن الإفراط في تناول فيتامين C (أكثر من 1000 ملغ يومياً) يمكن أن يكون خطيراً ويسبب آلام المعدة والإسهال؛ لذلك لا يجب عدم إغفال استشارة الطبيب قبل إعطاء الطفل المكملات.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.