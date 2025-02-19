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تعد الكلى من أهم الأعضاء المسئولة عن تنظيم درجة الحموضة والملح والبوتاسيوم، وفقًا للخبراء، يمكن أن تؤثر الأمراض المختلفة وعادات نمط الحياة والعوامل الوراثية على وظائف الكلى، يعني مرض الكلى أن الأعضاء تالفة ولا يمكنها تصفية الدم بالطريقة التي ينبغي لها، بحسب موقع "تايمز ناو".

5 علامات غير عادية لتلف الكلى تظهر فى ساعات الصباح

أنت معرض لخطر أكبر للإصابة بأمراض الكلى إذا كنت تعاني من مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم، هناك هذه العلامات الدقيقة ولكن غير العادية لتلف الكلى التي يجب ألا تتجاهلها وبعض هذه تشمل:

انتفاخ الوجه وتورمه

إذا لاحظت تورمًا طفيفًا على وجهك بعد الاستيقاظ في الصباح، فهذا ليس طبيعيًا ولا معتادًا، الانتفاخ في الوجه هو علامة على مرض الكلى - وخاصة عندما يكون لديك أيضًا بعض الأعراض الأخرى مثل تورم الكاحلين أو القدمين.

وفقًا للأطباء، فإنه يشير إلى احتباس السوائل بسبب عدم قيام الكلى بتصفية الفضلات بشكل صحيح من الدم.

يقول الخبراء إن الحالة مرتبطة في الغالب بتسربات البروتين المفرطة في البول، مما يسبب تورمًا في أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك وجهك.

بول رغوي أو فقاعي

إذا كان أول بول في الصباح رغويًا مع فقاعات صغيرة، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة في الكلى، وفقًا للأطباء، تشير الحالة إلى وجود بروتين زائد في البول، والمعروف أيضًا باسم بروتينية البول، وهذا يعني أن كليتيك غير قادرتين على الترشيح بشكل صحيح ويمكن أن تتضرر أيضًا.

جفاف الجلد والحكة المفرطة

يقول الأطباء إن الكلى التالفة تؤدي إلى تراكم السموم والنفايات، مما يؤدي إلى انكماش الغدد العرقية، يؤدي هذا ببطء إلى جفاف الجلد، مما يسبب أيضًا حكة مفرطة.

يصنع جسمك مواد كيميائية تسبب الحساسية وأعراض الحكة، والتي لا تختفي بغض النظر عن مقدار ترطيبك. هذه الحالة، المعروفة باسم الحكة البولية، هي علامة تحذير كبيرة لك لاستشارة طبيبك بشأن مشاكل الكلى المحتملة.

ضباب الدماغ

عندما يصبح عمل الكلى بطيئًا ويتراجع، تتراكم السموم في دمك، مما يجعلك تشعر بالتعب وتكافح من أجل التركيز. يؤدي ذلك بعد ذلك إلى مرض الكلى المزمن، والذي يسبب فقر الدم أو نقص خلايا الدم الحمراء، مما يؤدي إلى التعب الشديد وضباب الدماغ.

يقترح الخبراء أنه إذا كنت تعاني من ضباب الدماغ جنبًا إلى جنب مع أعراض أمراض الكلى المحتملة الأخرى، فمن الأهمية استشارة الطبيب للتشخيص والعلاج المناسبين.

رائحة الفم الكريهة في الصباح

في حين أن رائحة الفم الكريهة ليست عادةً علامة على مرض الكلى - إذا كانت تحدث باستمرار - ويمكنك أن تشعر برائحة أنفاسك مثل الأمونيا، فتأكد من استشارة طبيبك.

وفقًا للخبراء، يمكن أن يشير ذلك إلى وجود مشكلة في الكلى، فعندما لا تعمل بشكل صحيح، تتراكم السموم في الدم ويمكن طردها من خلال أنفاسك، مما يؤدي إلى رائحة كريهة - تُعرف أيضًا باسم رائحة الفم الكريهة.

ما هو مرض الكلى؟

تنتج كليتاك - بانتظام هرمونات تنظم ضغط الدم وتتحكم في إنتاج خلايا الدم الحمراء، بينما تعمل أيضًا على تنشيط شكل من أشكال فيتامين د الذي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم

ومع ذلك، يمكن أن تصابان بالأمراض عندما تتلف كليتاك ولا تستطيعان أداء وظيفتهما، وقد يكون ذلك ناتجًا عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والعديد من الحالات المزمنة وطويلة الأمد الأخرى.

يمكن أن يؤدي مرض الكلى إلى مشاكل صحية أخرى، بما في ذلك ضعف العظام وتلف الأعصاب وسوء التغذية. إذا تفاقم المرض بمرور الوقت، فقد تتوقف كليتاك عن العمل تمامًا، وهذا يعني أن غسيل الكلى سيكون مطلوبًا لأداء وظيفة الكلى.