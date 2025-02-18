مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم دورة تدريبية في عدن لمكافحة الكوليرا والعدوى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة عدن أمس الأول دورة تدريبية للكوادر الصحية لمعالجة حالات الكوليرا ومكافحة العدوى، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، ضمن مشروع مكافحة مرض الكوليرا في اليمن.

وتلقى 170 طبيبًا وممرضًا وكادرًا صحيًا يمثلون محافظات عدن وأبين وحضرموت الساحل والوادي، والحديدة ، معارف ومهارات تتناول التعريفات بالجوانب الوبائية للكوليرا، وطرق الانتقال وعوامل الخطورة، بالإضافة إلى المظاهر السريرية، وتقييم الجفاف والكوليرا أثناء الحمل، وإدارة الحالات والكوليرا لدى الأطفال المصابين بسوء التغذية.

وقال مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة بعدن صالح الذيباني إن المركز يدعم وزارة الصحة في اليمن لإسناد الجهود الحكومية من أجل تحسين مستوى الخدمات الصحية من خلال برامج ومشاريع متمثلة في توفير الدعم بالمعدات والأجهزة الطبية ورفد الإمداد الدوائي، بالإضافة لتدريب وتأهيل الكوادر الصحية.

ويأتي ذلك في إطار سعي المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لتعزيز القدرات والمهارات المتعلقة بالرعاية الصحية لمجابهة وباء الكوليرا في اليمن.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط