شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب عدم وضع رأسك على أكثر من وسادة أثناء النوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

هل تنام على وسادتين أو أكثر في الليل؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد تعرض عمودك الفقري للخطر دون علمك، حيث أكد خبراء العلاج الطبيعي أن الإفراط في استخدام الوسادة قد يؤدي إلى اختلال محاذاة العمود الفقري وعدم الراحة العضلية بمرور الوقت، بحسب موقع "تايمز ناو".

كيف يلعب ارتفاع الوسادة دورًا حاسمًا في الحفاظ على وضعية الرقبة؟

العديد من الأشخاص يفضلون الوسائد العالية، والتي يمكن أن تدفع الرأس للأمام، مما يزيد من التوتر في الرقبة وعضلات العنق قد يسبب هذا تصلبًا مزمنًا وعدم راحة.

كيف يؤثر ارتفاع الوسادة على العمود الفقري

تشير الأبحاث إلى أن استخدام وسادة بارتفاع خاطئ يمكن أن يخل بمحاذاة العمود الفقري، إذا كانت وسادتك مرتفعة للغاية، فإنها تجهد العضلات والمفاصل.

من ناحية أخرى، تسمح الوسادة الأكثر تسطحًا للعمود الفقري بالبقاء في وضع أكثر حيادية، مما يقلل من تراكم الإجهاد والضغط.

الآثار الطويلة الأمد لوضعية النوم السيئة

بمرور الوقت، يمكن أن تؤدي وضعية النوم السيئة إلى آلام الرقبة المستمرة وتيبسها وحتى تغييرات طويلة الأمد في العمود الفقري.

حذر الخبراء من أن النوم المستمر مع الكثير من الوسائد يمكن أن يساهم في حالة تُعرف باسم سنام الأرملة، وهي انحناء أمامي للظهر العلوي ينتج عنه وضعية منحنية.

تمارين لتحسين وضعية الجسم

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من وضعية الجسم السيئة، إليك تمرينًا بسيطًا:

1. قف بعيدًا قليلاً عن الحائط.

2. اثن ركبتيك واضغط بأسفل ظهرك على الحائط.

3. ضع رأسك على الحائط دون تقويس ظهرك كثيرًا.

4. اسحب كتفيك للخلف وللأسفل قليلاً مع فتح راحتي يديك.

5. إذا كان ذلك مريحًا، ارفع ذراعيك فوق رأسك وأنزلهما للأسفل مع إبقاء عمودك الفقري مضغوطًا على الحائط.

أهمية الحفاظ على محاذاة كل من العمود الفقري الصدري (أعلى الظهر) والعمود الفقري العنقي (الرقبة)

أينما ذهب العمود الفقري الصدري، يتبعه العمود الفقري العنقي.

نصائح الخبراء بشأن الوسائد

تقدم هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أيضًا توصيات لتقليل آلام الرقبة.

تنصح باستخدام وسادة منخفضة وثابتة، وتناول مسكنات الألم إذا لزم الأمر، ووضع كمادات ساخنة أو باردة لتخفيف الآلام.

ومع ذلك، يحذر الخبراء من استخدام طوق الرقبة ما لم يصفه الطبيب، لأنه قد يؤدي إلى المزيد من التصلب.

ومع ذلك، فإن اختيار الوسادة المناسبة بناءً على وضعية نومك يمكن أن ينقذك من التصلب وعدم الراحة:

- النائمون على الظهر: يجب اختيار الوسائد الأرق للحد من الضغط على الرقبة.

- النائمون على الجانب: تعمل الوسادة القياسية بشكل أفضل، ولكن إضافة وسادة بين الركبتين يمكن أن تساعد في الحفاظ على محاذاة العمود الفقري.

هل تنام بشكل صحيح؟

إذا كنت تستيقظ كثيرًا وأنت تشعر بألم فى الرقبة أو أكتاف مشدودة، فقد يكون اختيار الوسادة هو السبب.

يمكن أن يساعد الاهتمام بارتفاع وثبات الوسادة، إلى جانب ممارسة تمارين تمدد الرقبة، في منع مشاكل العمود الفقري طويلة الأمد.