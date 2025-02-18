شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ أورام يحذر من بعض العلامات غير الشائعة للسرطان.. افحص فورا والان مع تفاصيل الخبر

السرطان مرض خبيث متعدد الدرجات والأشكال، له الكثير من العلامات، التي لا يمكن حصرها، يمكن أن تظهر بعض الأعراض العادية المرضية البسيطة، التي يتجاهلها صاحبها، ليفوت على نفسه فرصة الكشف المبكر عن السرطان، وبالتالي قد يتأخر في علاجه، أما عدم الإهمال والكشف السريع عن العلامات المبكرة، وعدم تجاهلها، فيعزز من فرص الشفاء المبكر، هذا ما أكده الدكتور أحمدالبسطويسى استاذ علاج الأورام المعهد القومى للأورام.

علامات مبكرة للسرطان لا تتجاهلها علامات تقليدية

اى تشيع الإصابة بها، وتكون دالة على مشكلة سرطانية :

فقدان وزن سريع علامة للإصابة بأورام، إذا كان غير مسبب ولا يمكن تشخيصه

ارتفاع في درجة الحرارة بشكل مستمر، وخاصة في ساعات الليل، دون التعرف على السبب المحدد

غير تقليدية

ولا تشيع الإصابة بهذه العلامات، أو قد يختلط تشخيصها، ويتأخر تشخيص الورم السرطانى نظرا لتداخلها مع أكثر من مرض:

تغير في الصوت بشكل مفاجئ خاصة لمن تخطوا عمر الستين، قد تكون علامة دالة على أورام الحنجرة بشكل كبير

آلام في العظام مشكلات في العظام مختلفة، وغالبا ما يكون منشأها أعراض ظهرت على العظام والعضلات واهمل صاحبها متابعتها لفترة طويلة،ـ أو عالجها علاج لتخفيف الام العظام

مشكلات في الأعصاب تقلصات حادة في المفاصل والغضاربف، ويكون السبب ثاناويات ضغطت على الأعصاب نتيجة الإصابة بالأورام

تغيرات حادة في الجلد : الحسنات والشامات والبقع الجلدية، أو تغير فيها، بدأت تصبح متغيرة اللون وغير متناسقة الحجم والشكل واللون أو تظهر سريعا وتنتشر

مشكلات وآلام في الكبد مع اصفرار في البول والعين

تغيرات في الجهاز الهضمى إمساك مستمر أو الإصابة بالاسهال المستمر دون علاج يمكنه إيقاف هذه المشكلات

مشكلات في الكلى لا يمكن علاجها

التصرف السليم

في هذه الحالات يجب عدم اهمال هذه العلامات، ويبدأ في العرض على المختص، الذى يمكنه تحويله إلى طبيب أورام يعمل على الكشف عن سبب هذه الأعراض.