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هناك أجهزة مختلفة لمراقبة نسبة السكر في الدم لمرضى السكري، وفي حين تتطلب بعض الأجهزة وخز الأصابع بانتظام، هناك أجهزة أخرى لا تتطلب الوخز، في هذا التقرير نتعرف على 4 أجهزة متطورة لقياس السكر دون وخز أطراف الأصابع، بحسب موقع "تايمز ناو".

مرض السكري هو حالة مزمنة تحدث عندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة للغاية، حيث يتطور المرض عندما لا ينتج البنكرياس أي إنسولين أو لا يكون قادرًا على استخدامه بشكل صحيح.

يؤدي هذا إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم عن المعدل الطبيعي. في حين يؤثر مرض السكري على أكثر من 500 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، فإنهم يحتاجون إلى اختبار مستويات السكر في الدم عدة مرات في اليوم.

في الغالب، يمكنك التحقق من مستويات الأنسولين عن طريق وخز إصبعك بجهاز قياس السكر.

ومع ذلك، فإن التقدم في تكنولوجيا مراقبة سكر الدم يعني عدم وجود المزيد من وخز الإصبع في المستقبل، لذا، إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فهناك العديد من الأجهزة المحمولة التي يمكنك استخدامها - ولا تتطلب جميعها وخز الإصبع.

4 أجهزة متطورة لقياس السكر بعضها دون وخز أطراف الأصابع 1- جهاز قياس نسبة السكر في الدم التقليدي

من بين أكثر الأجهزة شيوعًا، والذي يحتاج إلى وخز الإصبع. في حين أن جهاز قياس نسبة السكر في الدم متاح على نطاق واسع وخيار ميسور التكلفة، لاستخدامه، ستقوم بإدخال شريط اختبار في الجهاز بعد ذلك، تحتاج إلى وخز إصبعك لاسترداد عينة من الدم ثم وضع العينة على حافة شريط الاختبار للتحقق من نسبة السكر في الدم.

ومع ذلك، وفقًا للأطباء، فإن أجهزة قياس نسبة السكر في الدم مريحة لأنها محمولة ويمكن حملها في أي مكان، كما أنها تعطي نتائج دقيقة وفورية أيضًا.

2- جهاز مراقبة الجلوكوز المستمر

يوفر جهاز مراقبة الجلوكوز المستمر أو CGM قراءات الجلوكوز في الوقت الفعلي كل بضع دقائق من خلال إدخال مستشعر صغير أسفل الجلد - عادةً في منطقة البطن. وفقًا للخبراء، يقيس هذا المستشعر مستوى الجلوكوز الخلالي ويرسل المعلومات إلى التطبيق على هاتفك، حيث يمكنك التحقق من القراءات. كما يصدر إنذارًا إذا أصبحت مستويات السكر في الدم مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا.

في حين يضع جهاز مراقبة الجلوكوز المستمر مستشعرًا تحت الجلد، إلا أن معظم الأجهزة لا تزال تتطلب وخز الإصبع مرة واحدة على الأقل يوميًا لمعايرة الجهاز.

3- مستشعر الجلوكوز في الدم

لا تتطلب هذه الطريقة لفحص الأنسولين وخزة إصبع واحدة. وفقًا للخبراء، سيتم إدخال مستشعر صغير أسفل الجلد والذي لا يعطي قراءات مستمرة.

ومع ذلك، بدلاً من وخز إصبعك، بمساعدة جهاز قياس، فإنه يقرأ مسحًا من خلال المستشعر عندما تريد التحقق من مستويات السكر في الدم.

4- اختبار البول

هناك طريقة أخرى غير جراحية للتحقق من مستويات السكر في الدم، وهي اختبار البول، وتتضمن إدخال شريط اختبار في البول. ومع ذلك، يقول الأطباء إن هذه الطريقة تكتشف السكر في البول فقط ولكنها غير قادرة على توفير قراءة دقيقة لسكر الدم.

كيف يمكنك اختبار مستويات السكر في الدم بطريقة أقل إيلامًا؟

في حين أن وخز أطراف أصابعك هو أسهل طريقة وأكثرها ملاءمة للتحقق من مستويات السكر في الدم، إلا أنه يتم ذلك لأن المنطقة بها المزيد من النهايات العصبية وهي شديدة الحساسية.

إذا كنت تستخدم وخز الإصبع للتحقق من مستوى السكر في الدم، فهناك بعض التقنيات التي يمكن أن تجعل العملية أقل إيلامًا، والتي تشمل:

-وخز جانب طرف إصبعك بدلاً من المنطقة الوسطى، لأنها أقل حساسية.

-قبل استخدام الجهاز، اقرأ دائمًا التعليمات، وبناءً على ذلك، يجب عليك وخز راحة يدك أو ذراعك أو فخذك والحصول على قراءة دقيقة.

-لا تستخدم مناديل مبللة بالكحول لتنظيف يديك قبل الوخز، حيث يمكن أن تزيد من حساسية الجلد. اغسل يديك دائمًا بالماء والصابون.

-قم بتدفئة يديك عن طريق فركهما معًا قليلًا قبل الوخز، حيث أن البرودة تزيد من الحساسية.

-تأكد من استخدام أصابع مختلفة في كل مرة تريد فيها قياس مستويات السكر في الدم.