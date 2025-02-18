شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تشعر بالصداع بعد يوم عمل طويل.. نصائح صحية والان مع تفاصيل الخبر

الصداع هو أحد الأعراض الشائعة بين الكثيرين، في دراسة سابقة أجريت في اليابان، ارتبط العمل لأكثر من 55 ساعة في الأسبوع بالصداع الشديد.

أسباب الصداع المرتبط بالعمل

تؤدي ساعات العمل الطويلة وفقا لموقع " news 18"، إلى تقلصات مستمرة لعضلات الرقبة والكتف، فالعمل أمام الكمبيوتر لفترة طويلة، والقراءة والكتابة المستمرة يتطلبان استخدام عضلات الرقبة والكتف لفترة طويلة، وهذا يؤدي إلى آلام الرقبة والتي قد تؤدي بدورها إلى الصداع، وهذا ما يسمى بالصداع العنقي.

تؤدي ساعات العمل الطويلة إلى اضطرابات النوم، ومن المعروف أن قلة النوم هي عامل محفز للصداع، وقد تؤدي ساعات العمل الطويلة إلى القلق والاكتئاب مما يؤدي بدوره إلى زيادة نوبات الصداع النصفي.

قد يكون العمل الليلي عامل خطر للصداع بشكل عام والصداع النصفي بشكل خاص، يساعد زيادة النشاط البدني وتجنب نمط الحياة المستقرة في تقليل الصداع، كما أظهرت دراسة سابقة في إيطاليا فائدة تمارين الاسترخاء مرة أو مرتين في اليوم وتمارين الوضعية (8-10 مرات كل 2-3 ساعات) في تقليل الصداع.

كما أظهرت دراسة سويدية أخرى، ممارسة التمارين الرياضية أو تقليل ساعات العمل الأسبوعية يكون أكثر فعالية.

متى يعتبر الصداع حالة خطيرة؟

الصداع الذي يأتي لأول مرة في الحياة بعد سن الخمسين، والتغير في خصائص الصداع مقارنة بما قبل ذلك، والصداع المصاحب للحمى أو تغير الوعي هي بعض السمات المشؤومة للصداع، إذا كان الصداع مرتبطًا بتغيرات في الشخصية أو ضعف أو تلعثم في الكلام، فيجب أن نفكر في آفة هيكلية مثل الورم كسبب للصداع.

ومع ذلك، يمكن الوقاية من الصداع وعلاجه والسيطرة عليه بسهولة، يساعد النشاط البدني المنتظم في الوقاية من الصداع، ويجب تجنب الجلوس لفترات طويلة باستخدام أوضاع غير صحيحة، كما تساعد تفاصيل الصداع والخصائص المرتبطة به في تحديد سبب الصداع، والذي إذا تم علاجه بالأدوية المناسبة يمكن أن يمنع فقدان ساعات العمل.

