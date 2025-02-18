شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعاني من الأرق.. 5 مشروبات تحسن جودة النوم والان مع تفاصيل الخبر

هل لا تستطيع أن تريح عقلك قبل النوم مباشرة؟ قد تساعدك هذه الأنواع من المشروبات الصحية قبل النوم على تحسين النوم وتقليل التوتر، وذلك وفقا لموقع healthshots.

أنواع المشروبات قبل النوم لنوم جيد عليك تجربتها 1. البابونج

هذا هو أحد أفضل أنواع الشاي للنوم و يُعرف شاي البابونج بتأثيراته المهدئة اللطيفة، ويمكنه تحسين جودة النوم، على الرغم من أنه لا يعمل دائمًا لمن يعانون من الأرق الشديد، كما كشفت دراسة نُشرت في Phytotherapy Research . اشربه قبل النوم لتهدئة العقل القلق وتعزيز الاسترخاء.

2. الشاي الأخضر

يُعرف الشاي الأخضر بفوائده المذهلة في إنقاص الوزن، ولكن هل تعلم أنه قد يحسن نومك أيضًا؟ على الرغم من احتوائه على مادة الكافيين، إلا أنه يحتوي أيضًا على حمض أميني يسمى إل ثيانين، والذي يعزز الاسترخاء ويمكنه تعويض التأثيرات المنشطة للكافيين. وجدت دراسة نُشرت في مجلة Nutrients أن شرب الشاي الأخضر باعتدال، وخاصة الأنواع الخالية من الكافيين، قد يساعدك على الاسترخاء قبل النوم. كما يمكن أن يقلل من التعب والإجهاد، مما يجعله أحد أفضل أنواع الشاي للنوم.

3. اللافندر

إذا كنت تبحث عن مشروب لتحسين النوم، فلا يمكنك تفويت هذا المشروب الرائع، حيث يستخدم هذا العشب ذو الزهرة الأرجوانية بشكل أكثر شيوعًا في العلاج بالروائح، كما يوفر تأثيرات مهدئة يمكن أن تساعدك على النوم بشكل أسرع، و أظهرت دراسة نُشرت في مجلة العلاجات التكميلية في الطب أن اللافندر يقلل من أعراض القلق والاكتئاب ، وكلاهما يمكن أن يساهم في الأرق. قد يكون شرب كوب من شاي اللافندر قبل النوم الطريقة المثالية لتهدئة عقلك وجسدك وتقليل التوتر حتى تتمكن من النوم جيدًا.

4. الجنسنج

يُعرف الجنسنج، وهو عشب شائع في الطب التقليدي، بقدرته على تعزيز الطاقة وتحسين التركيز. ومع ذلك، نظرًا لمركباته المتكيّفة، يمكن للجنسنغ أيضًا أن يدعم النوم بشكل أفضل. قد ينظم التوازن الهرموني ويقلل من التوتر، وكلاهما يمكن أن يتداخل مع النوم المريح. سيؤدي هذا إلى تقليل وقت الاستيقاظ وزيادة مدة النوم العميق. اشربه في المساء للاسترخاء والنوم جيدًا.

5. شاي الماتشا

في حين أن الماتشا يُحتفى به غالبًا لخصائصه المنشطة، إلا أنه يمكن أن يساعد أيضًا على الاسترخاء. يُصنع الماتشا من أوراق الشاي الأخضر المطحونة جيدًا، وهو مليء بمضادات الأكسدة وحمض الثيانين، وهو حمض أميني يساعد على تهدئة العقل. على عكس القهوة أو الشاي الأخضر التقليدي، يوفر الماتشا دفعة أكثر استدامة ولطفًا من الطاقة، مما يساعدك على البقاء مركزًا دون الشعور بالإرهاق. في المساء، يمكن أن يعزز احتساء شاي الماتشا الشعور بالاسترخاء وتهدئة عقلك، مما يعزز النوم بشكل أفضل.

أخطاء النوم الشائعة

وقدم التقرير، أبرز الأخطاء الشائعة في النوم عليك تجنبها للحصول على الراحة:

-الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في أوقات مختلفة كل يوم قد يربك الساعة الداخلية لجسمك، مما يؤدي إلى اضطراب النوم. لذا، احرص على النوم والاستيقاظ في الوقت المحدد كل يوم.

-حدد وقت استخدام الشاشة قبل النوم، حيث أن الضوء الأزرق المنبعث من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر يمكن أن يتداخل مع إنتاج الميلاتونين، مما يجعل النوم أكثر صعوبة.

-تجنب الوجبات الثقيلة، أو تناول الكافيين، أو الكحول في المساء، لأنها قد تؤدي إلى اضطراب نومك.

-تجنب الضوضاء وقم بإنشاء روتين مريح قبل النوم، مثل القراءة أو الاستماع إلى موسيقى هادئة، للإشارة إلى جسدك أنه حان وقت الاسترخاء.

-يمكن أن يساعدك النشاط البدني المنتظم أثناء النهار على النوم بشكل أسرع، ولكن تجنب ممارسة التمارين المكثفة قبل وقت قصير من النوم.

اتباع هذه النقاط، بالإضافة إلى تناول هذه المشروبات للنوم، يمكنك توفير الراحة التي يحتاجها جسمك. ومع ذلك، من الجيد استشارة الطبيب قبل تناول هذه الشاي، خاصة إذا كنت تعاني من أي حالات طبية.

