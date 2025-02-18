شكرا لقرائتكم خبر عن حالات الأنفلونزا ونوروفيروس ترتفع في الولايات المتحدة.. إزاى تحمى نفسك؟ والان مع تفاصيل الخبر

لقد سيطر موسم الأنفلونزا وارتفعت الحالات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ومن المهم اتخاذ خطوات لحماية نفسك وأحبائك، في هذات التقرير نتعرف على رؤى حول نشاط الأنفلونزا هذا العام، والأعراض التي يجب الانتباه إليها وكيفية الحفاظ على الصحة، بحسب موقع "تايمز ناو".

يمتد موسم الأنفلونزا عادةً من أكتوبر إلى مارس، ويبلغ ذروته في يناير وفبراير، هذا العام، نشاط الأنفلونزا مشابه للموسم الماضي، مع زيادة الحالات بشكل مطرد على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية غالبًا ما تأتي الإنفلونزا فجأة ويمكن أن تسبب:

- حمى شديدة

- قشعريرة

- آلام الجسم

- صداع

- تعب

- احتقان الأنف

- التهاب الحلق

متى يجب زيارة الطبيب لعلاج الأنفلونزا؟

يمكن علاج معظم حالات الإنفلونزا في المنزل بالراحة والترطيب والأدوية المتاحة دون وصفة طبية، ومع ذلك، قد تشير بعض الأعراض إلى مرض أكثر خطورة. اطلب العناية الطبية إذا كنت تعاني من:

- حمى تستمر لأكثر من ثلاثة إلى خمسة أيام.

- تفاقم السعال أو ضيق التنفس.

- علامات الجفاف (الدوخة، جفاف الفم، أو التبول غير المتكرر).

- قد تشير الحمى الجديدة بعد التعافي الأولي إلى عدوى بكتيرية ثانوية مثل الالتهاب الرئوي.

تعتبر الرعاية الطبية المبكرة مهمة بشكل خاص للأشخاص المعرضين للخطر، مثل الأطفال الصغار والنساء الحوامل وكبار السن وأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.

هل فات الأوان للحصول على لقاح الإنفلونزا؟

لا يزال التطعيم أحد أفضل الطرق لحماية نفسك ، يساعد لقاح الإنفلونزا في تقليل شدة المرض ويقلل من خطر حدوث مضاعفات، حتى لو لم يكن لقاح هذا العام مناسبًا تمامًا لسلالات الإنفلونزا المنتشرة، فإنه لا يزال يوفر مناعة جزئية، والتي يمكن أن تمنع المرض الشديد والاستشفاء.

ماذا عن فيروس نوروفيروس؟

موسم الإنفلونزا ليس هو الشاغل الوحيد، حيث ينتشر فيروس نوروفيروس، الذي يُطلق عليه غالبًا "إنفلونزا المعدة"، أيضًا.

وعلى عكس الإنفلونزا، يؤثر فيروس نوروفيروس في المقام الأول على الجهاز الهضمي، مما يسبب:

- الغثيان

- القيء

- الإسهال

- تقلصات المعدة

- أحيانًا حمى منخفضة الدرجة

ينتشر فيروس نوروفيروس بسهولة من خلال الطعام والماء والأسطح الملوثة، وهو أحد الأسباب الرئيسية للأمراض المنقولة بالغذاء ويمكن أن ينتشر بسرعة في الأماكن المزدحمة مثل المدارس ودور رعاية المسنين.

كيفية الحفاظ على صحتك

مع انتشار الإنفلونزا ونوروفيروس والفيروسات الأخرى، فإن اتخاذ التدابير الوقائية أمر أساسي. يوصي الأطباء بما يلي:

- اغسل يديك كثيرًا - تساعد نظافة اليدين المناسبة في منع انتشار الجراثيم.

- ارتدِ كمامة - خاصة في الأماكن المغلقة المزدحمة، يمكن أن تساعد الكمامة في تقليل انتقال فيروسات الجهاز التنفسي.

- ابق في المنزل إذا كنت مريضًا - إذا شعرت بتوعك ومرض، فاسترح وتجنب الاتصال بالآخرين لمنع انتشار المرض.

- احصل على التطعيم – لا يزال لقاح الإنفلونزا قادرًا على توفير الحماية وتقليل خطر حدوث مضاعفات خطيرة.

يمكن لهذه التدابير الاحترازية البسيطة أن تقلل من فرص إصابتك بالمرض.