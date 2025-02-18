شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الذكاء الاصطناعى يمكنه فحص سرطان الثدى فى المراحل المبكرة والان مع تفاصيل الخبر

نشرت دراسة حديثة فى مجلة لانسيت أكدت أن استخدام الذكاء الاصطناعى لمساعدة أخصائيى الأشعة فى تشخيص سرطان الثدى قد يساعد فى الكشف المبكر عن الأنواع العدوانية والشرسة من المرض مع تقليل عبء عمل الأطباء، وذلك وفقا لموقع indianexpress.

استخدم الباحثون الذكاء الاصطناعى لفحص أكثر من مائة ألف امرأة فى إطار البرنامج الوطنى السويدى، وهذا له آثار على الهند التى تعانى من عبء ضخم من سرطان الثدى، فيمثل 26.6% من جميع حالات السرطان لدى النساء - وندرة أخصائيي الأشعة المدربين في العديد من أنحاء البلاد.

ماذا وجدت الدراسة؟

خضعت جميع النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 40 و74 عامًا لفحص سرطان الثدي، حيث قرأ اثنان على الأقل من أخصائيي الأشعة صورة الثدي لكل شخص لتأكيد التشخيص، فتم تصنيف درجات الذكاء الاصطناعي بين 1 و7 على أنها منخفضة الخطورة، بينما 8 و9 على أنها متوسطة الخطورة، بينما أشارت درجات الذكاء الاصطناعي إلى أعلى درجة خطورة، فخضعت النساء المعرضات لخطر منخفض إلى متوسط للقراءة من قبل أخصائي أشعة واحد، بينما خضعت النساء المعرضات لخطر مرتفع للقراءة من قبل اثنين.

ووجد الباحثون أن الذكاء الاصطناعي اكتشف 6.4 حالة لكل 1000 امرأة مقارنة بـ5 لكل 1000 باستخدام الطريقة القياسية، كما أدى الفحص بمساعدة الذكاء الاصطناعي إلى زيادة اكتشاف السرطانات الغازية حيث اكتشف 270 حالة مقابل 217 حالة من خلال الفحص القياسي.

لم تزد الطريقة من الإيجابيات الكاذبة بشكل كبير وقللت من عبء عمل أخصائي الأشعة بنسبة 44.2%.

لماذا تعد الدراسة مهمة؟

لا يزال سرطان الثدي أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء في جميع أنحاء العالم، حيث أثبت التصوير الشعاعي للثدي فاعليته في الحد من الوفيات، وفى حين لم يثبت الباحثون بعد ما إذا كان الفحص بمساعدة الذكاء الاصطناعى يمكن أن يقلل من وفيات سرطان الثدى بشكل أكبر، فقد أثبتوا أنه يمكن أن يكتشف المزيد من السرطانات في مرحلة مبكرة.

فعندما يتعلق الأمر بالهند، يمكنها معالجة تحديات الخطأ البشري والتوحيد عبر مستويات المهارة المختلفة في مختلف إعدادات الرعاية الصحية، فقال الدكتور أبيشيك شانكار، أخصائي الأورام في معهد عموم الهند للعلوم الطبية في دلهي، "في الوقت الحالي، نظام الإبلاغ مفكك للغاية هنا - يمكن لتكنولوجيا مثل هذه أن تساعد في تحقيق التوحيد في كيفية الإبلاغ عن السرطانات، ويمكنها حتى تحقيق التوحيد فى التشخيص أيضًا من خلال مساعدة الأطباء على مستويات المهارة المختلفة".

لكن التحدى يكمن فى إنشاء مجموعة بيانات هندية يمكن تدريب النموذج عليها، وذلك لأن أنماط سرطان الثدى فى الهند تختلف عن الدول الغربية.

ما تحديات علاج سرطان الثدي في الهند؟

أولاً.. العبء ضخم، حيث يواجه 98000 شخص خطر الوفاة كل عام، وفقًا لبيانات المرصد العالمي للسرطان، إلى جانب ذلك، من المرجح أن تصاب النساء الهنديات بسرطان الثدي قبل عقد من الزمان من نظيراتهن الغربيات.

فيبلغ متوسط عمر الإصابة بسرطان الثدي في الغرب حوالي 50 عامًا، وفي الهند هو الأكثر شيوعًا بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عامًا، وفي حين أنه من غير المرجح أن يزيد الذكاء الاصطناعي من حساسية تصوير الثدي بالأشعة السينية، إلا أنه قد يزيد من الكشف عن طريق تقليل الأخطاء البشرية.

ثانيًا.. لا يزال اكتشاف سرطان الثدي لدى الشباب يشكل تحديًا حيث يعمل تصوير الثدي بالأشعة السينية بشكل أفضل للنساء فوق سن 50 عامًا بسبب بنية الثدي.

ثالثًا.. تشهد الهند أيضًا المزيد من حالات الأشكال العدوانية من سرطان الثدي مثل سرطان الثدي الثلاثي السلبي (الذي يفتقر إلى المستقبلات الثلاثة المشتركة المستهدفة من قبل معظم العلاجات) وسرطان HER2 (الذي ينمو بشكل أسرع وأكثر عدوانية).

هل تتوفر تقنيات مثل هذه في الهند؟

تم مؤخرًا تجربة اختبار فحص قائم على الذكاء الاصطناعي تم تطويره محليًا يسمى Thermalytix في بيئة سكانية في البنجاب، حيث تم فحص أكثر من 15000 امرأة في 183 موقعًا، ولكن بدلاً من التصوير الشعاعي للثدي - والذي قد يكون مكلفًا ويصعب الوصول إليه في العديد من الأماكن في الهند - يحلل Thermalytix الاختلافات الدقيقة في درجات الحرارة في الثدي للتنبؤ بخطر الإصابة بالسرطان، الجهاز خفيف الوزن وقابل للحمل ويتطلب الحد الأدنى من البنية التحتية، قامت التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي بتصنيف 460 امرأة إلى فئة عالية الخطورة، مع خضوع 268 منهن للتصوير المتابع، وتم تأكيد إصابة 27 منهن بالسرطان، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة مجموعة Nature.