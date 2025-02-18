شكرا لقرائتكم خبر عن لا تهمل نوبات غضب طفلك المتواصلة.. قد تكون علامة على هذا الاضطراب والان مع تفاصيل الخبر

يجد أغلب الآباء صعوبة فى التعامل مع نوبات الغضب المتكررة لدى الأطفال الصغار، وكشفت الأبحاث الحديثة أن نوبات الغضب المفرطة قد تكون علامة مبكرة على اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD)، والذى يصعب تشخيصه فى وقت مبكر، ويمكن اكتشافه عندما يبدأ الطفل فى المدرسة.

نوبات الغضب المرتبطة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

ويوضح تقرير موقع onlymyhealth أنه قد تكون نوبات الغضب المبكرة فى بعض الأحيان علامة على اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، لكنها ليست علامة قاطعة فى حد ذاتها، حيث يعانى العديد من الأطفال الصغار من نوبات الغضب كجزء من التطور الطبيعى.

وفى التمييز الدقيق بين نوبات الغضب المعتادة ونوبات الغضب المرتبطة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فإن الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه قد يعانون من نوبات غضب أكثر تواترا وشدة وطولا بسبب الصعوبات فى التنظيم العاطفى والاندفاع والتسامح مع الإحباط.

كيف يمكن التمييز بين نوبات الغضب الطبيعية ونوبات الغضب المرتبطة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه؟

التردد والشدة.. تميل نوبات الغضب المرتبطة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه إلى أن تكون أكثر تواترا وشدة وغير متناسبة مع الموقف.

المحفزات.. قد يواجه الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه صعوبات فى الانتقال من موقف إلى آخر أو الانتظار أو سماع كلمة "لا"، وهو ما قد يؤدى فى كثير من الأحيان إلى نوبات الغضب.

المدة.. تميل نوبات الغضب هذه إلى الاستمرار لفترة أطول ويكون من الصعب تهدئتها أو حلها.

أعراض أخرى.. نوبات الغضب المرتبطة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه غالبًا ما تكون مصحوبة بعلامات عدم الانتباه، أو فرط النشاط، أو الاندفاع.

تعليقات المدرسة.. الشكاوى المتكررة من المعلمين بشأن السلوك المشاغب، أو التململ، أو صعوبة التركيز قد تشير إلى وجود اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة.

ماذا يقول الباحثون

قام الباحثون بتحليل البيانات التى تتعقب حياة نحو 19 ألف طفل ولدوا بين عامي 2000 و2002، ومن خلال فحص الاستبيانات والمقابلات مع الآباء والأمهات، استكشفت الدراسة التنظيم العاطفي للأطفال وسلوكهم وسلوكياتهم الاجتماعية.

وكشفت النتائج أن الأطفال الذين أظهروا مستويات أعلى من الاضطراب العاطفي في سن 3 و5 و7 سنوات كانوا أكثر عرضة لإظهار اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه الأعراض، ومشاكل السلوك، وغيرها من المشاكل بحلول سن السابعة.

وقد يكون الأطفال الذين يعانون من صعوبة في التحكم في عواطفهم وردود أفعالهم على جدول زمني مختلف للتطور، وقد تكون هذه الصراعات في بعض الأحيان بمثابة إشارة تحذيرية لحالات كامنة مثل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

متى يجب طلب المساعدة؟

إذا كانت نوبات غضب طفلك متكررة وشديدة ومصحوبة بمشكلات سلوكية أخرى، فقد يكون الوقت قد حان لاستشارة أخصائى الطبيب، إذا لاحظت ما يلي لدى طفلك، ففكر في طلب المشورة..

نوبات الغضب المتكررة والشديدة بعد سن الرابعة أو الخامسة

صعوبة الانتقال بين الأنشطة

شكاوى منتظمة من المعلمين

علامات فرط النشاط

صعوبة التهدئة حتى بعد انتهاء نوبة الغضب

ما يجب عليك فعله

التعرف المبكر والتدخل يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا، ويمكن أن يساعد التقييم المهني في تحديد ما إذا كان سلوك طفلك جزءًا من التطور الطبيعي أو علامة على اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

التدخلات المبكرة هى المفتاح إلى تشخيص جيد، من خلال فهم هذه العلامات والسعى للحصول على الدعم، يمكنك مساعدة طفلك على بناء مهارات تنظيم عاطفية أكثر صحة وعيش حياة خالية من العوائق.