شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشروبات تناولها فى الصباح لتقوية عظامك والان مع تفاصيل الخبر

الحفاظ على عظام قوية وصحية أمر بالغ الأهمية للصحة العامة، وخاصة مع تقدمنا في السن، ولعل إحدى طرق دعم صحة العظام هي التغذية السليمة، ويمكن أن تساعدك تناول المشروبات الصباحية الصحيحة في بدء يومك بدفعة من العناصر الغذائية الأساسية لقوة العظام، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 5 مشروبات تناولها في الصباح رائعة لتعزيز صحة العظام بشكل أفضل:

حليب الكركم الدافئ

يعد حليب الكركم الدافئ علاجًا تقليديًا للعديد من الأمراض، وهو مليء بالكركمين، المركب النشط في الكركم الذي له خصائص قوية مضادة للالتهابات، وعند دمجه مع الحليب، وهو مصدر غني بالكالسيوم، يساعد هذا المشروب في دعم كثافة العظام، حيث يساعد الكركم أيضًا في تحسين صحة المفاصل، مما يجعله خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يتطلعون إلى تعزيز صحة عظامهم، ويمكن أن يساعد شرب الحليب الذهبي في الصباح في تقليل الالتهاب وتزويد جسمك بالكالسيوم وفيتامين د الذي يحتاجه لعظام قوية.

عصير البرتقال الطازج

عصير البرتقال هو مصدر ممتاز لفيتامين سي، الذي يلعب دورًا حيويًا في تكوين الكولاجين، وهو بروتين مهم يساعد في الحفاظ على قوة العظام، وبالإضافة إلى فيتامين سي، فإن عصير البرتقال الطازج يساعد على امتصاص الكالسيوم وفيتامين د، وكلاهما ضروري لصحة العظام، احرص على تناول كوب من عصير البرتقال الطازج في الصباح فلا يعزز المناعة فحسب، بل يساعد أيضًا في امتصاص الكالسيوم، مما يجعله مشروبًا مثاليًا للحفاظ على صحة العظام.

حليب اللوز

حليب اللوز غني بشكل طبيعي بالكالسيوم وفيتامين د، وهما أمران مهمان لصحة العظام، ويمكن أن يؤدي مزج حليب اللوز مع الفواكه مثل الموز (الغني بالبوتاسيوم) والتوت (الذي يحتوي على فيتامين K) إلى صنع عصير لذيذ ومغذي، ويوفر هذا المشروب مزيجًا من الفيتامينات والمعادن التي تعمل معًا لتقوية العظام وتحسين كثافة العظام، وهو خيار ممتاز لأولئك الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أو يفضلون بديلاً نباتيًا.

مشروب الزنجبيل والليمون

مشروب الزنجبيل المصنوع من الزنجبيل الطازج مع الليمون، هو مشروب منعش يمكن أن يحسن صحة العظام بعدة طرق، حيث إن الزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في تقليل آلام المفاصل وتيبسها، ومن ناحية أخرى، يعد الليمون مصدرًا جيدًا لفيتامين سي، الذي يساعد في إنتاج الكولاجين ويعزز امتصاص الكالسيوم، ويمكن أن يساعد شرب شاي الزنجبيل والليمون في الصباح في تقليل الالتهاب وتحسين القوة والمرونة العامة لعظامك.

عصير الخضار

يعد عصير الخضار المصنوع من الكرنب والسبانخ وحليب اللوز تحديدًا مشروبًا رائعًا آخر لصحة العظام، فالكرنب غني بالكالسيوم وفيتامين K والمغنيسيوم، وكلها مهمة لقوة العظام، بينما توفر السبانخ أيضًا العناصر الغذائية الأساسية مثل حمض الفوليك وفيتامين C، والتي تساعد في تكوين الكولاجين، ومن خلال مزج هذه الخضراوات الورقية مع حليب اللوز، يمكنك صنع مشروب غني بالعناصر الغذائية يدعم صحة العظام ويساعد في الحفاظ على قوة العظام ومرونتها.