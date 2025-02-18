شكرا لقرائتكم خبر عن طعام في وجبة الإفطار قد يمنع الإصابة بسرطان القولون والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة جديدة وفقًا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن أن تناول الزبادي قد يكون له الكثير من الفوائد الصحية غير المتوقعة أكثر من مجرد توفير وجبة إفطار أو وجبة خفيفة لذيذة، فقد يمنع سرطان القولون.

في الدراسة التي نشرت في مجلة "Gut Biomes"، قام أطباء وعلماء من مستشفى ماساتشوستس العام الأمريكية بفحص دراستين أجريتا على أكثر من 150 ألف شخص كانوا جزءًا من مجموعة لمدة 30 عامًا على الأقل.

البيفيدوباكتيريوم هي بكتيريا موجودة عادة في الزبادي.

توصلت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين تناولوا الزبادي مرتين على الأقل في الأسبوع كان لديهم معدل أقل للإصابة بسرطان القولون الإيجابي، من الأشخاص الذين تناولوه مرة واحدة في الشهر أو أقل.

وقالت الدراسة "إن نتائجنا تشير إلى أن تناول الزبادي قد يكون له تأثير وقائي ضد سرطان القولون والمستقيم مع تعطل الحاجز المعوي، وبناء على هذه الدراسة ودراسات أخرى، يمكن اعتبار الزبادي مفيداً للصحة، بما في ذلك خفض خطر الإصابة بالنوع الفرعي من سرطان القولون والمستقيم".

ووجد العلماء أن تناول الزبادي قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون من خلال تعديل ميكروبيوم الأمعاء، وهو أمر معقول تماما".

بالرغم من أنه من الصعب القول إذا كانت هناك أي منتجات لها تأثير مماثل على ميكروبيوم الأمعاء مثل الزبادي، إلا أن دراسة أجريت عام 2017 ربطت بين الأنظمة الغذائية "الغنية بالحبوب الكاملة والألياف الغذائية" وانخفاض الأورام في القولون.

لذلك إذا كان الشخص لا يحب الزبادي حقًا، فيمكنه "تناول الأطعمة الصحية، مثل الحبوب الكاملة والألياف الغذائية، بدلاً من ذلك"، على حد قول الباحثين.

