أفضل الأطعمة للحامل في رمضان للحفاظ على صحتها وصحة الجنين

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 فبراير 2025 08:53 صباحاً - تُشير الدراسات إلى أن سوء التغذية أثناء الحمل قد يؤدي إلى مضاعفات صحية للأم والجنين، بما في ذلك زيادة خطر الولادة المبكرة وانخفاض وزن المولود، لهذا يجب على الحامل التركيز على تناول وجبات متوازنة غنية بالعناصر الغذائية الأساسية طوال فترة الحمل.

وفي شهر رمضان بالتحديد، تزداد حاجة الحامل للطعام الصحي خلال شهر رمضان وفي وجبة السحور أو وجبة الإفطار، أو بين الوجبتين في وجبات خاصة بالحامل، وذلك وفقاً لموقع"هيلث لاين" الطبي.

نصائح غذائية للمرأة الحامل خلال الصيام

اللحوم والدواجن والأسماك تتضمن مصادر البروتين

تناول وجبات متوازنة: يُنصح بتضمين مصادر البروتين مثل اللحوم، الدواجن، الأسماك، والبيض، بالإضافة إلى الكربوهيدرات المعقدة كالخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، والأرز البني، لضمان إمداد الجسم بالطاقة اللازمة.

الترطيب الكافي: شرب كميات كافية من الماء بين وجبتي الإفطار والسحور، وتجنب المشروبات المحتوية على الكافيين التي قد تزيد من فقدان السوائل.

اختيار الكربوهيدرات المعقدة: تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة، لضمان إمداد الجسم بالطاقة على مدار اليوم.

تجنب الأطعمة المالحة والسكرية: تجنب تناول الأطعمة المالحة لتقليل احتباس السوائل، والحد من الأطعمة السكرية لتفادي ارتفاع مستويات السكر في الدم.

التغذية المثالية للحامل خلال رمضان

الإفطار: الأطعمة المفيدة

التمور غنية بالحديد والألياف

وجبة الإفطار في رمضان هي الوجبة الأولى التي تكسر الصيام وتزود الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية بعد ساعات طويلة من الامتناع عن الطعام، بالنسبة للمرأة الحامل، يعد الإفطار وقتاً حاسماً لتعويض السوائل والمعادن المفقودة وضمان حصول الجسم على الطاقة الكافية لمواصلة الصيام في اليوم التالي، اختيار الأطعمة الصحية والمغذية يمكن أن يساعد في تقليل الشعور بالإجهاد وضمان تغذية جيدة لكل من الأم والجنين.

الأطعمة المفيدة

التمور (الخليج العربي): غنية بالحديد والألياف، تساهم في نمو الجنين وتعزيز صحة الأم.

العريكة (الخليج العربي): وجبة مغذية تحتوي على العسل والتمر والخبز المصنوع من الدقيق الكامل، وتدعم صحة الجنين عبر توفير الطاقة والمعادن الضرورية.

الجريش (الخليج العربي): طبق غني بالألياف والبروتين، يُحضر من القمح المجروش ويعزز الشعور بالشبع.

اللبن الرائب مع التمر (الخليج العربي): مزيج ممتاز يمد الجسم بالكالسيوم والسكريات الطبيعية والطاقة التي تدوم طويلاً.

الهريس (الخليج العربي): وجبة غنية بالبروتين والألياف، تُصنع من القمح واللحم، وتوفر طاقة طويلة الأمد للحامل.

الثريد (الخليج العربي): مزيج من اللحم والخبز في مرق غني بالعناصر الغذائية، يساعد في استعادة الطاقة وتعويض الفيتامينات والمعادن.

شوربة العدس (لبنان، سوريا، فلسطين): تُعتبر مصدراً غنياً بالبروتين النباتي والحديد، وتساعد في تعزيز مستويات الطاقة وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

التبولة (لبنان): سلطة غنية بالفيتامينات والمعادن، تحتوي على البقدونس، الطماطم، والبرغل، وتُساهم في توفير الألياف الضرورية التي تساعد على الهضم.

المجدرة (سوريا، لبنان، فلسطين): طبق مكون من الأرز والعدس، يُوفر مزيجاً من البروتينات والكربوهيدرات المعقدة، مما يمنح طاقة طويلة الأمد ويُساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم.

الأطعمة المضرّة

الأطعمة المقلية والمشبعة بالدهون: مثل السمبوسة والبطاطس المقلية، حيث تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي وتزيد من حرقة المعدة.

المشروبات الغازية والمشروبات السكرية: تؤدي إلى الانتفاخ واضطرابات المعدة، كما تؤثر سلباً على امتصاص الكالسيوم.

الحلويات السكرية والمخبوزات الصناعية: مثل الكنافة والبسبوسة بكميات كبيرة، حيث ترفع مستويات السكر في الدم بشكل مفاجئ وتؤدي إلى زيادة الوزن.

السحور: الأطعمة المفيدة

وجبة الفول تساعد على الشعور بالشبع

إن تناول وجبة السحور يعد أمراً بالغ الأهمية للحامل، خاصة خلال ساعات الصيام الطويلة في رمضان. توفر وجبة السحور الطاقة الضرورية التي تساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم طوال النهار، كما تساعد في تقليل الشعور بالإرهاق والتعب أثناء الصيام، من الضروري اختيار أطعمة مغذية توفر البروتين، الألياف، والدهون الصحية لضمان الشعور بالشبع لفترات طويلة.

الأطعمة المفيدة

الفول المدمس (مصر، السودان): غني بالبروتين والألياف، يساعد في الشعور بالشبع لفترات طويلة، ويحافظ على مستويات السكر في الدم.

الجبن الأبيض وزيت الزيتون (بلاد الشام، مصر): وجبة غنية بالكالسيوم والدهون الصحية التي تدعم صحة العظام والقلب.

الشوفان بالحليب والمكسرات (دول عربية متنوعة): وجبة غنية بالألياف والبروتين، تعزز الشعور بالشبع وتحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم.

الأطعمة المضرّة

الأطعمة المالحة والغنية بالصوديوم : مثل المخللات والجبن المملح، حيث تسبب العطش الشديد أثناء النهار.

: مثل المخللات والجبن المملح، حيث تسبب العطش الشديد أثناء النهار. الكافيين بكميات كبيرة: كالقهوة والشاي، لأنه يسبب الجفاف ويزيد من فقدان السوائل.

كالقهوة والشاي، لأنه يسبب الجفاف ويزيد من فقدان السوائل. الكربوهيدرات البسيطة: مثل الخبز الأبيض والمعجنات، حيث يتم هضمها بسرعة مما يؤدي إلى الشعور بالجوع سريعاً.

صحة الجنين: الأطعمة المفيدة

تؤثر تغذية الأم بشكل مباشر على نمو الجنين وتطوره داخل الرحم. فالأطعمة التي تتناولها الأم توفر العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد في تكوين أعضائه وتعزيز وظائفه الحيوية.

على سبيل المثال، الفيتامينات والمعادن مثل الحديد وحمض الفوليك، ضرورية لنمو خلايا الدماغ والجهاز العصبي، بينما تلعب البروتينات دوراً مهماً في بناء العضلات والأنسجة.

في المقابل، هناك بعض الأطعمة التي قد تؤثر سلباً على صحة الجنين، مثل الأطعمة الغنية بالزئبق أو المواد الحافظة، والتي يمكن أن تعيق نموه الطبيعي وتزيد من احتمالات حدوث مضاعفات صحية.

ضرورة تناول الحامل لحمض الفوليك..قبل الحمل وأثنائه

الأطعمة المفيدة

الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين: غنية بأحماض أوميغا 3 التي تعزز نمو الدماغ والعينين.

البيض: مصدر مهم للكولين، الذي يساعد في نمو دماغ الجنين.

الأفوكادو: غني بالدهون الصحية وحمض الفوليك، الضروري لتطور الجهاز العصبي للجنين.

المكسرات والبذور: مثل اللوز والجوز وبذور الشيا، توفر دهوناً صحية ومغذيات لنمو الجنين.

الخضروات الورقية: مثل السبانخ والملوخية، تحتوي على الحديد وحمض الفوليك اللازم لنمو خلايا الجنين.

البقوليات: مثل العدس والحمص، غنية بالبروتينات والحديد الضروريين لصحة الجنين.

الأطعمة المضرّة

الأسماك الغنية بالزئبق: مثل التونة والماكريل، حيث تؤثر على نمو الجهاز العصبي للجنين ويمكن أن تسبب مشاكل صحية طويلة الأمد.

اللحوم النيئة أو غير المطهية جيداً: قد تحتوي على بكتيريا تسبب العدوى الخطرة للحامل والجنين مثل السالمونيلا والتوكسوبلازم.

منتجات الألبان غير المبسترة: مثل بعض أنواع الجبن الطري، لأنها قد تحتوي على بكتيريا الليستيريا التي تشكل خطراً على صحة الجنين.

الأطعمة المحتوية على مواد حافظة ومضافة: مثل الأطعمة المصنعة والمعلبة بكثرة، لأنها قد تؤثر على تطور الجهاز العصبي والمناعي للجنين.

المنبهات القوية: يجب تجنبها تماماً لأنها تؤثر بشكل مباشر على نمو الدماغ والجهاز العصبي للجنين.

متى تجب على الحامل استشارة الطبيب؟

استشارة الطبيب عند ظهور أي عارض

إذا شعرت الحامل بأعراض مثل؛ الدوخة، التعب الشديد، أو انخفاض حركة الجنين، يجب عليها التوقف عن الصيام والتواصل مع الطبيب فوراً، الصحة العامة للأم والجنين تأتي في المقام الأول، ويجب عدم التهاون في هذا الأمر.

يُعتبر التخطيط الجيد والتغذية السليمة أساساً لصيام صحي وآمن للمرأة الحامل. تجب مراعاة الاحتياجات الغذائية الخاصة وضمان تناول وجبات متوازنة للحفاظ على صحة الأم والجنين خلال شهر رمضان المبارك.

*ملاحظة من"الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.