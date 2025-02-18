ماذا تخبرين طفلك عن إحياء الأيام البيض من شعبان؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 فبراير 2025 08:53 صباحاً - تُعَدُّ ليلة النصف من شعبان من أعظم الليالي التي يحرص المسلمون على إحيائها وذلك تمهيداً للاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، ولذلك تهتم الدولة بإقامة الفعاليات التراثية في تلك الليلة، وقد كان ذلك فعلاً ضمن عدة ليالٍ من الفرح والبهجة إضافة لتكثيف العبادات والدعاء في المساجد في جميع أنحاء المنطقة.

من الضروري أن تحدثي طفلك عن فضل ليلة النصف من شعبان والأيام البيض في هذا الشهر التي تسبق تلك الليلة العظيمة، وقد حرصت "الخليج 365 وطفلك" على أن تجمع لك معلومات مهمة عن تلك الليلة إضافة لعرض بعض فعاليات احتفالات القرية العالمية بدبي في إحياء تلك الليالي الجميلة، التي استمرت لثلاث ليالٍ متتالية لاستيعاب العدد الضخم من الأطفال الذين توافدوا على المكان المخصص للحفل بين المسرح الرئيسي وبحيرة التنين؛ لكي يشعر الطفل بطاقة روحانية إضافة لشعوره بقيمة بلده وحرص هذا البلد على إدخال الفرح على قلوب الأطفال من خلال إحياء التراث والمناسبات الدينية كالآتي.

عرفي طفلك فضل ليلة النصف من شعبان

تلاوة القرآن الكريم

تحدثي مع أطفالك خلال النصف الثاني من شعبان عن فضل هذا الشهر الكريم بصفة عامة؛ حيث إن شهر شعبان هو الشهر القمري الثامن في التقويم الهجري، وهو من أبرز وأهم الشهور في العام الهجري عند المسلمين كافة، ويأتي شهر رجب قبل شهر شعبان وبعده يهل علينا شهر رمضان المبارك، وحيث يتوسط شهر شعبان ليلة النصف من شعبان التي يتجلى فيها الله على خلقه جميعاً بعموم مغفرته وشمول رحماته.

حُثِّي طفلك على ضرورة إحياء الأيام البيض من شهر شعبان إضافة لإحياء ليلة النصف من شعبان، حيث إن الأيام البيض تكون هي الأيام الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة، كما أن شهر شعبان هو أيام مباركة يُستحب الإكثار فيها من العبادات والتقرب إلى الله حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم أغلب هذا الشهر تهيئاً واستعداداً لصيام شهر رمضان.

شجعي طفلك لكي يتدرب على الصيام وتعليم الطفل الصوم وتدريبه عليه خلال هذه الأيام وإذا كنت تتساءلين كيف أدرب طفلي على الصيام؟ ففي هذه الأيام فرصة عظيمة تُعرف بصيام النوافل، ويمكن صيام يوم واحد بحيث يكون الاثنين أو الخميس، ولا يستحب صيام الجمعة والسبت منفردين.

حق الليلة.. عرفي طفلك كيف احتفل الأجداد بها

حق الليلة "صورة من موقع القرية العالمية"

حدثي أطفالك عما يُعرف منذ زمن قديم بـ"حق الليلة"، حيث تبدأ هذه الاحتفالات بترديد أهزوجة «عطونا الله يعطيكم بيت مكة يوديكم» كما يرددون «يالله نسير حق الليلة، الليلة أحلى ليلة»، و«عطونا من حق هالليلة وإلا بنذبح العجيلة». ويرتدي الصغار والكبار الأزياء الشعبية، حيث كان الأطفال الإماراتيون قديماً يستحضرون هذه الليلة بوصفها جزءاً من التراث الشعبي الإماراتي في ليلة النصف من شعبان حيث يطوفون الطرقات ويطرقون أبواب البيوت ويحملون الأكياس القماشية المعروفة باسم الخرايط؛ لكي يجمعوا بها ما يقدمه لهم أصحاب البيوت من حلويات ومكسرات وهديا مختلفة، ويتفاخر كل طفل بما يجمعه، ويتسابقون من سيقوم بجمع كمية أكبر من الهدايا والغنائم، وكل ذلك يعبر عن الترابط الاجتماعي بين الناس في ذلك الوقت وأنهم يقدمون للأطفال كل ما يملكون لإدخال الفرحة عليهم.

عرفي طفلك اختلاف مسميات هذه الليلة؛ ففي حين يُحتفل بها في منتصف شهر شعبان في دولة الإمارات إيذاناً بقرب قدوم شهر رمضان، تحتفل به باقي دول الخليج في اليوم 15 من شهر رمضان وذلك فرحاً باقتراب مناسبة عيد الفطر المبارك، وتُعرف هذه الاحتفالية باسم «القرنقعوة» في دولة قطر والبحرين، وتُعرف باسم «القرقيعان» في دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، وتُعرف بـ «القرنقشوة» في سلطنة عُمان، واسمها «حق الليلة» في دولة الإمارات العربية المتحدة.

علمي طفلك أن المناسبات التراثية تنشر المحبة بين أفراد المجتمع وأن الطفل الإماراتي يجب أن يعرف تراث بلاده ويفتخر به ويشارك في إحيائه، حيث إن الاحتفالات التراثية التي تُقام في القرية العالمية بمناسبة ليالي شعبان المباركة تعمل على تقريب أفراد الأسرة مع بعضهم بعضاً وجمع العائلات في مناسبات سعيدة ومبهجة من خلال التعرف إلى القصص الشعبية والأمثال والأهازيج التي تحيي مشاعرهم وذكرياتهم.

اشرحي لطفلك عن بعض الأدوات القديمة التي كانت تُستخدم في المنطقة مثل سعف النخيل والحصر المنسوجة وصواني الطعام المعروفة باسم السرود والفوانيس التي تُسمى بالفنر، وحين يزور طفلك معك القرية العالمية سوف يستحضر هذه الأدوات ويشعر كأنه يعيش في هذا الزمن فعلاً.

ما القرية العالمية التي يجب أن تعرفي طفلك بها؟

احتفالات تراثية في القرية العالمية

حدثي طفلك أن القرية العالمية تُعَدُّ من أهم المتنزهات الثقافية ووجهة عائلية أولى في العالم؛ حيث يقصدها الناس من المنطقة من أجل الترفيه والتسوق والتعرف إلى ثقافة البلدات المختلفة، وهي وجهة مفضلة للضيوف، وتحتل المركز الأول في ذلك منذ افتتاحها في العام 1997.

أخبري طفلك أن القرية العالمية قد استقبلت منذ افتتاحها نحو مليون ضيف، وقد حققت مع انتهاء الموسم الثامن والعشرين الماضي رقماً قياسياً بعدد الضيوف والزائرين قد بلغ عشرة ملايين زائر.

شجعي طفلك على زيارة القرية العالمية في موسمها الحالي؛ أي الموسم التاسع والعشرين، حيث سوف تستضيف من خلال 30 جناحاً أكثر من 90 ثقافة لتقديم ما يقرب من أربعين ألف عرض فني بمشاركة 400 فنان، كما أن القرية العالمية لهذا الموسم سوف تضم ما يقرب من 3500 منفذ للتسوق و250 مطعماً، وسوف تحرصين على زيارتها مع أطفالك للتعرف إلى العروض والفعاليات والمأكولات المختلفة من جميع أنحاء العالم.

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