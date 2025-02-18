راقبي طفلك الرضيع.. اعرفي كيف ينمو من عمر شهر إلى 3 أشهر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 فبراير 2025 08:53 صباحاً - تعتبر الثلاثة الأشهر الأولى وقتاً مهماً للغاية في التطور البدني والمعرفي والاجتماعي والعاطفي للأطفال، ويمكن أن تكون مؤشراً على أنهم ينمون بشكل صحي ويتطورون جيداً، أما في عمر الثلاثة أشهر، فيبدأ الأطفال في تكوين روابط قوية مع والديهم، فقد يبتسمون بمجرد رؤية والديهم مع بعض ردود الفعل وبطريقتهم الخاصة. فيما يلي وفقاً لموقع " raisingchildren "بعض سمات نمو الطفل الذي يتراوح عمره بين 0 و3 أشهر والتي يجب على الأمهات الاهتمام بها.

التطور البدني

سيظهر عليهم العديد من علامات النمو البدني السريع- الصورة من موقع AdobeStock

مع بلوغ الأطفال عمر الثلاثة أشهر، سيظهر عليهم العديد من علامات النمو البدني السريع على نحو متزايد، وقد يبدأون في تعلم التحكم في حركات الرأس بشكل أفضل ويمكنهم رفع رؤوسهم أثناء الجلوس أو النوم على البطن، ويبدأون في إظهار مهارات حركية أفضل، مثل هز أذرعهم وركل أرجلهم بقوة. أثناء اللعب، يمكن أيضاً البدء في رؤيتهم وهم يحاولون الوصول إلى الأشياء بأيديهم.

ربما تودين التعرف إلى علامات الخطر عند حديثي الولادة في الشهر الأول.

التطور المعرفي

في هذا العمر، يبدأ الأطفال في تطوير حواس اللمس والبصر المختلفة، ورغم أنهم لم يتمكنوا بعد من تنسيق أعينهم وأيديهم بشكل كامل، إلا أنهم بدأوا في تركيز انتباههم على الأشياء المتحركة.

في عمر الثلاثة أشهر، يبدأ الأطفال أيضاً في الاهتمام بالأشياء لفترة أطول ويبدون اهتماماً بالمحفزات المختلفة المحيطة بهم.

التطور الاجتماعي

يبدأ الأطفال في إظهار علامات تشير إلى أنهم بدأوا في التعرف إلى الأشخاص من حولهم، وخاصة والديهم ويبدأون بالابتسام بسعادة للغرباء، ولكنهم ما زالوا مترددين ويفضلون التعرف إلى أصوات والديهم.

تعد إحدى العلامات المهمة على التطور الاجتماعي هي الابتسامة، خاصة عندما يتفاعل الطفل مع الوالدين.

التطور العاطفي

يستمتع الأطفال بالاستجابة لتعبيرات الوجه، والتعرف إلى أصوات والديهم، وحتى تحريك رؤوسهم للبحث عندما يسمعون صوت أمهاتهم. قد يبدأ طفلك أيضاً بالضحك، خاصةً عندما يشعر بالسعادة أو عندما يستمتع بالتفاعل مع الأشخاص من حوله.

عندما يكون الأطفال بمفردهم، يبدأون بالاستمتاع بمراقبة أجزاء أجسامهم، مثل أصابع اليدين والقدمين. حتى الأطفال قد يبدون مهتمين بأجسادهم، وهذه علامات تشير إلى أنهم يطورون فهماً أساسياً لجسمهم والبيئة المحيطة بهم.

تطوير اللغة

في عمر الثلاثة أشهر، يبدأ الأطفال في إصدار أصوات مثل الفقاعات أو الأصوات الناعمة الأخرى، وهذه هي خطوتهم الأولى في تطوير اللغة.

عندما تتحدثين بالقرب منه، قد يبدأ طفلك بمحاولة الاستجابة بأصوات بسيطة. وقد يبدأون أيضاً بالثرثرة بأصوات ناعمة، بالإضافة إلى محاولة تقليد أصوات والديهم أو حركات أفواههم.

التغيرات في أنماط الرضاعة الطبيعية

في عمر ثلاثة أشهر، يبدأ الأطفال في اتباع نمط رضاعة طبيعية أكثر انتظاماً، وعلى الرغم من أنهم ما زالوا يرضعون بشكل متكرر، إلا أنهم بدأوا في إنشاء روتين أفضل.

على سبيل المثال، يمكنك القيام بالرضاعة بالطبيعية بفاصل زمني يبلغ نحو 4 إلى 5 ساعات، وفي المقابل قد يطلب الأطفال الرضاعة بشكل متكرر في بعض الأحيان؛ لذلك لا يزال يتعين عليكِ اتباع إشارات الجوع الخاصة بهم.

أنماط نوم الطفل

العديد من الأطفال يبدأون في النوم لفترة أطول أثناء الليل-الصورة من موقع Freepik

على الرغم من أن أنماط نوم الطفل في هذا العمر قد تظل مضطربة، إلا أن العديد من الأطفال يبدأون في النوم لفترة أطول أثناء الليل. في الواقع، غالباً ما ينام الأطفال لمدة تتراوح بين 5 إلى 6 ساعات دون أن يستيقظوا.

على الرغم من أن أنماط نوم الأطفال قد تختلف في عمر 3 أشهر، إلا أن معظم الأطفال يبدأون في تطوير نمط نوم أكثر انتظاماً مع ما يصل إلى 3 قيلولات ووقت نوم ثابت في الليل.

بشكل عام، يحتاج الطفل البالغ من العمر 3 أشهر إلى حوالي 16 ساعة من النوم يومياً، منها 10 ساعات من النوم في الليل و6 ساعات من القيلولة مقسمة على عدة جلسات نوم.

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نصائح لتحفيز الأطفال من عمر 0 إلى 3 أشهر

على الرغم من أن أجساد الأطفال لا تزال صغيرة، فهذا لا يعني أننا نتركهم بمفردهم، أو لا نقدم لهم أي تحفيز، فدماغ الطفل يتطور بسرعة في سن مبكرة. ولهذا السبب، لا تنسي أن تقومي بتحفيزه حتى يصل نمو دماغه إلى الحد الأقصى، ويصبح طفلاً ذكياً فيما بعد.

تحدثي مع طفلك كثيراً

على الرغم من أن الأطفال لا يستطيعون قول أي شيء بعد، إلا أن الأطفال يمكنهم سماع واستيعاب الكلمات والجمل ولهذا السبب، تحدثي مع طفلك أثناء قيامه بروتينه اليومي، فقد يساعد التحدث معهم كثيراً في تطوير مهارات لغوية جيدة.

أرجحيه واحمليه برفق

غالباً ما نرى الآباء في الماضي يحملون أطفالهم ويهزونهم برفق لمساعدتهم على النوم أو تهدئتهم، وقد يساعد ذلك على شحذ القدرات الحسية للطفل، وخاصة حس التوازن. ولكن عند التأرجح، تأكدي من القيام بذلك ببطء؛ فإن حمل الطفل سيوفر شعوراً بالراحة والأمان والارتباط بين الأم والطفل.

تعريف الأطفال بالألوان

في عمر شهرين أو أقل، على الرغم من أن رؤيتهم لا تزال محدودة ببضعة سنتيمترات وليست واضحة جداً، ففي عمر 2-3 أشهر، تبدأ رؤية الأطفال في أن تصبح أكثر حدة، وتبدأ كلتا العينين في العمل معاً لرؤية أكثر وضوحاً، ويصبح طفلك الصغير أيضاً قادراً على متابعة حركة أي شيء ومحاولة الوصول إلى شيء يراه، ويمكنك تنمية مهاراته البصرية من خلال منحه ألعاباً ملونة وأصواتاً، ويمكن وضع اللعبة فوق سرير الطفل أو حملها من قبل الوالدين أثناء اللعب و بهذه الطريقة، يتعلم الأطفال كيفية تركيز أعينهم على الأشياء التي يرونها.

التشجيع على رفع الرأس

حتي يتعلم الطفل الصغير رفع رأسه، قومي بالتحفيز من خلال وضع ألعاب ذات ألوان زاهية أو ألعاب صوتية، لإصدار أصوات ممتعة أمام الطفل، حتى يتعلم رفع رأسه وصدره تدريجياً باستخدام ذراعيه، وضعيه أيضاً على بطنه كثيراً، حتى تكون رقبته قوية، وقومي بإمالة جسم طفلك الصغير إلى اليمين واليسار، حتى يتعلم الاستلقاء على بطنه بمفرده، ولتقوية عضلات رقبة الطفل وظهره وذراعه.

فالأطفال في هذه الفئة العمرية سيظهرون العديد من التطورات المهمة، مما يشير إلى أنهم يتمتعون بصحة جيدة، وينمون بشكل جيد؛ لذلك من المهم أن تستمري في مراقبة نمو طفلك، وتوفير التحفيز الإيجابي، وخلق بيئة آمنة وداعمة لنمو طفلك الصغير. لا تتأخري في استشارة الطبيب فوراً؛ إذا كانت لديك أي مخاوف بشأن صحة طفلك أو نموه.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.