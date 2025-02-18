لماذا يجب أن تقدمي الزبيب الأسود لطفلك على مائدة سحور رمضان؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 فبراير 2025 08:53 صباحاً - من الاصناف المحببة والتي يكثر تناولها وتقديمها خلال شهر رمضان على المائدة العربية هي الفواكه المجففة ومن بينها الزبيب وهو العنب المجفف وحيث اشتهر الزبيب منذ زمن قديم كونه علاجا لفقر الدم والأنيميا الذي قد يصيب الكبار والصغار وعلاوة إلى لذة طعمه فهو يضاف لكثير من الحلوى وحيث تزين به بعد تمام نضجها.

تكثر الأمهات خلال شهر رمضان المبارك من اضافة الفواكه المجففة مثل الزبيب والتين والمشمش إلى اصناف الحلوى وبعض اطباق الأرز المطبوخ باللحم حسب العادات الشرقية ولذلك فيجب ان تعرف الأم اهمية اضافة الزبيب عموما إلى مائدة سحور عائلتها وحيث انه من اكثر انواع المكسرات انتشارا، ولذلك فقد التقت " الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية التغذية العلاجية الدكتورة لميس العباسي حيث اشارت إلى لماذا يجب ان تقدمي الزبيب الأسود لطفلك على مائدة سحور رمضان بصفته احد انواع الفواكه المجففة واضرار الافراط بتقديمها ومنها زيادة وزن الطفل واحتمال تعرضه للحساسية وغيرها في الآتي:

لماذا يفضل تقديم الزيب الأسود لطفلك في السحور؟

ألم البطن عند الأطفال

لاحظي انه من ضمن المشاكل التي تصيب الأطفال في رمضان هو الامساك المزعج وحيث ان الاطفال والكبار عموما يصابون بالامساك بسبب تغير طبيعة الطعام ونظامه وتحول الثلاث وجبات الرئيسية إلى وجبتين وحيث ان طول مدة بقاء الامعاء بدون عمل يؤدي إلى اصابتها بالكسل اضافة لقلة شرب الماء مما يعني ان يكون الامساك هو المشكلة الاكبر التي تواجه الصائمون ما لم يتخذوا تدابير صحية هامة للوقاية منها.

توقعي ان يصاب طفلك بالامساك ما لم يحصل على مائدة السحور خصوصا على كمية من الزبيب الاسود وحيث انه يشتهر بغناه بالألياف التي تساعد على علاج الامساك بشكل عام وحيث أن المشكلة التي تواجه الطفل في الصيام هي تعرضه للجفاف عموما وتبحث الام عن علاج الجفاف عند الأطفال من خلال الاكثار من تقديم الماء وكذلك تخليص الطفل من الامساك الذي ينشأ عن الجفاف ويفيد الزبيب في هذه الحالة كثيرا وحيث يضاف الزبيب إلى بعض انواع الحلوى مثل المهلبية والبودنج والقطايف والكنافة مع ملاحظة عدم الاكثار من تقديمها للطفل خاصة على السحور لانها تزيد من شعوره بالعطش.

قدمي الزبيب لطفلك على مائدة السحور من اجل عملية تليين الأمعاء وبالتالي يقوم الطفل في الصباح بدخول الحمام من اجل التخلص من الفضلات كما اعتاد في الايام العادية، وفي حال معاناة الطفل من الامساك الشديد والمؤلم والذي يسبب الغازات وألم في البطن يمكن للأم ان تضيف للزبيب بعض قطع التين المجفف.

واظبي على تقديم الزبيب الاسود لطفلك على مائدة السحور ويضاف ايضا لمائدة الافطار وحيث انه يفيد في حماية الطفل من الاصابة بالانيميا بسبب محتواه العالي من عنصر الحديد كما يحتوي على نسبة جيدة من فيتامين ب المركب الذي يسهم في تشكيل دم جديد عند الطفل علاوة لاحتواءه على البوتاسيوم الذي يقلل من الشعور بالعطش خلال النهار، كما يحتوي على عناصر غذائية هامة تقوي جسم الطفل وتساعده على القيام بنشاطاته المختلفة ومنها الكالسيوم والماغنيسيوم والصوديوم وكذلك فيتامين سي بالاضافة لمحتواه من السعرات الحرارية المنشطة للجسم.

أضرار الاكثار من تقديم الفواكه المجففة لطفلك في رمضان

فواكه مجففة

توقعي ان يصاب طفلك بزيادة ملحوظة في الوزن في حال تناول الفواكه المجففة بكثرة وحيث انك يجب ان تعرفي محاذير تقديم الفواكه المجففة للأطفال في رمضان وحيث أن هذه الفواكه المجففة هي عبارة عن فواكه طبيعية ولكن يتم نزع الماء منها وبالتالي تكون نسبة السكريات وبعض العناصر الغذائية مركزة فيها مما يجعلها سببا في زيادة الوزن وحيث تكون محلاة بشكل زائد وطعم محبب فيقبل الأطفال على تناولها مع المكسرات اضافة لانها تضاف إلى اصناف اخرى تسبب زيادة الوزن مثل العصائر المصنعة والجيلاتي " الآيس كريم" والحلويات الشرقية.

توقعي ان تصاب اسنان طفلك بالتسوس حيث أنه تتم عملية تسكير بعض الفواكه المجففة وذلك بوضعها لفترة طويلة في محلول سكري، وتعتقد الام أن طفلها حين يتناول بعض اصناف هذه الفاكهة سوف يحصل على حاجته من العناصر الغذائية الهامة مثل الفيتامينات والمعادن، ولكن هذه الفواكه تكون نسبة السكر فيها كبيرة وحيث يتم غالباً الإحتفاظ بالقشرة الخارجية منها، وقد يؤدي السكر الكثير فيها إلى تسوس أسنان طفلك خاصة أن الطفل في فترة السحور لا يقوم بتنظيف وغسل أسنانه بسبب شعوره بالنعاس والكسل.

اعلمي ان الفواكه المجففة المتوفرة حاليا في الاسواق يتم حفظها في الكبريتات، وهذه المادة تتسبب في ظهور اعراض الحساسية عند الطفل وقد تضر صحته، ولذلك فيجب أن تتوقفي عن شراء الفواكه المجففة ذات الألوان الفاقعة، وتقدمي لطفلك الفواكه المجففة ذات اللون البني او الاسود مثل الزبيب والتمر

لاحظي ان الاسراف في تقديم بعض اصناف الفواكه المجففة لطفلك التي تكون غنية بالألياف مثل القطين اي التين المجفف يؤدي إلى اصابة الطفل بالإسهال، على عكس المتوقع وقد يصاب الطفل بعسر الهضم، ولذلك يجب عدم الإكثار من تقديم الفواكه المجففة للأطفال خاصة تلك الفواكه المحشوة بالمكسرات والمغلفة بالشوكولاتة.

نصائح عامة لحماية الطفل من المشاكل الهضمية في رمضان

طفل يشرب الماء

احرصي على تقديم الماء لطفلك ما بين الافطار والسحور بكمية مناسبة لكي لا يصاب بالجفاف وكذلك لأن الماء يحميه من الاصابة بالامساك ويمكن ان يشرب ثمانية اكواب كبيرة كل ليلة ما بين الافطار والسحور وحيث يعد الماء ضمن أهم علاجات طبيعية لعسر الهضم عند الأطفال والناتج عن تلبك النظام الغذائي لديهم.

قدمي لطفلك المعجنات بحذر وحيث ان كل الاصناف التي تصنع من الدقيق الابيض تؤدي إلى اصابة الطفل بالتخمة وزيادة الوزن اضافة الى اصابته بالامساك المزعج ويجب ان تقللي من تقديمها للطفل خلال الصيام وتستبدليها بأطباق السلطة الخضراء التي تحتوي على العديد من انواع الخضار الورقية اضافة للطماطم والخيار وحيث يسهم الخيار في الوقاية من الامساك وفي سلامة وصحة الكليتين بسبب قدرته على خفض الكرياتين الضار بهما.

اهتمي بتقديم اللحوم للطفل ولكن بحيث لا يتجاوز الحصة اليومية المقررة في الأيام العادية للطفل وحيث ان الاكثار من تناول اللحوم خلال الصيام مع قلة السوائل يؤدي لتراكم بلورات اليوريك اسيد في كليتي الطفل كما ان اللحوم بأنواعها تؤدي لاصابة الطفل بالامساك ويجب ان تنوعي في تقديم البروتين للطفل خلال شهر رمضان ويفضل ان يقدم له السمك مرتين في الاسبوع.



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*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.