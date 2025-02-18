شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب غير شائعة لتورم الذراعين واليدين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالثلاثاء، 18 فبراير 2025 07:00 ص
أسباب غير شائعة لتورم الذراعين
- حساسية الجلد الحادة التي يعاني منها البعض وتسمى بالوزمة
- مشاكل وأمراض الكبد
- مشاكل وأمراض الكلى
- مشاكل وأمراض القلب
- الجلطات الدموية
- العدوى بجميع أنواعها المختلفة
- بعض الأدوية قد تسبب هذا التورم لدى البعض، مثل أدوية ضغط الدم ومضادات الاكتئاب
- الإصابة بالتهابات في المفاصل الصدفية
أعراض تورم الذراعين
العلاج
يمكن لبعض النصائح أن تخفف من حالة التورم في الذراعين واليدين، ولكن يجب زيارة المختص للكشف عن سبب توم الذراعين واليدين خاصة إذا استمر التورم على الرغم من تطبيق النصائح التالية، مثل:
- شرب كميات كبيرة من المياه
- ممارسة بعض التمارين البسيطة مثل المشي الذي يحسن من تدفق الدم
- وضع وسادات تحت المناطق المتورمة
- ويحدد الطبيب المختص بعد الأدوية للتخلص من هذا التورم، مثل مدرات البول وغيرها
- ويضع نظامًا خاليًا من الملح والصوديوم للتخلص من هذه المشكلة، مع النظر لمسبب هذا التورم.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز