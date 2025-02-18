شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب غير شائعة لتورم الذراعين واليدين والان مع تفاصيل الخبر

تورم الذراعين مشكلة يعاني منها البعض بالفعل، لها الكثير من المسببات الشائعة والتي تنحصر في البقاء في نفس الوضعية للذراعين واليدين لفترة طويلة، أو تناول الكثير من الأملاح والصوديوم في الطعام، أو بسبب الحمل على سبيل المثال، ولكن ما لا يعيه البعض أن هناك الكثير من الأسباب غير الشائعة للإصابة بهذا التورم في الذراعين واليدين، لهذا نؤكد تقرير نشر في موقع NHS.



أسباب غير شائعة لتورم الذراعين أسباب غير شائعة لتورم الذراعين

- حساسية الجلد الحادة التي يعاني منها البعض وتسمى بالوزمة

- مشاكل وأمراض الكبد

- مشاكل وأمراض الكلى

- مشاكل وأمراض القلب

- الجلطات الدموية

- العدوى بجميع أنواعها المختلفة

- بعض الأدوية قد تسبب هذا التورم لدى البعض، مثل أدوية ضغط الدم ومضادات الاكتئاب

- الإصابة بالتهابات في المفاصل الصدفية



أعراض تورم الذراعين أعراض تورم الذراعين

تظهر في هذه الحالة اليدين والذراعين في حالة تورم وانتفاخ شديد ملحوظ، ويكون الجلد فيها لامعًا ومتقدًا.



العلاج العلاج

يمكن لبعض النصائح أن تخفف من حالة التورم في الذراعين واليدين، ولكن يجب زيارة المختص للكشف عن سبب توم الذراعين واليدين خاصة إذا استمر التورم على الرغم من تطبيق النصائح التالية، مثل:

- شرب كميات كبيرة من المياه

- ممارسة بعض التمارين البسيطة مثل المشي الذي يحسن من تدفق الدم

- وضع وسادات تحت المناطق المتورمة

- ويحدد الطبيب المختص بعد الأدوية للتخلص من هذا التورم، مثل مدرات البول وغيرها

- ويضع نظامًا خاليًا من الملح والصوديوم للتخلص من هذه المشكلة، مع النظر لمسبب هذا التورم.