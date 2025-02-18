الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - عقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) واللجنة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي للتعاون العلمي والتكنولوجي “كومستيك”، بالرباط اليوم، المؤتمر الدولي للصحة في موضوع: معالجة الأمراض الاستوائية المهملة، بمشاركة مجموعة من الباحثين والمسؤولين وصناع السياسات والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وخلال جلسة الافتتاح أكد المدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك، أن الأمراض الاستوائية المهملة لا زالت تؤثر في أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم، لا سيما في المجتمعات الفقيرة، مشيرًا إلى أن تحقيق العدالة الصحية الشاملة، يستدعي القضاء على هذه الأمراض.

وسيناقش المشاركون في هذا اللقاء الذي يستمر 3 أيام، موضوعات سبل القضاء على أمراض الخليج 365 الاستوائية المهملة، وتعريف الظاهرة علميًا، والتوعية بأضرارها، والاستفادة من التقنيات الحديثة لمحاربتها، ورفع قيمة تمويل البحوث العلمية الطبية، وتعزيز التشخيص الدقيق، وتطوير قدرات العاملين في القطاعات الصحية.

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