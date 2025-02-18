“الصحة بجازان” تنظّم ورشة عمل حول المهارات الأساسية في مكافحة العدوى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نظّم فرع وزارة الصحة بمنطقة جازان ورشة عمل متخصصة حول المهارات الأساسية في مكافحة العدوى، وذلك ضمن جهوده المستمرة لتعزيز الالتزام بالمعايير المعتمدة وضمان سلامة المرضى في المنشآت الصحية.

وركزت الورشة على تعزيز كفاءة الكوادر الطبية والصحية في تنفيذ إجراءات مكافحة العدوى، وفقًا لأحدث البروتوكولات والممارسات العالمية، مستهدفةً أكثر من 50 ممارسًا صحيًا؛ بهدف الحد من انتشار العدوى في منشآت الرعاية الصحية.

وأكد فرع الوزارة أن هذه الورشة تأتي في إطار خططه الدورية لتطوير مهارات العاملين الصحيين، وتعزيز مستوى السلامة والجودة في المرافق الصحية بالمنطقة.

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