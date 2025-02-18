شكرا لقرائتكم خبر عن طرق سهلة للتخلص من آلام الرأس المتكررة فى الصباح وبعد القيلولة والان مع تفاصيل الخبر

هل تعاني من ألم الرأس في الصباح، وتظل بعد الاستيقاظ لفترة من الوقت تعاني من ألم في الرأس ولا تتمكن من التخلص منه؟ هل تعانى هذا العرض أيضا بعد القيلولة؟ يوضح تقرير نشر في موقع سلييب فاونديشن المعنى بأمراض النوم واضطراباته، أن هذه الحالة هي حالة شائعة من ألم الرأس، ويشيع خاصة في النساء أكثر من الرجال، ويرتبط ارتباطًا شديدًا بالعادات الخاطئة اليومية أو بمشكلات مرضية.

أسباب الصداع عند الاستيقاظ

هناك الكثير من العوامل تسبب هذا الصداع وألم الرأس عند الاستيقاظ صباحًا وتظل فترة من الوقت في ساعات الصباح، ومنها:

- انقطاع التنفس أثناء النوم.

- متلازمة الصداع النصفي.

- صرير الأسنان.

- بعض المشكلات المتعلقة بقلة النوم والارق.

- بعض الأدوية التي قد تسبب صداعًا صباحيًا.

- اضطرابات النوم المختلفة.

- العادات الشخصية غير الصحية، مثل اضطرابات الإيقاعات اليومية وعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم أو عدم تناول طعام صحي.

- النوم الزائد على الحد، أحد أهم الأسباب، فالزيادة في النوم وساعاته قد تسبب هذا الصداع الناتج عن الإفراط فيه.

- التوتر والقلق العام من المشكلات التي تسبب هذا الصداع.

- تغيير وضعية النوم عن الوضعية الصحية، وبالتالي تزيد من التوتر العصبي.

- بعض المكملات الغذائية قد تزيد من فرص الإصابة بألم الرأس عند الصباح.

نصائح للتخلص من ألم الرأس

- ممارسة الرياضة بانتظام يساعد على سريان الدورة الدموية بشكل صحي وسليم، خاصة قبل النوم مباشرةً.

- تقليل تناول الكافيين بشكل عام يجعل النوم سليمًا، وبالتالي الاستيقاظ يكون سليمًا.

- حاول النوم في مكان هادئ وبطريقة صحية دائمًا.

- ابحث عن الروتين الخاص بالاسترخاء والهدوء، مثل الاستحمام في ماء دافئ أو القراءة أو تمارين التأمل أو تمارين التنفس لعدم الإصابة بالصداع صباحًا.

- اضبط مواعيد نومك جيدًا وكذلك مواعيد استيقاظك.

- تناول طعامًا صحيًا ولا تتناول طعامًا ثقيلًا قبل النوم.

- شرب المياه وترطيب الجسم جيدًا يخلصك من ألم الرأس.