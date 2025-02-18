شكرا لقرائتكم خبر عن من مطبخك.. 5 توابل تمنع السرطان أضفها لنظامك الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

في حين يتم اتخاذ تدابير لعلاج السرطان بمختلف أنواعه في جميع أنحاء العالم، ولكن يمكن لإضافة مجموعة من التوابل والبهارات الشائعة في مطبخك لنظامك الغذائي أن تساعد في منع السرطان، لما لها من خصائص مضادة للالتهابات بجانب مضادات الأكسدة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 5 توابل من مطبخك تتمتع بخصائص مضادة للسرطان:

الكركم

الكركم يحتوي على الكركمين، وهو مركب بوليفينول نشط له تأثيرات قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، ويساعد الكركم على تقليل نمو الخلايا السرطانية في الثدي والقولون والبنكرياس، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Nutrients يستُخدم الكركم لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض، كما يمكن أن يساعد أيضًا في حماية الخلايا السليمة من التلف الناتج عن العلاج الإشعاعي.

الفلفل الحار أو الشطة

يحتوي الفلفل الحار أو الشطة على مركب الكابسيسين الذي له تأثيرات مضادة للسرطان ويساعد أيضًا في تحفيز موت الخلايا السرطانية، ويحتوي الفلفل الحار أيضًا على بيتا كاروتين وهو سام للخلايا السرطانية، كما أن الالتهاب المزمن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، ويحتوي الفلفل الحار على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل هذا الخطر، كما أنه محمل بالكاروتينات والفلافونويد، مما يساعد في مكافحة أضرار الجذور الحرة، والتي يمكن أن تؤدي إلى تطور السرطان.

الزنجبيل

الزنجبيل هو أحد أكثر التوابل شيوعًا المستخدمة في كل مطبخ، ويحتوي الزنجبيل على المركب النشط بيولوجيًا جينجيرول وشوجول الموجود فيه وهو خاصية مضادة للسرطان، ويمنع السرطان عن طريق تحفيز موت الخلايا السرطانية ويمنع انتشار هذه الخلايا، ووفقًا لمراجعة نُشرت في مجلة Food Science & Nutrition، فإن استهلاك مستخلص الزنجبيل لديه القدرة على منع وعلاج سرطان القولون والمستقيم ولكن هذه القدرة ضعيفة، كما أنه يستخدم كعلاج عشبي لاضطراب المعدة ومشاكل الجهاز الهضمي والغثيان.

القرفة

القرفة غنية بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات فيها تساعد في تقليل نمو الخلايا السرطانية، فهي تمنع نمو الخلايا السرطانية، وتحتوي القرفة أيضًا على الزيت العطري الذي يثبط حجم الورم، ويقال إنها محملة بالبوليفينول والفلافونويد، والتي تساعد في تحييد الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا وقد تؤدي إلى السرطان، كما أنها تحتوي على سينامالديهيد، وهو مركب نشط يقال إنه يثبط نمو الورم ويحفز موت الخلايا السرطانية (الموت الخلوي المبرمج).

الثوم

الثوم من التوابل المهمة الأخرى، والذي يحتوي على كميات عالية من مركب الكبريت الأليسين، مما يساعد على تعزيز جهاز المناعة وتقليل خطر الإصابة بالسرطان في المعدة والقولون والبروستاتا، وتساعد مركبات الثوم أيضًا في إصلاح الحمض النووي وإبطاء نمو الخلايا السرطانية، ووفقًا لدراسة فإن الثوم والبصل لهما خصائص مضادة للسرطان.